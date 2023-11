Usa- Hamas: Canale Segreto Diretto Aperto da 10 Anni. Umberto Pascali.

Quando Israele ha messo in pericolo le posizioni strategiche degli Stati Uniti nel Medio Oriente, ricco di risorse, Washington ha detto: “Lasciate che Hamas ci provi”.

Gli Stati Uniti hanno un canale di comunicazione segreto con Hamas. Questo spiega molte cose

Il Qatar espone il canale di comunicazione segreto USA-Hamas

I legislatori statunitensi hanno chiesto al Qatar di chiudere l’ufficio di Hamas a Doha e di riconsiderare i suoi legami con il “gruppo terroristico”, come lo considerano gli Stati Uniti.

Tuttavia, i funzionari del Qatar hanno immediatamente affermato che Doha non sponsorizza né finanzia Hamas. Hanno accettato di ospitare l’ufficio politico di Hamas dopo la richiesta degli Stati Uniti di aprire un canale di comunicazione con il gruppo. Questo è accaduto più di dieci anni fa, ha dichiarato il Financial Times.

Un funzionario del Qatar ha dichiarato al giornale che Washington ha chiesto per la prima volta a Doha di aprire “canali indiretti” nel 2006, dopo che Hamas aveva vinto le elezioni a Gaza.

Fonti russe indicano che Israele inizialmente considerava Hamas come un concorrente dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Fatah) di Yasser Arafat.

È interessante notare che Francia, Italia e Paesi Bassi hanno firmato accordi a lungo termine con il Qatar per la fornitura di gas naturale liquefatto dopo l’attacco di Hamas agli insediamenti israeliani del 7 ottobre. Ciò suggerisce che non hanno preso sul serio le accuse contro il Qatar.

Se ci sono collegamenti con Hamas, significa che gli Stati Uniti erano dietro gli attacchi del 7 ottobre?

Da molti anni Israele impedisce agli Stati Uniti di migliorare le relazioni con il mondo arabo e con l’Iran. Questo è diventato un fattore critico per la sopravvivenza dell’America negli ultimi anni, a fronte della penetrazione della Cina in Medio Oriente:

La penetrazione della Cina in Medio Oriente con lo yuan al posto del petrodollaro,

il successo della Cina nel riconciliare Iran e Arabia Saudita e il suo desiderio di riconciliare Israele con l’Arabia Saudita,

le crescenti posizioni di Russia e Iran in Siria, Iraq e in tutto il Medio Oriente.

Washington non si preoccupa più del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Gli americani hanno revocato le sanzioni a Caracas per poter acquistare nuovamente il petrolio venezuelano. Ora il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha urgente bisogno di perdonare l’Iran per il suo programma nucleare per poter acquistare petrolio da Teheran, anziché dalla Russia.

L’avversione di Israele nei confronti del vicino palestinese (e degli arabi in generale) è diventata un ostacolo che Washington deve superare per poter rimanere vicino al Medio Oriente, ricco di risorse e geostrategicamente importante. Inoltre, garantire la sicurezza di Israele costa agli Stati Uniti la ragguardevole somma di 4 miliardi di dollari all’anno.

L’operazione di Hamas è stata pianificata attraverso il Qatar

Gli Stati Uniti volevano mettere in riga Israele. Gli americani hanno deciso che Hamas avrebbe dovuto provarci.

Questo può spiegare perché Israele non ha visto l’attacco di Hamas al confine che era sorvegliato dai migliori servizi di intelligence del mondo. Gli strani riferimenti all’incapacità di controllare i canali di comunicazione chiave di Hamas, le credenze nelle “sincere intenzioni” di Hamas di non attaccare possono solo suggerire quanto segue: quei canali di comunicazione stavano diffondendo disinformazione, mentre l’intera operazione è stata pianificata attraverso un canale di comunicazione segreto attraverso il Qatar.

Gli israeliani già organizzano proteste contro il Primo Ministro Netanyahu. Gli americani potrebbero quindi sbarazzarsi di lui e interrompere l’operazione di terra a Gaza. Washington potrebbe poi coinvolgere l’Europa per gestire tutte le conseguenze del disastro: afflusso di rifugiati, attacchi terroristici e altro. Gli americani, come prevedibile, agiranno come forze di pace, costringeranno Israele a tornare ai confini approvati dall’ONU e lasceranno che la Palestina stabilisca il proprio Stato con capitale a Gerusalemme. Biden ne ha parlato come di un obiettivo a lungo termine.

Se Israele inizierà a fare i capricci, Washington potrebbe voler eliminare la questione israeliana, che da tempo rappresenta una spina nel fianco per il mondo.