Bestiario FactCheckario. Fa già Ridere così….

Marco Tosatti

Ecco una storia sgradevole che vede coinvolti David Puente e Alex Orlowski, due sedicenti “fact chckers”, cioè quelli che vorrebbero smontare le cosiddette “bufale”, e che spesso, troppo spesso, si rivelano come notizie che i giornalisti LorServi di LorSignori non forniscono…sono loro a cui Facebook e altri si riferiscono come fact-checker indipendenti quando vi bannano un post, o sospendono un profilo. Capito in mano a chi è la censura del Terzo Millennio? Buona lettura e condivisione. E soprattutto, in televisione guardate solo film e lo sport.

Il tutto nasce dalla caccia a un profilo molto intelligente e interessante, quello di @chance gardiner, che pubblica spesso notizie e rivelazioni e documenti sgraditi a LorSignori, di cui i cosiddetti fact checkers sono servi. Il motto del profilo è : Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuol sentirsi dire.

Questo signore ha realizzato una POLIZIA MORALE chiamata fact checkers al servizio di META per censurare i social. Composta da pseudo esperti provenienti da Bufale.net e dalla CASALEGGIO E ASSOCIATI, improvvisatori al pari di lui, giornalista degno del suo soprannome, MITRAGLIA. Su tutto indagano fuorché sulle balle che spara il Tg del loro principale e il sito OPEN.

Un seguace di Grillo ed un geometra manco laureato. Questi i fact checkers che vi tagliano giornalmente centinaia di post. E NON COMPRENDONO LA SATIRA. Ciò è comprensibile per un algoritmo, meno per degli umani, ancorché piuttosto stupidi.

Questi sono i geni in conflitto di interesse. Infatti non sorvegliano neppure ciò che pubblica #Mentana, loro DATORE DI LAVORO

