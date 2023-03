La Madonna di Trevignano. Perché non ci Credo. Americo Mascarucci.

Madonna di Trevignano, io non ci credo

Non ci credo, non credo alla Madonna di Trevignano Romano, comune rientrante nella diocesi di Civita Castellana cui appartengo, che piange ogni tre del mese e rivela messaggi apocalittici ad una presunta veggente dal passato controverso (risulterebbe a suo carico una condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta).

Non ci credo, e temo ci si possa trovare di fronte ad un altro colossale inganno. Troppi i casi conosciuti in passato che ci invitano alla massima prudenza e a non lasciarsi facilmente ingannare.

Come dimenticare la vicenda che ha avuto per protagonista Paolo Catanzaro, il veggente di Uggio, che poi dopo aver ingannato centinaia di persone, con i soldi ricevuti dagli ignari fedeli si è fatto operare, è diventato donna e si è messo pure a fare l’attrice con la sua nuova identità femminile.

Non che questo caso sia simile, ma anche qui i dubbi non mancano. Bene ha fatto il nuovo vescovo della diocesi di Civita Castellana Marco Salvi ad istituire una commissione e un’indagine previa per fare luce sulla veridicità del fenomeno. Speriamo che al più presto si giunga alla verità.

Non ci credo, perché la Madonna a Lourdes e a Fatima tanto per restare alle apparizioni più famose, ma se vogliamo anche a Medugorje, ha sempre scelto persone semplici, semi analfabete nel caso di Bernadette, umili come i tre pastorelli di Fatima o i ragazzi della Bosnia.

Tutto è possibile, ma perché scegliere una figura controversa, un’imprenditrice che ha alle spalle un fallimento aziendale e come detto anche una condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta? Può Maria servirsi di personaggi che già di per sé fanno sorgere legittimi sospetti sulla loro effettiva affidabilità? Non ha forse sempre scelto i bambini, i poveri, le persone meno istruite, proprio perché nella loro innocenza, ingenuità, ignoranza non possono nascondere secondi fini, interessi o coltivare particolari ambizioni? E’ credibile che si stia servendo ora di un’imprenditrice che se volesse avrebbe probabilmente tutte le capacità per mettere in piedi un colossale business delle apparizioni?

Altro dettaglio: non credo alla madonne postine (in questo sono d’accordo con papa Francesco), che a determinati giorni del mese si materializzano e si rendono protagoniste di fenomeni miracolosi lanciando nel contempo messaggi inquietanti.

A Lourdes e a Fatima i fenomeni si sono conclusi dopo che la Vergine ha dato segni evidenti della sua presenza (l’acqua a Lourdes e il miracolo del sole a Fatima), non sono continuati a tempo indeterminato (questo aspetto mi rende scettico in parte anche sui veggenti di Medugorje sebbene ritenga autentiche le apparizioni).

Anche a Civitavecchia, dove la Madonna ha pianto lacrime di sangue manifestandosi per la prima volta davanti agli occhi innocenti e inconsapevoli di una bambina, il fenomeno si è concluso, dopo che l’allora vescovo di Civitavecchia fu testimone diretto della lacrimazione, non è durato per anni come nel caso di Trevignano.

Certo, si dirà che non sta a noi dettare i tempi alla Vergine, ma fenomeni così duraturi, ripetitivi, a cadenza periodica, a giorni prestabiliti, come non possono puzzare di speculazione?

Mi dispiace, ma non riesco ad accettare l’idea di una Madonna ridotta a “fenomeno da baraccone” che ogni tre del mese invia segni e messaggi a telecomando, come pilotata da qualcuno.

“Per me parlare con Maria è diventata una normalità – ha detto la presunta veggente Gisella Cardia ai media -. A volte la vedo che è qui accanto a me o a volte vedo Gesù. Sono delle apparizioni. È difficile da credere, ma io non l’ho chiesto. Mi è capitato. Qualche sera prima di andare a dormire, mi sento la voce di Gesù che mi dice ‘Adesso siedi e scrivi’ e io mi metto a scrivere”. Sembra tanto un mix fra Medugorje e Maria Valtorta.

Quanto è lontana la Maria che appariva a Bernadette e ai pastorelli di Fatima, che erano così semplici, innocenti e puri da non capire neanche cosa stesse loro capitando. Bernadette che neanche sapeva cosa significasse Immacolata Concezione, e dovette faticare per tenere a mente quel termine. Quanta sicurezza c’è invece in costei nell’affermare di parlare con Maria e con Gesù.

Ma quello che mi chiedo è a cosa possa servire una Madonna così. Davvero è questo il modo che la Santa Vergine ha scelto per riavvicinare le persone alla fede? Non c’è il legittimo sospetto che la vera Maria, quella che ci viene raccontata nei Vangeli e quella che abbiamo conosciuto nelle apparizioni che la Chiesa ha riconosciuto, non possa farsi promotrice di puro fanatismo religioso, suggestionando le persone o come in questo caso terrorizzandole con previsioni apocalittiche e lacrimazioni continue?

Ecco uno degli ultimi messaggi: “Cari Figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore. Figli, i tempi verso cui andrete incontro saranno duri ed è per questo che vi chiedo di aumentare la vostra preghiera e soprattutto la preghiera del Santo Rosario, arma potente contro il male. Figli miei, adesso più di prima avrete necessità di protezione, non avete più il parafulmine che prega per voi ma dovete essere pronti e prepararvi per questa trasformazione della vostra anima. Fatevi toccare dalla luce, non siate presi dall’iniquità. Oggi il male festeggia credendo di aver vinto, portando via le anime, illudendole che le luci del mondo, il potere e la lussuria, siano più importanti della preghiera e di Dio. Figli, il fuoco cadrà dal cielo perché la terra ha bisogno di essere purificata. Tanti saranno i disastri naturali, terremoti e alluvioni, che si susseguiranno come non mai. Chiedo di pregare per la Chiesa e per gli uomini di essa, corrotti, ormai hanno perso la strada, molti sacerdoti, vescovi e cardinali sono nella confusione. Chiedo ai sacerdoti: ascoltate e credete alle mie parole altrimenti l’inferno vi attenderà. Figli, Io voglio salvarvi e non ho più parole, vi prego aiutatemi figli miei dolcissimi. Il Padre mio vi guarda ed oggi molte saranno le grazie che scenderanno in mezzo a voi. Testimoniate. Vi dico che il Santo Padre è al cospetto di Dio in Paradiso e vi chiede di amarvi l’un l’altro. Un capo di stato verrà attaccato, la guerra invaderà l’Europa. Ora vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.

Che la guerra possa invadere l’Europa è un’ ipotesi purtroppo molto probabile e non c’è bisogno che ce lo dicano le profezie. Stesso discorso per le catastrofi naturali, se ne ripetono purtroppo in continuazione, in Italia e nel mondo. Non ci vuole molto a prevedere presto o tardi un terremoto o un’alluvione. Facile poi giocare con la Chiesa corrotta, con i preti che hanno perso la strada, con i cardinali e i vescovi che sono nella confusione. Sono anni che questo è purtroppo lo stato della Chiesa e non c’è certo bisogno che ce lo venga a dire una veggente parlando per conto della Madonna. Anzi, una Madonna così, con tutto il rispetto e l’amore che ci scrive ha per la santissima madre di Dio, fa ridere per la sua sconcertante banalità. Andate a rileggere i messaggi di Fatima e notate le differenze.

Un ex fedele intervistato dalla tv ha smentito ciò che la veggente ha riferito, ovvero di aver ricevuto dalla Vergine l’annuncio della guerra in Ucraina; in realtà secondo quanto riferito da questo testimone, la donna avrebbe sì parlato di una guerra imminente ma senza mai citare l’Ucraina, proprio come nel messaggio sopra citato.

Speriamo che l’inchiesta del vescovo Salvi faccia chiarezza intorno a questa vicenda, ma per quanto mi riguarda non ci credo, perché non vedo nella veggente l’innocenza e la purezza di Bernadette e dei pastorelli di Fatima. Vedo altresì una persona ben consapevole di ciò che sta facendo, che sembra tanto aver intrapreso una nuova carriera dopo quella molto poco felice di imprenditrice. E che con troppa sicumera si sente investita di una missione divina per altro a rischio zero e senza i contesti sfavorevoli e ostili della Francia post rivoluzionaria e anticlericale e del Portogallo massone. Se poi è vero ciò che hanno scritto i media (fonte Repubblica), ovvero che avrebbe pure fondato un’associazione per iscriversi alla quale si deve versare una tariffa minima di 50 euro, allora scusate ma preferisco credere ai somari che volano.

Americo Mascarucci

