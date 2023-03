Israele, Disegno di Legge per Vietare di Parlare di Gesù o del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo su un disegno di legge presentato alla Knesset da due parlamentari governativi.Buona lettura e diffusione.

Due membri della Knesset israeliana hanno presentato una proposta di legge che vieterebbe tutti gli sforzi per diffondere il cristianesimo nella terra in cui è nato Gesù Cristo. La proposta di legge, introdotta poco prima della Domenica delle Palme e della Pasqua ebraica, due importanti festività del calendario cristiano, minaccia i trasgressori con il carcere, secondo quanto riportato dall’outlet All Israel News. La proposta di legge vieterebbe “tutti gli sforzi da parte di persone di una fede che desiderano in qualsiasi modo discutere o tentare di persuadere gli aderenti di altre fedi a prendere in considerazione la possibilità di cambiare il loro attuale credo religioso”, secondo l’outlet. La proposta di legge vieterebbe “tutti gli sforzi da parte di persone di una fede che desiderano in qualsiasi modo discutere o tentare di persuadere aderenti di altre fedi a prendere in considerazione la possibilità di cambiare le loro attuali convinzioni religiose”. La proposta di legge si applica alle persone che hanno conversazioni spirituali con israeliani di qualsiasi religione e la pena per la violazione di questa legge è di un anno di carcere e, se la conversazione è con un minore, di due anni di carcere. Il disegno di legge è stato presentato la scorsa settimana dai deputati Moshe Gafni e Yaakov Asher, membri ebrei ultraortodossi del partito United Torah Judaism, che ha sette seggi su 120 nell’attuale Knesset. I due deputati fanno parte della coalizione di governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, composta da 64 seggi. Nella loro spiegazione ufficiale del disegno di legge, i due legislatori hanno sottolineato un avvertimento contro i cristiani, in particolare. Il disegno di legge potrebbe causare un’ampia condanna internazionale del governo di estrema destra di Netanyahu, nonché un “grave scontro” con i cristiani evangelici negli Stati Uniti e in tutto il mondo.A quanto pare, l’obiettivo principale del disegno di legge, secondo All Israel News, è quello di rendere illegale per i seguaci del cristianesimo incoraggiare gli ebrei a seguire la loro religione. La produzione e la diffusione di video online che spiegano la Bibbia agli ebrei o ai musulmani in Israele sarebbero illegali secondo il progetto di legge, che considera illegali “libri, altra letteratura stampata, articoli online, podcast o altre forme di media che spiegano la vita e il ministero di Gesù e il suo messaggio contenuto nel Nuovo Testamento”. I leader ebrei evangelici e messianici sono “preoccupati” che il disegno di legge presentato da Gafni e Asher possa diventare legge nell’attuale contesto politico israeliano, in quanto l’attuale coalizione di governo, che conta 120 seggi, è composta da un gran numero di membri ortodossi e ultraortodossi, che in questa sessione legislativa sono “molto più aggressivi che mai nel far approvare leggi che promuovono la loro visione teologica del mondo”. Potenziali critiche da parte di voci globaliIl disegno di legge potrebbe causare una diffusa condanna internazionale del governo di estrema destra di Netanyahu

Il disegno di legge potrebbe causare un’ampia condanna internazionale del governo di estrema destra di Netanyahu, nonché un “grave scontro” con i cristiani evangelici negli Stati Uniti e in tutto il mondo, che sono tra i maggiori sostenitori di Israele. “I Paesi liberi e democratici semplicemente non vietano il libero scambio di idee, e questo include le credenze e le convinzioni religiose”. Il numero di cristiani evangelici nel mondo è stimato in circa 600 milioni, di cui 60 milioni negli Stati Uniti, secondo l’Alleanza evangelica mondiale. L’ex ambasciatore statunitense per la libertà religiosa internazionale, Sam Brownback, ha dichiarato che il nuovo disegno di legge rappresenta “un’enorme minaccia alla libertà di parola, ai diritti umani e alla libertà religiosa”. “I Paesi liberi e democratici non vietano il libero scambio di idee, e questo include le credenze e le convinzioni religiose”, ha affermato Brownback.

