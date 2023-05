Marcia per la Vita. Domani, a Roma, alle 14.00. Piazza della Repubblica.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post-lampo per ricordarvi l’appuntamento di domani a Roma, tanto più importante nel momento in cui l’attacco contro la vita, in tutte le sue forme, si fa sempre più intenso. Buona diffusione.

§§§

§§§

§§§

