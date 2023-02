La Vita Vale Sempre. 45° Giornata Nazionale per la Vita.

Ciao Marco, oggi si celebra la 45a Giornata Nazionale per la Vita, promossa dalla Chiesa cattolica italiana per sensibilizzare la società sul valore inestimabile della vita umana. Pro Vita & Famiglia ha voluto sostenere questa importante ricorrenza avviando una grande campagna di affissioni stradali in corso a Roma, Milano, Bologna, Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Como, Parma, Ravenna, Modena, Pisa, Pistoia, Pescara, Teramo, L’Aquila, Macerata e molte altre province italiane. Questa è l’immagine che abbiamo ideato per la Giornata per la Vita del 2023: L’immagine presenta il corso della vita umana tramite alcune delle condizioni umane vittime della cultura della morte e dello scarto. Un feto, un neonato, un giovane con sindrome di Down, un profugo, una donna incinta, un nonno e un’anziana disabile. Condizioni umane offese, disprezzate, scartate e letteralmente uccisedalla crescente cultura abortista, eutanasica e dell’efficientismo socio-economico, che ammette solo persone sane, produttive, consumatrici e adeguate a certi canoni ideologici di “vitalità”. Con questa campagna nazionale vogliamo ribadire che la Vita umana è sempre degna, sempre intangibile, sempre di valore assoluto e indisponibile, a prescindere da qualsiasi condizione esistenziale. Per aumentare l’impatto mediatico di questo messaggio abbiamo anche acquistato due pagine pubblicitarie sui quotidiani Avvenire e La Verità di oggi: Come ti scrivevo nell’ultima mail, stiamo lavorando molto per amplificare la “voce” di Pro Vita & Famiglia nella società italiana. È un obiettivo sicuramente costoso, possibile solo grazie alle donazioni di chi condivide la nostra missione. Ma è un obiettivo imprescindibile: abbiamo il dovere morale di dare voce e dignità ai bimbi uccisi nel grembo materno e alle donne indotte ad abortire, ai malati spinti verso l’eutanasia e il suicidio assistito, agli anziani isolati e abbandonati, ai giovani vittime della droga. Possiamo farlo solo unendo le forze e le risorse. Tutti insieme, uniti e animati dallo stesso desiderio di Bene per la nostra società. Grazie del tuo sostegno, Marco. In alto i cuori!