Pro Vita. Poligamia e P*rn*grafia a Sanremo? Il Governo Intervenga.

Per donare con bonifico bancario o bollettino postale trovi i dati utili alla fine di questa e-mail Marco, i media hanno un potere impressionante, sempre maggiore. La rapidissima diffusione dell’ideologia gender e della cultura abortista, eutanasica e contro la famiglia è stata favorita da un bombardamento mediatico a ogni livello. Dai grandi colossal cinematografici alle piccole fiction televisive, passando per la pubblicità commerciale e, oggi, ai trend sui social network che prendono di mira i nostri figli e nipoti. Ovunque e a tutte le ore si susseguono messaggi contro la vita, la famiglia, i princìpi morali e religiosi e un’educazione sana dei giovani. Senza una forte iniziativa di denuncia e reazione, le cose peggioreranno sempre più. Questa per Pro Vita & Famiglia è una questione cruciale, che vorremmo affrontare in modo più incisivo su almeno tre fronti: 1. Denunciare pubblicamente l’opera di indottrinamento mediatico delle masse, per risvegliare le coscienze dei nostri concittadini. Mi riferisco, ad esempio, oltre che a quella contro la RAI in Italia, anche alle campagne che stiamo conducendo contro la piega gender e LGBTQ della Disney, che sta usando i cartoni per influenzare i bambini sin dalla più tenera età. Grazie a queste campagne, migliaia di genitori non si fidano più della Disney ad occhi chiusi, ma valutano attentamente ogni cartone prima di farlo vedere ai figli. In molti casi, rifiutano le nuove uscite perché contengono elementi LGBTQ. Dobbiamo continuare ad attaccare frontalmente la Disney, Netflix, Amazon, Google (proprietaria di YouTube, che sul canale dedicato ai minori diffonde centinaia di video “arcobaleno” e gender-fluid), per impedire che usino i loro canali per influenzare le abitudini e le opinioni dei cittadini (e dei bambini!); 2. Potenziare i canali comunicativi e mediatici di Pro Vita & Famiglia per amplificare la nostra voce nello spazio pubblico:abbiamo urgente bisogno di perfezionare i nostri sistemi di invio delle mail, il nostro sito web, i nostri social network (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok) e la nostra rivista cartacea mensile, in modo da raggiungere ogni giorno milioni di italiani in più con articoli, interviste, approfondimenti, video e immagini virali. Dobbiamo inoltre aumentare la nostra presenza su TV, radio e media locali indipendenti con interviste e pubblicità di grande impatto mediatico; 3. Fare pressione politica e legale sulle istituzioni, sulle autorità indipendenti (come l’AGCOM) e sulle aziende private affinché i minori vengano protetti da contenuti osceni, violenti e sessualmente espliciti (ad esempio tramite la predisposizione di filtri più efficaci sui dispositivi elettronici). Questi sono i tre pilastri della strategia che vorremmo realizzare. Che ne pensi Marco, ti convince? Per denunciare la propaganda ideologica della RAI, lo strapotere dei colossi mediatici come Disney, Netflix, Amazon, Google e aumentare la diffusione e l’impatto pubblico delle campagne di Pro Vita & Famiglia ho bisogno del tuo aiuto: puoi donare 50 euro, 35 euro (o quanto puoi) per sostenere questa strategia?