CDC, USA: la Protezione del Siero Crolla dopo Pochi Mesi. Epoch Times.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su The Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia: Nel leggerlo, non dimenticate quanto la Federal Drug Administration (FDA) e il Center for Disease Control (CDC) siano, diciamo così, “sensibili” alle esigenze delle grandi industrie farmaceutiche, e attenti a non dispiacerle. . Buona lettura.

I nuovi vaccini COVID-19 forniscono un aumento della protezione contro l’ospedalizzazione, anche se tale protezione diminuisce nel giro di pochi mesi, secondo i dati non pubblicati presentati il 24 febbraio. Un richiamo bivalente di Pfizer o Moderna ha aumentato la protezione contro l’ospedalizzazione inizialmente del 52%, ma tale protezione è scesa al 36% oltre i 59 giorni, hanno detto i ricercatori dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Hanno scoperto che le persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni avevano solo il 19 percento di protezione contro l’ospedalizzazione associata al COVID-19 e che quelle di età superiore ai 65 anni avevano solo il 28 percento di protezione, il che significa che la protezione dopo due mesi era di circa il 60 percento in totale per gli anziani e scendeva al di sotto del 50 percento per tutti gli altri adulti.

I dati provengono dalla rete VISION dei CDC. I dati di un’altra rete gestita dai CDC, chiamata IVY, hanno mostrato una “protezione residua minima o nulla” contro l’ospedalizzazione grazie al vaccino originale, ha dichiarato la dottoressa Amadea Britton, funzionario dei CDC. Due o più dosi monovalenti hanno fornito solo il 17% di protezione, con intervalli di confidenza incerti.

Un vaccino bivalente in aggiunta a una serie primaria monovalente ha portato la protezione ad appena il 55% a sette o più giorni dal richiamo. Il calo non è stato misurato nella rete IVY. I vaccini bivalenti sono stati autorizzati e raccomandati nell’autunno del 2022, sebbene non fossero disponibili dati di sperimentazione clinica. I vaccini COVID-19 sono stati autorizzati negli Stati Uniti per prevenire la malattia COVID-19, ma i funzionari hanno sempre più descritto l’obiettivo della vaccinazione come la prevenzione di malattie gravi. I vaccini hanno ottenuto risultati sempre peggiori contro l’infezione sintomatica con l’emergere di nuove varianti. Secondo Britton, l’efficacia contro la malattia grave può essere superiore a quella contro l’ospedalizzazione.

Un terzo network dei CDC, Increasing Community Access to Testing, ha rilevato che un nuovo richiamo inizialmente forniva una protezione del 65% contro l’infezione sintomatica per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e del 68% per i bambini di età compresa tra i 12 e i 17. Tale protezione diminuiva al 54% entro i tre mesi nel gruppo più giovane e al 53% entro i cinque mesi nel gruppo più anziano.

Un richiamo bivalente ha funzionato molto peggio negli adulti, secondo altri dati non pubblicati del network presentati per la prima volta durante il meeting. Un richiamo bivalente ha aumentato la protezione contro l’infezione sintomatica solo del 38% negli anziani, con una protezione che è scesa al 21% entro cinque mesi. Nelle persone di età compresa tra i 50 e i 64 anni, la protezione è iniziata al 46% ed è scesa al 28%; tra gli adulti di età compresa tra i 18 e i 49 anni, la protezione è iniziata al 51% ed è scesa al 41%.

Le stime di protezione erano relative, essendo misurate rispetto a due o quattro dosi di vaccino originale. Precedenti ricerche hanno riscontrato che il vaccino originale fornisce una scarsa protezione contro l’infezione sintomatica da Omicron, e alcuni stimano che la protezione diventi negativa con il passare del tempo. “Il modello di declino contro l’infezione sintomatica è molto simile a quello osservato dopo le dosi di richiamo monovalenti, con la VE contro l’infezione sintomatica che diminuisce fino a raggiungere una protezione minima intorno ai cinque-sei mesi”, ha detto Britton.

Le autorità statunitensi si stanno preparando a sostituire tutti i vaccini originali di Pfizer e Moderna con i bivalenti. I consulenti della Food and Drug Administration statunitense hanno appoggiato la mossa in una recente riunione e i consulenti del CDC, il 23 febbraio, hanno concordato in gran parte sulla bontà della mossa, citando il miglioramento della protezione che i bivalenti conferiscono, per quanto minima, e la speranza che la semplificazione dei vaccini porti a una maggiore diffusione. La stragrande maggioranza dei genitori ha scelto di non sottoporre i propri figli nemmeno a una serie primaria, a causa del calo di efficacia e delle crescenti preoccupazioni sugli effetti collaterali a breve e lungo termine, come le infiammazioni cardiache.a

