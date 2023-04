Transgenderismo, la Nuova Dittatura. Feroce. Agostino Nobile.

Transgenderismo

Riporto quasi integralmente il servizio dell’anchorman Tucker Carlson, della Fox News, andato in onda il 7 aprile 2023. È superfluo sottolineare che in Italia e in Europa non esiste un giornalista di tale levatura razionale ed etica. Non perché Carlson sia un genio, ma semplicemente perché la sua intelligenza e onestà intellettuale non gli permettono di nascondere l’ovvio. Pensando ai suoi omologhi Bruno Vespa & Co. dovremmo come minimo percepire, se non sgomento, un senso di profonda vergogna.

I fatti raccontati da Carlson confermano due aspetti di cui dovremmo essere coscienti: quando gli pseudo progressisti sono minoranza usano la violenza, verbale e fisica. Una volta al potere impongono leggi terroristiche, sia economiche che sociali e morali. Funziona così in Italia e in tutte le democrazie totalitarie.

Tucker Carlson: «Buonasera e benvenuti a un’edizione speciale di “Tucker Carlson Tonight”. Buon Venerdì Santo. Questo è il giorno più triste e allo stesso tempo di gran lunga il più ricco di speranza del calendario cristiano. C’è stato un tempo non molto lontano in cui la stragrande maggioranza degli americani osservava il Venerdì Santo. Si alzavano, andavano in chiesa, ne parlavano in ufficio e a cena la sera stessa, era parte della loro cultura, ma ora non è più così.

Stasera ci si chiede quanti americani sappiano che è il Venerdì Santo. Quindi, dopo centinaia di anni, questo è finalmente diventato un Paese non cristiano, ma non è un Paese laico. A volte la gente lo chiama così, ma si sbaglia. Non esistono Paesi laici. Ogni Paese ha una religione perché ogni persona ha una religione, anche se è atea. Tutti adorano qualcosa. Siamo nati così. Non possiamo farne a meno. Qual è la religione dell’America?

Ebbene, si dà il caso che abbiamo un video. Questo proviene dalla chiesa luterana di San Marco a Fargo, nel Nord Dakota. È stato girato il 2 aprile. Era la prima domenica dopo l’omicidio di massa di Nashville, in cui tre adulti e tre bambini sono stati uccisi in una scuola cristiana perché cristiani. Nella vecchia America, i pastori cristiani avrebbero predicato su questo argomento. Avrebbero riconosciuto il male in mostra e avrebbero pregato per coloro che erano stati uccisi. Una forma di ciò avviene ancora oggi, ma i ruoli si sono invertiti. Nella nuova religione americana, le vittime non sono i bambini morti a Nashville. La vittima è la donna che li ha uccisi, perché Audrey Hale si definiva transgender. Era, per definizione, una santa martire. Guardate questo pastore di una chiesa precedentemente cristiana che paragona Audrey Hale a Gesù. [Vedere il sito riportato alla fine di questa trascrizione, al min.1.30. Il pastore è una pastora].

[…]

Quindi la stessa esistenza di Audrey Hale come persona transgender era così minacciosa per le autorità che l’hanno uccisa proprio come i farisei uccisero Gesù. La sua morte non ha nulla a che vedere con il fatto che ha appena ucciso sei persone. Questo è stato il sermone del pastore di St. Mark a Fargo. Quindi è abbastanza chiaro che la chiesa luterana di St. Mark non è più una chiesa cristiana. Allora cos’è adesso? Beh, è una chiesa transgenderista, una delle tante. Il transgenderismo è la religione in più rapida crescita in questo Paese. Come molte fedi, la sua teologia prevede una trasfigurazione soprannaturale. Il momento in cui una persona viene trasmogrificata da un sesso all’altro.

I convertiti a questa fede abbandonano la loro vecchia vita e ne abbracciano una completamente nuova: le loro precedenti identità non esistono più. Sono nomi morti. Ma c’è una grande differenza: i transgender non credono nel Dio del monoteismo. Credono di essere loro stessi un Dio con il potere di controllare la natura e, se ci pensate, questo dovrebbe essere motivo di preoccupazione perché è una ricetta per l’estremismo. Le persone che credono di essere Dio tendono a reagire molto male quando gli si dice che non lo sono. Quindi, se foste a capo del governo e voleste prevenire la violenza nel vostro Paese, sareste molto preoccupati per la crescita di un culto come questo. Ma l’amministrazione Biden non è affatto preoccupata. Anzi, fa il tifo per questa setta. Guardate la portavoce di Joe Biden, pochi giorni dopo il massacro di bambini a Nashville, spiegare che quando i transgender “reagiscono”, lei approva».

Commento del consigliere politico e portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, [dichiarata lesbica – vedi video al min. 3.45]: “Quattordici Stati hanno ora vietato l’assistenza sanitaria per la conferma del genere, mentre alcune di queste leggi sono attualmente bloccate dai tribunali. Questo è un attacco pericoloso, un attacco pericoloso… Si tratta di una notizia terribile, ebbene, cerchiamo di essere molto chiari su questo punto. I ragazzi LGBTQI+ sono resistenti, sono agguerriti, combattono, non vanno da nessuna parte e noi li sosteniamo. Questa amministrazione li sostiene”.

Carlson: «Sono feroci. Si difendono. Questa amministrazione gli copre le spalle. Questo arriva pochi giorni dopo un massacro in cui sono stati uccisi dei bambini, apparentemente in risposta alle leggi contro la castrazione capitale e chirurgica dei bambini. Quindi la Casa Bianca non sta declinando l’accaduto. La Casa Bianca lo sta appoggiando nel modo più chiaro possibile ed è per questo che nessuno della Casa Bianca di Biden sta visitando le famiglie cristiane in lutto a Nashville. Invece, oggi, Kamala Harris si è recata a Nashville per promuovere tre legislatori del Partito Democratico che hanno guidato una rivolta alla State House, una rivolta progettata per promuovere, sì, il culto del transgenderismo.

Considerate quindi il messaggio. Siamo dalla vostra parte e sapendo che siamo dalla vostra parte, voi, malati mentali che possono essere armati, siete le vittime e siete oggetto di un genocidio. È in gioco la vostra stessa esistenza. In altre parole, rendere le persone paranoiche al limite ancora più paranoiche. Quindi reagite. Siete feroci. Non è questo il messaggio da dare ai pazzi religiosi con le armi, e in particolare non a questo gruppo di pazzi religiosi con le armi. Si tratta di un gruppo che da anni commette atti di violenza a tassi molto più alti di quelli che ci si aspetterebbe in una sezione trasversale della popolazione. Per fare qualche esempio, l’anno scorso una ragazza trans ha cercato di assassinare il giudice Brett Kavanaugh nella sua casa. Poi un tiratore autodefinitosi non binario, anch’egli membro della setta, ha ucciso cinque persone nel suo nightclub in Colorado. Nel 2019, un adolescente trans ha sparato a nove persone in un liceo, uccidendone una, a Denver. Nel 2018, un transgender malato di mente ha sparato a un centro di distribuzione Rite Aid ad Aberdeen, nel Maryland. Quella strage ha provocato quattro morti.

Potete quindi capire dove si va a parare, e non dovreste esserne sorpresi. La malattia mentale porta alla violenza. Questa è una specie di malattia mentale e non c’è malattia mentale più grande dell’illusione di essere Dio. Ed è esattamente ciò che questo culto insegna ai suoi adepti: tu sei Dio, puoi cambiare la natura con la tua volontà. Ora, con l’avallo dell’amministrazione Biden, il terrorismo che è l’inevitabile risultato di questo sistema di credenze sta accelerando. La polizia ha appena arrestato un uomo di nome William Whitworth, un transgender che usa il nome di Lily nello Stato del Colorado, che pare avesse una lista di omicidi e un manifesto. Aveva in mente di attaccare tre scuole e chiese e, a quanto pare, anche qualche conduttore di talk show. Sarebbe bello vedere questo manifesto o la lista di omicidi, ma ovviamente non è possibile vederlo perché le autorità, come hanno fatto a Nashville, lo stanno nascondendo. Perché lo nascondono? Perché devono farlo. Quando le tue idee religiose violano le leggi inflessibili della natura stessa, non hai altra scelta che nascondere le cose. Si è costretti a farlo. L’inganno è obbligatorio e presto si rifletterà nella legge.

Questo sta già accadendo in Canada, che in un certo senso è la nuova California. Se volete conoscere il nostro futuro, guardate a nord, non a ovest. In Canada, il transgenderismo sarà presto la giustificazione per sospendere ogni libertà di parola. Una nuova legge vieterà i discorsi che offendono i transgender in prossimità di spettacoli di drag queen. Così non ci si potrà lamentare».

Legislatore dell’Ontario [vedi video al min. 7.30] “Le comunità di pescatori sono stanche di aspettare che questo governo agisca concretamente e in modo efficace, e lo stesso vale per l’NDP dell’Ontario… La proposta di legge fa due cose e le illustrerò. In primo luogo, consente al procuratore generale di creare una zona di sicurezza comunitaria 2.S.L.G.B.T. Q.I+ per vietare, nel raggio di 100 metri dalla proprietà, qualsiasi atto di intimidazione omofobico, transfobico, minaccia, commento offensivo, disturbo della protesta e distribuzione di propaganda d’odio ai sensi del codice penale. Il provvedimento prevede anche una sanzione di 25.000 dollari in caso di esito positivo dell’azione penale”.

Carlson: «Ecco quindi una regola empirica che vale la pena appuntare sul frigorifero perché spiega molte cose. Se le persone che si dichiarano vittime lavorano per opprimervi, in realtà non sono vittime. Sono oppressori. E ancora una volta, con questo culto in particolare, ciò è inevitabile. Perché al suo centro c’è una menzogna dimostrabile, sfidata e rivelata dalle leggi immutabili della scienza. Non abbiamo il potere di cambiare il nostro sesso. È nel nostro DNA. È nella nostra struttura ossea. Se si dissotterra uno scheletro fossile a distanza di migliaia di anni, se ne può riconoscere il sesso. Non possiamo cambiare per quanto possiamo desiderare. Per quanto possiamo provare profonda compassione per coloro che lo desiderano, non possiamo comunque cambiarlo. Questo è vero. E quindi, ovviamente, devono criminalizzare la tua osservazione che è vera, perché è una sfida al cuore della loro fede. Si tratta di estremisti religiosi impegnati in una jihad contro la popolazione. E per vincere, devono costringere tutti a mentire, punto.

Ma ci sono sempre alcuni che si rifiutano, a prescindere, di mentire e uno di questi è Riley Gaines. L’anno scorso Riley Gaines era una nuotatrice dell’Università del Kentucky. Durante il campionato NCAA, lei e i suoi compagni di squadra sono stati costretti a gareggiare contro un uomo chiamato William Thomas. La notizia di William Thomas è stata molto diffusa, ma la verità è questa. Thomas era un nuotatore maschio dell’Università della Pennsylvania e la sua carriera natatoria non era stata brillante. Così gli venne in mente un piano. Decise di darsi un nome femminile e ben presto iniziò a vincere gare di nuoto femminili. Come si chiama questo, beh, si chiama imbroglio. È un imbroglio e quello di Thomas non era un segreto. Era evidente a tutti. Ma solo Riley Gaines è stata abbastanza coraggiosa da dire qualcosa al riguardo. È venuta nel nostro programma lo scorso luglio».

Riley Gaines, commenta: “Quella sera vedemmo Leah Thomas vincere un titolo nazionale e far fuori tutte le altre donne. Il giorno dopo siamo tornati e l’atmosfera era cambiata: la gente era arrabbiata. Le ragazze, sai, erano in lacrime, queste povere nona e diciassettesima classificate che non erano state nominate All-American. Nello spogliatoio c’è un forte disagio. C’è, insomma, una sorta di mugugno”

Riley Gaines è stata costretta a restare chiusa in una stanza per tre ore. Alla domanda di Carlson, perché la polizia non ha usato la forza per allontanarli, la Gaines ha risposto che la polizia ha paura della loro violenza. Consideriamo anche che, con le leggi dei Dem, rischiano di perdere il lavoro.

Carlson: «[…] Riley Gaines non è un’ideologa. Non è un’attivista politica. Era una nuotatrice universitaria e pensava che sarebbe stata solo questo, una nuotatrice universitaria. Ma è stata costretta a dire la verità. Non aveva intenzione di violare la propria coscienza. La storia che ci ha raccontato era quasi difficile da credere in un Paese che si suppone razionale, ma era reale. E poiché nessuno ebbe il coraggio di fermare questa tendenza prima che accelerasse, cose simili cominciarono ad accadere in tutto lo sport americano, con risultati prevedibili.

A novembre, la National Hockey League ha sponsorizzato un torneo di draft per soli trans. A un travestito maschio è stato permesso di competere contro le donne. Cosa pensate sia successo? Ebbene, durante la partita, l’uomo ha sbattuto leggermente una donna contro le assi e le ha procurato una commozione cerebrale. Sì, perché lui è un uomo e lei una donna. A ottobre, una giocatrice di pallavolo di una scuola superiore della Carolina del Nord ha subito un grave trauma cranico dopo che un altro uomo vestito da donna le ha tirato la palla in testa. Potete vederlo su YouTube. È un video. È terribile [Non è stato difficile trovarlo https://www.youtube.com/watch?v=0ChZ9yqdOlw, potete vedere dal min 4.50]».

Carlson: «Ma nessuno dovrebbe essere sorpreso che sia successo. Nove anni fa, un uomo di nome Fallon Fox si è dichiarato donna e ha partecipato a un combattimento di arti marziali miste contro una concorrente di nome Tamikka Brents, che era una donna. In un totale di 36 secondi sul tappeto, Fox fratturò le ossa del viso di Tamikka Brents e vinse l’incontro. Come disse in seguito Tamikka Brents, “non mi sono mai sentita così sopraffatta in vita mia, e sono una donna anormalmente forte”. [Da notare il sangue sul tappeto del ring https://www.youtube.com/watch?v=PX3f3KnRvAk]. Femministe, dove siete?]

Carlson: «Beh, sì, perché anche una donna anormalmente forte, quale lei è, non può competere con la maggior parte degli uomini biologici. Questo lo sanno tutti. È misurabile. Non c’è bisogno di tirare a indovinare. Ma quasi nessuno a questo punto, a questo punto profondamente spregevole di codardia in Occidente, quasi nessuno lo dirà perché ha paura. Ma Riley Gaines lo dirà perché non ha paura. Ieri sera la Gaines si è recata alla San Francisco State University per parlare della sua esperienza nel nuoto NCAA. Riley Gaines non è un’odiatrice. È una persona misurata e rispettabile che crede nella logica, nella ragione e nel trovare un terreno comune con le persone che non sono d’accordo con lei. Non crede di essere Dio, ma questo fatto la rende una minaccia terrificante per i fanatici che credono di essere Dio. E così, ieri sera alla San Francisco State, gli zeloti l’hanno attaccata. Una folla ha circondato Riley Gaines e le ha impedito di muoversi nei corridoi. A un certo punto, i teppisti hanno detto che non l’avrebbero lasciata passare a meno che non avesse desistito. Durante il caos, un uomo vestito da donna l’ha colpita più volte. La folla ha ululato di rabbia, urlando, minacciando e dicendo oscenità. Non stiamo esagerando. Ecco come si presentava [vedi il video in fondo al questa trascrizione, al min. 13,30]».

Carlson: «È il gruppo estremista più pericoloso degli Stati Uniti. Non c’è dubbio. Riley Gaines, ancora una volta, non è un’ideologa o una demagoga. Non vuole fare del male a nessuno. È una nuotatrice universitaria che è stata imbrogliata e non crede che sia giusto. Di fronte a ciò, le persone minacciano la sua vita e urlano cose palesemente insensate come “le donne trans sono donne”. Le donne trans non sono donne. Le donne sono donne e gli uomini sono uomini. E questo è inalterabile. E se pensate il contrario, siete degli illusi. E loro sono deliranti e quindi pericolosi.

Ieri sera Riley Gaines è stata messa a tacere e aggredita alla San Francisco State. I suoi diritti civili più elementari sono stati rubati da una folla violenta. Una cosa che dovremmo tenere d’occhio. Beh, eccola qui. Se esiste un crimine d’odio, l’avete appena visto. Eppure l’amministrazione Biden e il suo corrottissimo Dipartimento di Giustizia non vogliono riconoscere che tutto questo è accaduto perché lo approvano».

Video originale della trasmissione: https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-transgenderism-most-dangerous-extremist-movement-united-states

A cura di A. Nobile

