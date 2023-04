Fox News, e Tucker Carlson: un Autogoal per la TV e la Banda Biden?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Agostino Nobile riflette sull’improvviso divorzio fra il più celebre anchorman degli Stati Uniti, Tucker Carlson, e Fox News. E fa capire che a perderci potrebbe non essere Carlson, ma la Tv di Murdoch, e i probabili committenti dell’operazione, i Dem. Buona lettura.

Tucker Carlson licenziato

Carlson, la cui ultima trasmissione è stata venerdì 21 aprile, lascia Fox News pur rimanendo il conduttore più seguito degli USA. È stato licenziato perché ha tre difetti imperdonabili. A differenza della gran parte dei colleghi, cerca la verità, e per questo motivo è considerato di destra. Se poi è credente cristiano si merita la gogna mediatica.

In Italia il mainstream ne ha parlato poco, e in quel poco lo hanno bistrattato senza ritegno. Joe e il figlio Hunter Biden, insieme a Hillary Clinton sono ancora a piede libero, nonostante le decine di documenti compromettenti (email, registrazioni e video) che sbatterebbero in galera qualunque comune mortale. Ma il mondo politico, penale e mediatico Dem americano li assolvono e si lanciano come belve inferocite contro un giornalista che fa il proprio lavoro.

La Fox ha annunciato la partenza della Carlson lunedì mattina e finora nessuno ha fornito una motivazione. Ma sembra chiaro che la mossa sia stata una sorpresa per lo stesso Carlson, che ha concluso il suo show del venerdì dicendo: “Torneremo lunedì… ci vediamo”.

Gran parte dei media considera il caso Dominion la causa principale che ha portato la Fox News al licenziamento di Carlson. Tuttavia, secondo i più informati della Fox News, l’azienda di Denver, che la settimana scorsa ha patteggiato per 787,5 milioni di dollari la causa per diffamazione contro Fox News, non ha avuto alcuna influenza sulla decisione di Fox e Carlson. La Dominion ha già incassato il pagamento da Fox News e non ha commentato gli sviluppi di lunedì. Tanto più che, se altri conduttori, come Lou Dobbs, “avallavano” apertamente i sospetti sulle macchine per il voto elettronico, Carlson è stato più dubbioso, osservando che non c’erano prove sufficienti di frode elettorale.

Detto questo, potremmo pensare che la Fox abbia ricevuto minacce che non possono essere prese alla leggera. Quando i Dem decidono di sbranare un avversario, non si fanno scrupoli. Una settimana fa Dan Bongino, uno dei conduttori più seguiti della scuderia di Fox News, ha lasciato il network dopo che la Fox Corp. non è riuscita a trovare un accordo per un nuovo contratto. La Fox, sotto pressione, se non licenzia, fa in modo di farli scappare. Meglio perdere milioni di spettatori che la testa.

L’ex conduttrice di Fox News Megyn Kelly, ha definito la decisione del canale via cavo di licenziare Tucker Carlson una “mossa terribile”, e si è chiesta perché sia stato licenziato lui invece di altri colleghi della Fox o addirittura dell’amministratore delegato Suzanne Scott.

Kelly, che ha lasciato Fox News nel 2017, ha detto che Rupert Murdoch “ha fatto abbastanza ammissioni durante la sua deposizione per affondare la società al processo senza l’aiuto di Tucker. Perché dovrebbero volere lo scalpo di Tucker?” Aggiungendo: “Tucker è l’unica ragione per cui molte persone guardano ancora Fox News, e rispetto agli altri miei colleghi, dico che è il loro preferito”.

Nel suo podcast su Sirius XM, Kelly ha dichiarato: “Questa è una mossa terribile da parte della Fox, ed è una grande cosa per Tucker Carlson. Non so cosa abbia spinto Fox News a prendere questa decisione, ma è stata chiaramente una decisione di Fox News perché non gli hanno permesso di dire addio. Questa è una mia supposizione. Non sono informazioni interne. […]”

Per quanto riguarda il futuro di Carlson, la presentatrice ha previsto: “Sarà fantastico per Tucker. Non sono affatto preoccupata per lui. Prevedo che diventerà indipendente. Tucker lancerà un podcast o uno show digitale e distruggerà Fox News. [..] Molti pensano che si candiderà alle elezioni. Non credo proprio. Tucker ha molta più influenza stando seduto dietro un microfono che stando in piedi sul palco di un dibattito”.

Agostino Nobile

