Bendición de parejas homosexuales. Obispo: el Papa no se ha opuesto, en consecuencia…

El obispo de Amberes (Bélgica) afirmó que, dado que el papa Francisco no expresó su oposición específica a la decisión de los obispos flamencos de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, la interpretó como una aprobación tácita de su acción.

El obispo Johan Bonny dijo en una entrevista el 17 de mayo en el sitio web Katholisch.de que había tenido “dos conversaciones” con Francisco, de las cuales dedujo que sabía que él y sus hermanos obispos “no estaban yendo en contra del Papa”.

El prelado flamenco dijo que no estaba autorizado a compartir el contenido preciso de esas conversaciones, pero subrayó que conocer la posición del Papa es “muy importante para mí y para los demás obispos de Flandes”. Monseñor Bonny y los demás obispos flamencos de Bélgica introdujeron una bendición para las parejas del mismo sexo en septiembre de 2022, publicando un folleto con una liturgia y oraciones sugeridas y basando su argumentación en la Exhortación apostólica de 2016 del papa Francisco sobre el Sínodo sobre la Familia de 2014-2015: Amoris Laetitia.

A la pregunta de si elaborar las bendiciones para las personas del mismo sexo le creaba un conflicto de conciencia, ya que iba en contra de la sentencia definitiva del Vaticano de 2021, según la cual la Iglesia no tiene potestad para bendecir las uniones homosexuales, el obispo Bonny respondió: “No, porque se trata del Papa. No todos los hombres de Roma son papables”.

“Por mis conversaciones, sé cómo es mi relación con el papa Francisco”, continuó, y añadió: “Hablamos ‘cum petro et sub petro’ -con y bajo Pedro-, pero no todo el Vaticano es ‘cum petro et sub petro’”. Dijo que el Vaticano tiene “posiciones y desarrollos diferentes” y que hay “Facultades de teología en Roma que también pertenecen al Vaticano y a la Iglesia católica”, pero añadió: “Roma no es sólo un documento o un cardenal. No, Roma es también unidad en la diversidad”.

El Register preguntó al portavoz vaticano Matteo Bruni si el Vaticano respondería a las afirmaciones del obispo Bonny sobre el aparente apoyo tácito papal a las bendiciones homosexuales, pero no respondió al cierre de esta edición.

Tampoco la diócesis de Amberes respondió a los pedidos de más aclaraciones. Bonny hace hervir la olla. El pasado mes de marzo, monseñor Bonny -quien presiona desde hace tiempo a favor de una mayor aceptación de las relaciones homosexuales en el interior de la Iglesia católica, declaró ante la asamblea sinodal del Camino Sinodal de la Iglesia alemana que, durante la visita ad limina de los obispos flamencos el pasado mes de noviembre, el Papa no aprobó ni negó tales bendiciones, sino que dijo que se trataba de un ámbito pastoral que es competencia de los obispos flamencos, siempre que estuvieran todos unidos. Durante la entrevista de esta semana, monseñor Bonny afirmó que él y sus hermanos obispos “hablan con una sola voz; no hay divisiones ni subgrupos en este tema”.

También dijo que los obispos flamencos no tienen las mismas tensiones con Roma que caracterizan a la Iglesia en Alemania – un hecho que atribuyó a su unidad interna en los “grandes temas” y al hecho de que son una pequeña Conferencia episcopal de sólo ocho obispos.

“No somos una gran amenaza para Roma”, afirmó. También en la entrevista dijo que considera que la tensión entre Alemania y Roma “no es útil” y que Roma debería “escuchar mejor” y “no ser tan crítica, porque eso no ayuda a nadie”.

También afirmó que en la discusión hay “más prejuicios que juicios” y atribuyó algunos de los motivos de la disputa a la diferente mentalidad germánica e italiana.

Algunos consideran que el obispo Bonny influyó en la reunión del Camino Sinodal alemán de marzo para que se permitieran las bendiciones para las personas del mismo sexo. Él minimizó la sugerencia, pero dijo que “debería hacerse algo, y también en Roma saben que las cosas no pueden seguir así”. Considera que si la Iglesia quiere ser misionera se debe encontrar “una solución a la cuestión de la homosexualidad”.

“No es así en África – no todavía- y tampoco en Asia”, dijo, pero está convencido de que “sin duda ocurrirá” y de que la solución debería “basarse en la ciencia humana y en la Biblia, así como en la teología moral y en las consideraciones pastorales”.

“También lo sabe el Papa”, dijo. “Debe ser pastor o padre de todos. No tiene que decir siempre sí o no a todas las preguntas. El papado no está ahí para decir Sí o No a cada pregunta como en la Edad Media, sino para ser un buen pastor, un buen padre para toda la comunidad, para mantener unida a la comunidad”.

“Es un ministerio de unidad en la Iglesia, unidad en la diversidad”, dijo, añadiendo que “un Papa sin diversidad en la Iglesia no tiene propósito ni misión”. Los obispos, añadió, “están encargados de crear diversidad. No sólo debemos crear unidad, sino también diversidad y llevar esta diversidad a Roma, a la casa del Padre, del Papa”.

¿Qué dice el Vaticano?

En la respuesta del 15 de marzo de 2021 a la pregunta de si la Iglesia tenía potestad para bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, la Congregación para la Doctrina de la Fe subrayó que las bendiciones son sacramentales y tienen “una importancia singular” en la liturgia de la Iglesia.

Como tales, sólo pueden impartirse sobre aquello que se adecúa a la naturaleza de los sacramentales. Dios, dijo la Congregación para la Doctrina de la Fe, “no bendice y no puede bendecir el pecado”.

La declaración continuaba diciendo que su aclaración no pretendía ser “una forma de discriminación injusta”, sino más bien un “recordatorio de la verdad del rito litúrgico y de la naturaleza misma de los sacramentales, tal como la entiende Iglesia”.

Monseñor Bonny criticó duramente la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmando en su momento que era contraria a la “dinámica” del Sínodo sobre la Familia de 2015 y que socavaba la “credibilidad del ‘Camino sinodal’ preconizado por el papa Francisco”.

Publicado en italiano el 26 de mayo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/05/26/benedizione-coppie- omo-vescovo-il-papa-non-si-e- opposto-quindi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

