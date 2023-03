USA e NATO confermano il fallimento dell’Occidente. Nobile.

USA e NATO confermano il fallimento dell’Occidente

L’accusa di crimini di guerra contro Vladimir Putin, partorito dal cappello magico del tribunale internazionale dell’Aja, avviene mentre Bakhmut crolla sotto i colpi della Wagner, le banche americane sotto i colpi dell’inettitudine, e Xi Jinping arriva a Mosca. L’Occidente fa i giochetti di chi è consapevole della sconfitta su tutti i fronti.

Non penso che i governi e i giornalisti occidentali siano mai stati detestati come in questi anni. Almeno a partire dalle restrizioni Covid e dai sieri obbligatori, la loro credibilità è caduta ai minimi storici. Non si tratta solo di fiducia. Il disprezzo nei loro confronti si può constatare anche nel numero delle persone che si rifiutano di votare e nella caduta verticale delle vendite dei giornali.

I signori del tribunale dell’Aja che accusano Putin, sono ancora meno credibili dei politici e dei giornalisti. Ammesso che le accuse siano fondate, e non lo sono, non hanno mai mosso un dito contro i presidenti statunitensi e i governi della NATO, che per decine di anni hanno distrutto interi paesi con bombardamenti a tappeto, causando la morte di milioni di donne, uomini, bambini, milioni di feriti e di profughi, senza contare le infrastrutture vitali devastate. Si veda questa mappa https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/02/02/le-storia-militare-degli-stati-uniti-sembra-un-gioco-non-lo/?refresh_ce=1 E questi li chiamono “valori democratici”.

I nostri governi insistono a definire i nostri paesi “liberi”, quando sanno benissimo di aver creato fogne etiche e culturali a cielo aperto. Basti pensare alla famigerata cancel culture, alle bastonare ricevute dai lavoratori che protestavano pacificamente, perché gli è stato negato il lavoro per aver rifiutato il famigerato siero e dunque il green pass. Oppure in Canada, dove i lavoratori si sono visti chiudere i conti correnti per lo stesso motivo.

Con l’ideologia ecologista stanno distruggendo tutto il buono che è stato costruito fino ad oggi. Questa ideologia, infatti, non è stata promossa per proteggere il pianeta, ma per eliminare gli esseri umani, i bruti che si moltiplicano come conigli. Proteggono gli animali e le piante, mentre con l’aborto hanno eliminato oltre un miliardo di esseri umani innocenti. Chi osa pregare in silenzio fuori dalle cliniche abortive viene minacciato, allontanato o arrestato. E questi li chiamano “valori democratici”.

Stanno costringendo al fallimento aziende agricole, attività familiari, ecc. Vogliono imporre l’elettrico per affamare milioni di lavoratori, per poi costringere all’acquisto di auto elettriche che costano una fortuna e inquineranno molto più dei carburanti. Degni dei peggiori psicopatici, vogliono imporre cibo sintetico e insetti. Nelle scuole insegnano che gay e immigrati irregolari è bello, ma i diritti dagli autoctoni sono considerati impresentabili, cattivi e razzisti. E questi li chiamano “valori democratici”.

Ci hanno intruppati in un tunnel dove non esiste maschio, femmina, padre, madre, pudore, dignità, Dio. L’occidente è seduto su una colossale menzogna, o meglio, sulle spalle della Bestia, e personaggi privi di quell’etica che li renderebbe umani, si permettono di giudicare chi combatte il mostro che hanno creato.

Si, perché se Putin si fosse messo in ginocchio davanti ai “valori democratici”, guidati dal pensiero socio-politico putrefatto dell’occidente, le provocazioni della NATO non ci sarebbero state, e nemmeno il conseguente conflitto in Ucraina.

Agostino Nobile

