Ultime considerazioni su Bergoglio – Mastro Titta. Vincenzo Fedele.

Carissimi StilumCuriali, Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione – e a quella di Mastro Titta, ma soprattutto alla vostra – questa ultima tranche del dialogo che si è aperto fra questi due protagonisti di Stilum Curiae. Buona lettura, e partecipazione.

Chiedo scusa per questo bis-commento alla contro-replica di Mastro Titta sulle performance bergogliane (vedi quì). Purtroppo non sono argomenti privati da discutere davanti ad una buona birra, ma problemi da sviscerare sulla piazza mediatica, invitando anche altri a partecipare al dialogo che, se è corale, si arricchisce ed arricchisce tutti.

Non è che io veda un disegno nello zigzagare di gatti e maialini terrorizzati dal fuoco, lo vedo nell’incedere trionfale dei piromani che attizzano e poi godono all’evolvere dei focolai che diventano incontrollati.

Per valutare il disegno criminogeno occorre anzitutto allontanarsi dall’incendio e guardare al quadro complessivo, visto che un singolo tassello dice poco sull’intero mosaico, ed il quadro, per quanto sconfortante, è fin troppo chiaro. Si vuole distruggere Santa Romana Chiesa e non essendo riusciti, in duemila anni, a farlo dall’esterno, tentano l’implosione dall’interno, operando da direttrici multiple e tutte convergenti all’obiettivo:

Distruggere la dottrina, senza abolirla, e screditare sia la cattedra di Pietro che le gerarchie ecclesiastiche;

Sterilizzare la Chiesa ed isolarla, staccandola dai fedeli con l’arma del dubbio perenne;

E’ indubbio che la Chiesa cattolica sia l’ultimo baluardo contro il mondialismo ed il globalismo imperante secondo la nuova religione di Davos. Se Deep State e Deep Church sono concordi nel disumanizzare il globo terracqueo solo una forza ultraterrena può competere per scoperchiare il gioco e combatterlo vittoriosamente.

Allora la “forza ultraterrena” deve essere privata della forza e ricondotta alle povertà mondane prima di essere eliminata utilizzando le mode cangianti del momento e la potenza massmediatica già schierata.

La limitatezza, la confusione, le incongruenze di Jorge Mario non sono casuali, nel loro zigzagare inconcludente e terrificante, ma servono egregiamente a sviluppare il gioco di chi lo ha fatto assurgere al soglio di Pietro. Servono a screditare la dottrina e, più importante, a screditare la cattedra stessa da cui parla e sparla. Terrificante è la constatazione che non è solo il successore di Pietro che si presta a questo gioco al massacro, ma quasi tutta la Curia e la gerarchia ecclesiastica.

Tutti gli ultimi avvenimenti lo dimostrano chiaramente : le voci, di nuovo ricorrenti, della futura nomina di mons. Wilmer alla guida del Dicastero per la Dottrina della Fede, la remissione della scomunica all’esimio padre Rupnik, lo stesso recritto divisivo su Traditionis Custodes, l’indifferentismo religioso certificato ad Abu Dabi,.e chi più ne ha più ne tolga.

Le esternazioni del Cardinale Mueller, ripreso da SC (Vedi quì), non solo certificano che l’ultimo rescritto di Bergoglio “degrada i vescovi o gli ordinari locali di rango secondario a firmatari di petizioni alla massima autorità” e “danneggia la responsabilità pastorale dell’episcopato“, ma arriva a temere che “il riconoscimento dell’autorità papale non venga promosso, ma a lungo andare indebolito“. E si riferisce, al netto di tutto il resto, al solo “rescritto” a chiarimento della famigerata Traditiones Custodes.

Per quanto attiene mons. Wilmer, piantare questo seme nel cuore pulsante della cristianità, porterà frutti tossici che, se non neutralizzati, avveleneranno i secoli a venire, ben dopo che Jorge Mario sarà arrivato al cospetto del Padre. Le vicende di padre Rupnik,cioè la remissione della scomunica, ma anche le falsità, le menzogne ed i silenzi che ci stanno dietro, oltre a squalificare il valore stesso della scomunica, minano la credibilità delle istituzioni e della stessa Cattedra di Pietro. Gli accanimenti contro i Frati Francescani dell’Immacolata, come per le suore del monastero di Pienza e molti altri casi analoghi, non hanno solo risvolti economici, ma anche dottrinali e, ancora di più, certificano la confusione, lo sbandamento, il dubbio e l’incertezza che attanaglia la chiesa tutta travolgendo, oltre alla dottrina, anche il diritto canonico.

Dicevo nel mio primo intervento che il sinodo tedesco e quello americano venivano messi sullo stesso piano, invece di essere identificati come la retta via, quello USA, e la strada della dissoluzione per la via teutonica. Pronosticavo anche che, a lungo andare, avrebbe prevalso quello tedesco.

Mi sbagliavo, e lo confesso pubblicamente, perchè non di tempi lunghi si tratta, ma di tempi brevissimi. La dottrina cattolica sarà adattata ai tempi moderni e forgiata sul misericordismo che impone la benedizione a prescindere, che si tratti di matrimonio gay o di utero in affitto, di sacerdotesse o di abortisti che frequentano gli altari, di eutanasici impenitenti o di divorziati e risposati che si accostano alle sacre Specie profanandole. Lo stesso sinodo perpetuo è un percorso univoco di perdizione.

Secondo il lessico corrente, quindi, sacerdote sarà solo il plurale di sacerdota e se si limitassero a violentare solo la lingua sarebbe il meno.

Le tare mentali che inducono alcuni ad appiccare incendi possono anche essere curate e gli autori confinati per non nuocere ulteriormente. In fondo un povero pazzo fà tenerezza, al di là dell’orrore delle azioni che provoca il suo cervello disconnesso. Se, invece, il disegno dei piromani è lucido e cristallino, all’orrore per gli incendi propagati ed ai danni causati si aggiunge il terrore per le repliche e per i nuovi terreni di guerriglia che la loro intelligenza troverà in futuro.

Come sottolinea mastro Titta; “Amano sorprendere l’uditorio con slogan che non significano una ceppa, ma vellicano l’ego papposo del pubblico …”, “Frullano cose vere con cose discutibili e cose discutibili con palesi menzogne”.

Per propalare eresie e falsità, come si sà, l’unico modo è di mescolarle a verità evidenti, altrimenti di evidente rimane solo la menzogna.

Se si analizza in laboratorio qualsiasi campione d’acqua prelevato dalla fogna più lurida della cloaca più inquinata, si vede invariabilmente che i componenti inquinanti sono sempre inferiori all’1 % (uno per cento) del liquido analizzato.

Eppure a nessuno verrebbe in mente di bere un bicchiere d’acqua prelevato da una fogna, pensando alla piccola incidenza percentuale.

Invece ingurgitiamo falsità grossolane, miste a verità, senza accorgerci che è la verità ad aprire le porte alle menzogne che, se fossero da sole, non avrebbero diritto di cittadinanza. Il misericordismo imperante porta con sé l’insegnamento che l’omosessualità non è più un comportamento disordinato, l’aborto preventivo serve a combattere le smagliature della gravidanza in un inno alla libertà della donna, l’eutanasia è una liberazione dal dolore proprio quando lo sviluppo della medicina palliativa offre finalmente soluzioni dignitose e indolori alle sofferenze anche nel periodo terminale.

Un modo ancora più subdolo è propagandare il dubbio come strada per la conquista della libertà. Questo vale ancora di più per l’unica religione che si basa su una Verità rivelata. Altro che relativismo, altro che gigante con i piedi d’argilla. Insinuare il dubbio che la Verità rivelata non sia eterna basta ad incrinare la diga. Se poi il dubbio e la confusione arrivano dal cupolone romano il crollo è assicurato. Dall’interno, visto che finora non ci sono riusciti dall’esterno. Non porteranno a termine il lavoro, ma intanto il danno, per le anime e per la Sposa di Cristo, è enorme.

Deep State e Deep Church devono essere unite per completarlo, come lucidamente espone mons. Viganò. Allora gli attacchi alla Liturgia devono affiancarsi agli attacchi alla famiglia, il siero genico deve essere iniettato come atto d’amore, la morale e l’etica devono essere ridisegnate sui nuovi paradigmi del WEF, l’evangelizzazione deve essere degradata a proselitismo, le bombe sono intelligenti quando cadono in Iraq e dilaniano bambini solo quando colpiscono l’Ucraina, la messa in latino è divisiva, quella di San Paolo VI è ricompositiva, il Mediterraneo è un cimitero perchè i porti italiani sono controllati e non per le bande mafiose dei trafficanti di uomini, ecc.

Se poi, tornando alla metafora di Mastro Titta, i gatti e i maialini sguinzagliati nel bosco, invece di fuggire terrorizzati, siano anche equipaggiati con tute ignifughe, quindi complici e non vittime sacrificali, e non vagano zigzagando a caso, ma seguono un disegno preciso, in fondo non ha neanche importanza. La differenza sarà solo nella velocità di propagazione dell’incendio che, in ogni caso, si propaga e distrugge tutto. Occorre attrezzarsi sia per spegnere l’incendio che, ancora di più, per identificare e rendere innocui i piromani. L’alternativa, come teme anche Mastro Titta, è di continuare a fare a pugni con la nebbia, cioè a continuare a sorridere delle strampalate uscite bergogliane, sviandoci dai problemi reali, di cui le parole, i silenzi e gli stessi improbabili sorrisi papali, sono anche parte evidente.

Vincenzo Fedele

§§§

