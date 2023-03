Chiesa Tedesca, Passo verso lo Scisma. Ok Benedizione Coppie Omosessuali.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve articolo di Messa in latino, che ringraziamo per la cortesia, e che riunisce da varie fonti la notizia che il Cammino Sinodale tedesco ha votato a favore della benedizione delle coppie dello stesso sesso. Sarà interessante vedere se e quali reazioni ci saranno da Roma, a una decisione che a mio parere sposta avanti verso lo scisma la macchina della Chiesa tedesca. Buona lettura e diffusione.

38 vescovi favorevoli alla benedizione delle cosiddette coppie omosessuali, contro solo 9 vescovi.

A casa nostra si chiama scisma.

QUI Stern in una nostra traduzione: “Il cosiddetto cammino sinodale della Chiesa cattolica in Germania ha approvato con una chiara maggioranza le cerimonie di benedizione per le coppie omosessuali. All’assemblea sinodale finale di venerdì a Francoforte sul Meno, 176 delegati hanno votato a favore di tali cerimonie di benedizione, 14 erano contrari e dodici si sono astenuti. Ciò corrisponde a un’approvazione del 92,6%. Anche una netta maggioranza di vescovi ha votato a favore del documento: 38 vescovi hanno votato sì, nove vescovi no e dodici si sono astenuti. Non essendo conteggiate le astensioni, ciò corrisponde anche a un consenso di un buon 80 per cento. SternNon essendo conteggiate le astensioni, ciò corrisponde anche a un consenso di un buon 80 per cento.

Trattare con gli omosessuali è una delle principali questioni controverse nella Chiesa cattolica . Più di recente, nel 2021, la Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano ha dichiarato che la Chiesa non ha l’autorità per benedire le coppie omosessuali.

Secondo la concezione cattolica, l’omosessualità è un peccato. Infatti queste benedizioni vengono praticate in Germania , ma anche in altri Paesi. Nel 2021 e nel 2022, ad esempio, ci sono state giornate di azione con benedizioni per le coppie omosessuali nelle comunità ecclesiastiche tedesche.“.

(a cura Redazione "Il sismografo") In Germania, sulla rivista Stern, un lancio dell'AFP sottolinea che il 92% dei vescovi tedeschi nel corso dell'ultima seduta del Cammino sinodale ha approvato la benedizione delle coppie dello stesso sesso. Tale decisione entra in aperto conflitto con un dichiarazione contraria della Santa Sede pubblicato con l'autorizzazione di Papa Francesco. (Responsum)

Anche una netta maggioranza di vescovi ha votato a favore del documento conclusivo: 38 vescovi hanno votato sì, nove vescovi no e dodici si sono astenuti.Non essendo conteggiate le astensioni, ciò vuol dire che il consenso è formalmente del’80 per cento.

Da ricordare che l’attuazione delle risoluzioni del cammino sinodale dipende da ogni vescovo. Se i vescovi rifiutano, non possono essere costretti ad applicare la risoluzione.

