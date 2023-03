I Due Stendardi. Per Restaurare la Verità Storica nella Scuola.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un breve post per offrire alla vostra attenzione questa iniziativa editoriale di Radio Spada, che ci sembra tanto più interessante nel momento di omologazione del pensiero in cui viviamo. Buona lettura e diffusione .

“…la controstoria di Gianluca Pietrosante [si muove] attraverso un significativo campione di biografie di personaggi di grande rilievo o di ricostruzioni di fatti importanti. Un obiettivo senz’altro arduo, al quale il giovane storico tende con serietà e impegno, analizzando con cura diverse fonti, più o meno complesse, che spaziano dal Medioevo all’età contemporanea”.

(dalla presentazione del prof. Ravegnani)

Il progresso socialista? La rivoluzione filosofica? Giordano Bruno? Lutero? Le Crociate? Bonifacio VIII e le due spade? Il libro di Gianluca Pietrosante I due Stendardi. Materiali di controstoria per una restaurazione dei programmi scolastici analizza (e smaschera) alcune grandi mistificazioni abitualmente proposte nell’offerta didattica e, ancor più, in quella televisiva. Un percorso utile per avere strumenti formativi concreti, contro i mantra propinati dai soliti noti.

