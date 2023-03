Estados Unidos y la OTAN confirman el fracaso de Occidente. Agostino Nobile.

Estimado StilumCuriales, Agostino Nobile ofrece a vuestra atención estas consideraciones sobre la situación geopolítica, y en particular sobre el nauseabundo rol que la inmensa mayoría de la información dominante -periódicos, televisiones, programas en vivo, etc.- han jugado y están jugando en la guerra de mentiras de estos años. Feliz lectura y compartir.

Estados Unidos y la OTAN confirman el fracaso de Occidente

La acusación de crímenes de guerra contra Vladimir Putin, salida del sombrero mágico del tribunal internacional de La Haya, llega mientras Bakhmut se derrumba bajo los golpes de la Wagner, los bancos estadounidenses bajo los golpes de la ineptitud y Xi Jinping llega a Moscú. Occidente juega los juegos de quienes son conscientes de la derrota en todos los frentes.

No creo que los gobiernos y periodistas occidentales hayan sido nunca tan detestados como en los últimos años. Al menos desde las restricciones de Covid y de los sueros obligatorios, su credibilidad ha caído a mínimos históricos. No es sólo una cuestión de confianza. El desprecio hacia ellos se puede constatar también en el número de personas que se niegan a votar y en la caída vertical de las ventas de periódicos. Los señores del tribunal de La Haya que acusan a Putin son aún menos creíbles que los políticos y los periodistas. Suponiendo que las acusaciones sean fundadas, pero no lo son, nunca han movido un dedo contra los presidentes estadounidenses y los gobiernos de la OTAN que durante décadas han destruido países enteros con bombardeos a mansalva, causando la muerte de millones de mujeres, hombres y niños, millones de heridos y de refugiados, sin contar las infraestructuras vitales devastadas. Esto se puede ver en este mapa: https://www.infodata. ilsole24ore.com/2020/02/02/le- storia-militare-degli-stati- uniti-sembra-un-gioco-non-lo/? refresh_ce=1. Y llaman a esto “valores democráticos”.

Nuestros gobiernos insisten en llamar “libres” a nuestros países, cuando saben muy bien que han creado cloacas negras éticas y culturales a cielo abierto. Basta pensar en la infame cultura de la cancelación, en la paliza que recibieron los trabajadores que protestaban pacíficamente porque se les negaba el trabajo por rechazar el infame suero y, por tanto, el pase verde. O en Canadá, donde a los trabajadores se les cerraron las cuentas por el mismo razón.

Con la ideología ecologista están destruyendo todo lo bueno que se ha construido hasta ahora. De hecho, esta ideología no fue promovida para proteger el planeta, sino para eliminar a los seres humanos, a los brutos que se multiplican como conejos. Protegen a los animales y a las plantas, mientras que con el aborto han eliminado a más de mil millones de seres humanos inocentes. Los que se atreven a rezar en silencio frente a las clínicas abortistas son amenazados, alejados o detenidos. Y llaman a esto “valores democráticos”.

Están forzando a la quiebra a granjas, empresas familiares, etc. Quieren imponer la electricidad para matar de hambre a millones de trabajadores, y luego obligarles a comprar automóviles eléctricos que cuestan una fortuna y que contaminarán mucho más que los carburantes. Dignos de los peores psicópatas, quieren imponer alimentos e insectos. En las escuelas enseñan que los gays y los inmigrantes ilegales son simpáticos, pero que los derechos de los nativos se consideran impresentables, malos y racistas. Y llaman a esto “valores democráticos”.

Nos han agolpado en un túnel donde no existe lo masculino, lo femenino, el padre, la madre, la decencia ni la dignidad, ni siquiera Dios. Occidente está sentado sobre una colosal mentira, o mejor dicho, sobre los hombros de la Bestia, y personajes carentes de la ética que les haría humanos, se permiten juzgar a quienes combaten al monstruo que han creado.

Sí, porque si Putin se hubiera puesto de rodillas ante los “valores democráticos”, guiados por el podrido pensamiento sociopolítico de Occidente, las provocaciones de la OTAN no habrían tenido lugar, ni tampoco el consiguiente conflicto en Ucrania.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 25 de marzo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/03/25/usa-e-nato- confermano-il-fallimento- delloccidente-nobile/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

