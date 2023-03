Svelati Documenti Segreti. Dati OCSE: 1.800.000 Morti Improvvise dopo il Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, che rivela il comportamento al limite del criminale delle aziende produttrici di farmaci, dei governi – e dei media – nella Covid Story; getta una luce molto inquietante sui prossimi sviluppi nella salute per le persone che sono state inoculate con il siero a mRNA. Buona lettura, e diffusione.

§§§

Documenti segreti di Pfizer e del governo rivelano che la vaccinazione COVID ha causato potenziamento anticorpo-dipendente, V-AED e AIDS, con il risultato che milioni di persone sono “morte improvvisamente”.

Documenti riservati rivelano che a pochi mesi dalla ricezione delle dosi iniziali del vaccino COVID-19, alcuni individui stanno sviluppando un potenziamento anticorpo-dipendente (ADE) e una malattia potenziata associata al vaccino (VAED).

E come se ciò non fosse abbastanza allarmante, i documenti ufficiali dimostrano anche che una misteriosa forma di sindrome da immunodeficienza acquisita sta comparendo in un numero preoccupante di riceventi a soli cinque mesi dalle iniezioni iniziali.

Questo potrebbe spiegare perché, tragicamente, i documenti ufficiali del governo confermano che milioni di persone sono misteriosamente morte all’improvviso in paesi di tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada ed Europa, in seguito alla distribuzione su larga scala dei vaccini COVID-19.

L’ADE e il VAED possono verificarsi quando un individuo è esposto a un agente patogeno, come il presunto virus Covid-19, dopo aver ricevuto un vaccino che non fornisce un’immunità completa.

In questi casi, gli anticorpi indotti dal vaccino possono effettivamente migliorare la capacità dell’agente patogeno di infettare le cellule, causando una malattia più grave rispetto a quella che si sarebbe verificata se l’individuo non avesse ricevuto il vaccino.Quando un vaccino causa ADE o VAED, può avere implicazioni significative per la salute pubblica.Innanzitutto, gli individui che ricevono il vaccino e sviluppano ADE o VAE possono soffrire di gravi malattie e, in alcuni casi, persino di morte.

Un esempio di un precedente vaccino che è stato associato ad ADE è il vaccino contro la dengue. In molti casi, i soggetti che hanno ricevuto il vaccino contro la dengue e che sono stati successivamente infettati dal virus della dengue hanno manifestato una malattia più grave e un aumento del rischio di ospedalizzazione e di morte.Analogamente, sono state segnalate ADE in soggetti che hanno ricevuto vaccini per il virus respiratorio sinciziale (RSV) e per l’HIV.Un esempio di infezione batterica che potrebbe potenzialmente essere aggravata da ADE o VAE è l’infezione da streptococco A (strep A).

Lo streptococco A è un tipo di batterio che può causare un’ampia gamma di malattie, tra cui mal di gola, polmonite e sepsi. Probabilmente avrete visto nei notiziari principali che l’infezione da streptococco A sta uccidendo i bambini a destra e a manca quest’inverno.

La vaccinazione con Covid-19 è la causa più probabile e la prova più importante a sostegno di questo fatto è rappresentata dai rapporti ufficiali del governo che dimostrano che la vaccinazione con Covid-19 danneggia il sistema immunitario e può potenzialmente causare alcune nuove forme di sindrome da immunodeficienza acquisita. È del tutto possibile che l’ADE e la VAED possano portare a un danno immenso al sistema immunitario, simile a quello che si osserva nel disturbo da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Nei soggetti affetti da AIDS, il sistema immunitario è gravemente compromesso e ciò li rende più suscettibili alle infezioni e ad altre malattie. Allo stesso modo, l’insorgenza di ADE o VAED può danneggiare il sistema immunitario, portando potenzialmente a un rischio maggiore di infezioni e altre malattie. Oltre al rischio di malattie gravi paragonabili all’AIDS, ADE e VAED possono anche aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. Per esempio, alcuni studi hanno suggerito che l’ADE può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di linfoma.

Il verificarsi di questi eventi avversi ha avuto conseguenze devastanti per le persone che li hanno sviluppati e documenti ufficiali e riservati dimostrano che ADE e VAED si sono verificati a causa dei vaccini COVID-19, portando a una nuova forma di Sindrome da Immunodeficienza Acquisita e a milioni di morti in eccesso in tutto il mondo. Pfizer, l’azienda che nel 2009 è stata colpita dal più grande accordo per frode sanitaria e dalla più grande multa penale, e che è anche la stessa azienda dietro la prima iniezione di terapia genica a base di mRNA mai somministrata al pubblico con l’autorizzazione all’uso di emergenza con il nome di Covid-19, ha ammesso in documenti confidenziali, che ha disperatamente cercato di non rendere pubblici, che la sua terapia genica a base di mRNA Covid-19 può causare la Malattia Aumentata Associata al Vaccino.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha tentato di ritardare la pubblicazione dei dati di sicurezza del vaccino COVID-19 della Pfizer per 75 anni, nonostante l’11 dicembre 2020 avesse approvato l’iniezione dopo soli 108 giorni di revisione della sicurezza.

La FDA aveva inizialmente dichiarato di essere disposta a rilasciare 500 pagine al mese in risposta alla richiesta di libertà di informazione (FOI) presentata per conto del Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) che richiedeva i dati di sicurezza. Alla fine di gennaio sono state rilasciate 12.000 pagine.

Da allora, il PHMPT ha pubblicato tutti i documenti sul proprio sito web.

Uno dei documenti contenuti nell’ultimo data dump è “reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf”. La tabella 5, che si trova a pagina 11 del documento, mostra un “rischio potenziale importante”, indicato come “Vaccine-Associated Enhanced Disease (VAED), including Vaccine-Associated Enhanced Reporatory Disease (VAERD)”.

Nel documento confidenziale, Pfizer ha dichiarato di aver ricevuto 138 casi che riportavano 317 eventi potenzialmente rilevanti indicativi di malattia potenziata associata al vaccino. Di questi, 71 erano significativi dal punto di vista medico e hanno causato 8 disabilità, 13 erano eventi pericolosi per la vita e 38 delle 138 persone sono morte.

Dei 317 eventi rilevanti segnalati da 138 persone, 135 sono stati etichettati come “farmaco inefficace”, 53 come dispnea (difficoltà a respirare), 23 come polmonite da Covid-19, 8 come insufficienza respiratoria e 7 come convulsioni.

Pfizer ha anche ammesso che 75 dei 101 soggetti con Covid-19 confermata dopo la vaccinazione, hanno avuto una malattia grave con conseguente ospedalizzazione, disabilità, conseguenze pericolose per la vita o morte.

Ma Pfizer ha comunque concluso definitivamente, ai fini dei dati di sicurezza presentati alla Food and Drug Administration (FDA), i dati necessari per ottenere l’autorizzazione all’uso in emergenza e guadagnare miliardi e miliardi di dollari, che “nessuno dei 75 casi poteva essere considerato definitivamente come VAED”.

Ma Pfizer ha poi confermato che, sulla base delle prove attuali, la VAED rimane un rischio teorico.

Questi dati confidenziali dimostrano che le iniezioni di Covid-19 non avrebbero mai dovuto ottenere l’autorizzazione all’uso in emergenza e avrebbero dovuto essere ritirate dalla distribuzione dalla FDA non appena avessero visto le cifre. Ed ecco come sappiamo che le ADE e le VADE causate dalla vaccinazione Covid-19 hanno portato a danni al sistema immunitario paragonabili all’AIDS.

L’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito (UKHSA) pubblicava un rapporto settimanale sulla sorveglianza dei vaccini; ogni rapporto conteneva quattro settimane di dati sui casi di Covid-19, sui ricoveri e sui decessi in base allo stato di vaccinazione. Abbiamo analizzato 5 di questi rapporti di sorveglianza vaccinale pubblicati, contenenti dati dal 16 agosto 2021 al 2 gennaio 2022, per avere un quadro chiaro dell’effetto del vaccino Covid-19 sul sistema immunitario della popolazione vaccinata, ed ecco cosa abbiamo scoperto…

I rapporti di sorveglianza vaccinale dell’UKHSA utilizzati per la nostra indagine possono essere consultati qui.

Rapporto di sorveglianza del vaccino Covid-19 – Settimana 37″ (pubblicato da PHE)

Rapporto di sorveglianza vaccinale Covid-19 – Settimana 41″ (pubblicato da UKHSA)

Rapporto di sorveglianza del vaccino Covid-19 – Settimana 45″ (Pubblicato da UKHSA)

Rapporto di sorveglianza del vaccino Covid-19 – Settimana 49″ (Pubblicato da UKHSA)

Rapporto di sorveglianza del vaccino Covid-19 – Settimana 1 – 2022″ (Pubblicato da UKHSA)

Vi è stato detto che l’iniezione di mRNA Covid-19 di Pfizer ha un’efficacia vaccinale del 95%.

Il seguente grafico illustra l’aumento/diminuzione dell’efficacia del vaccino in base al mese per ogni gruppo di età in un periodo di 5 mesi, dal 16 agosto 21 al 2 gennaio 22.



I primi richiami sono stati somministrati alla 37a settimana del 2021, e questo grafico illustra chiaramente come abbiano fornito un aumento dell’efficacia del vaccino nei due mesi successivi.

Purtroppo, però, mostra anche quanto sia stata breve questa spinta, con l’efficacia dei vaccini Covid-19 che è scesa a livelli spaventosi tra la 49a e la 52a settimana. L’efficacia del vaccino nel mondo reale è scesa ai livelli più bassi mai raggiunti in tutte le fasce d’età, ad eccezione degli ultrasettantenni, tra il 6 dicembre e il 2 gennaio, ma per gli ultrasettantenni l’efficacia è ancora negativa.

L’ulteriore spinta prevista per le persone tra i 40 e i 69 anni non si è concretizzata e, al contrario, si è registrato un enorme crollo dell’efficacia del vaccino, che è scesa a -151% nella fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni. L’efficacia del vaccino è crollata anche nella fascia di età compresa tra i 30 e i 39 anni, con un meno-123%, nonostante il vaccino di richiamo sia stato somministrato a milioni di persone nella settimana 49. Si tratta di un dato ben lontano dalla presunta efficacia del 95% di cui si parlava.

Ma cosa significa in realtà un’efficacia positiva/negativa del vaccino?

I vaccini funzionano simulando un attacco virale e provocando il sistema immunitario a rispondere come se avessimo avuto il virus. Si suppone che allenino il sistema immunitario fino a sviluppare un’immunità naturale al virus.

Pertanto, l’efficacia del vaccino è in realtà una misura delle prestazioni del sistema immunitario del vaccinato rispetto alle prestazioni del sistema immunitario del non vaccinato.

I dati pubblicati dall’UKHSA confermano che l’efficacia reale delle iniezioni di Covid-19 (in realtà una misura delle prestazioni del sistema immunitario) diminuisce significativamente in un breve lasso di tempo.

Ma, sfortunatamente per la popolazione vaccinata, piuttosto che il sistema immunitario ritorni allo stesso stato in cui si trovava prima della vaccinazione, le prestazioni del sistema immunitario iniziano a diminuire rapidamente, rendendo il risultato inferiore a quello dei non vaccinati.

Tuttavia, i dati del governo britannico dimostrano che una dose di richiamo del vaccino può dare una spinta a breve termine al sistema immunitario.

Purtroppo, però, questi stessi dati dimostrano che le prestazioni del sistema immunitario iniziano a diminuire ancora più rapidamente di quanto non fossero prima della somministrazione della dose di richiamo.

Questi dati, quindi, suggeriscono che la popolazione vaccinata avrà bisogno di un ciclo infinito di richiami per potenziare il proprio sistema immunitario fino a un punto in cui non fallisce, ma è inferiore a quello della popolazione non vaccinata.

L’ADE o la VAED possono anche portare a un aumento dei decessi in eccesso, che sono quelli che si verificano oltre il numero di decessi previsto in una popolazione.

Questo perché l’ADE e la VAED possono causare malattie più gravi e un aumento del rischio di morte, portando a un numero di decessi superiore a quello previsto in una popolazione non esposta al vaccino.

Questo può spiegare perché, tragicamente, i documenti ufficiali del governo confermano che milioni di persone sono morte misteriosamente e improvvisamente in paesi di tutto il mondo in seguito alla distribuzione su larga scala dei vaccini COVID-19.

I rapporti ufficiali pubblicati dai governi di Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e della maggior parte dell’Europa confermano che sono stati registrati 1,8 milioni di decessi in eccesso dopo l’introduzione in massa delle iniezioni di Covid-19.

Alcuni Paesi sono stati abbastanza trasparenti nel pubblicare i dati sui decessi, come ad esempio il Regno Unito e l’Europa.

Altri Paesi, invece, come gli Stati Uniti, hanno fatto del loro meglio per nascondere il più possibile i dati sui decessi. Tuttavia, siamo finalmente riusciti a trovare i dati relativi al 15% dei Paesi del mondo, nascosti nel sito web di un’organizzazione nota come Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

L’OCSE è un’organizzazione intergovernativa con 38 Paesi membri fondata nel 1961 per stimolare il progresso economico e il commercio mondiale. E per alcuni motivi, ospita una grande quantità di dati sull’eccesso di morti. Il grafico seguente rivela ciò che abbiamo trovato in termini di morti in eccesso nei “Five Eyes”, un’alleanza di intelligence composta da Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, e da altri 27 Paesi europei.

In conclusione, l’aumento anticorpo-dipendente (ADE) e la malattia aumentata associata al vaccino (VAED) sono eventi avversi gravi che possono verificarsi dopo la vaccinazione Covid-19. Quando un individuo vaccinato Covid-19 è esposto a un agente patogeno, può scatenarsi l’inferno. In questi casi, gli anticorpi indotti dal vaccino possono effettivamente potenziare la capacità dell’agente patogeno di infettare le cellule, causando una malattia più grave rispetto a quella che si sarebbe verificata se l’individuo non avesse ricevuto il vaccino.

L’insorgenza di ADE o VAED ha conseguenze significative sia per la salute individuale che per quella pubblica: ha portato a gravi malattie e a un aumento del rischio di morte per gli individui che sviluppano ADE o VAED, oltre che a un aumento del rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro.

L’insorgenza di ADE o VAED ha portato anche a un aumento dei decessi in eccesso, con oltre 1,8 milioni solo nei Paesi “Five Eyes”.

I produttori di vaccini e le agenzie di sanità pubblica avrebbero dovuto monitorare attentamente la popolazione per verificare la presenza di eventuali eventi avversi in seguito alla vaccinazione e avrebbero dovuto intraprendere azioni appropriate per risolvere i problemi emersi.

Questo avrebbe potuto includere la revisione delle raccomandazioni sui vaccini, l’emissione di avvertimenti o allarmi e, in alcuni casi, il ritiro del vaccino dal mercato. Ma non hanno fatto nulla di tutto ciò, il che ci lascia con la domanda incalzante: perché?

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: governo, morti eccesso, pfzier, vaccini



Categoria: Generale