Capitan Gonzilla. Per Salvare il Mondo. Huge Fakenews di Unaopinione.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Unaopinione offre alla vostra attenzione questo racconto fantastico e ironico…buona lettura.

§§§

Huge fake news/satira: Unaopinione cambia opinione

Dal piccolissimo cilindro bucato che é la mia mente, da cui la fantasia sempre spilla, di impeto si é materializzato per salvare il mondo il

“Capitan Gonzilla”

Il presidente sta seduto sulla grande scranna. Sta scorrendo tutte le carte degli affari correnti e sta esaminando i vari grafici con le relative spiegazioni. È di buon umore. Le cose stanno andando secondo i piani, non proprio tutto, ma poteva andare peggio: “Questo obiettivo é stato raggiunto al cento per cento, questi due al novanta per cento, questo al settanta per cento ma non é poi cosí importante … questo al quaranta per cento, e qui bisogna dare una buona strigliata al responsabile … e questo all´ … uno per cento? … sto leggendo bene?”. E subito fa suonare il campanello. Dopo un secondo esatto, secondo le prescrizioni di servizio, si precipita dentro un usciere. Il presidente: “Faccia venire subito qui il responsabile del settore alimentazione“.

Il responsabile, tutto trafelato, bussa alla porta e tutto tremante entra. Il presidente: “L´ho fatta chiamare perché lei mi dia delle spiegazioni su questo grafico … dopo anni e anni di investimenti in impianti produttivi ed in pubblicitá, solo l´uno per cento della popolazione mangia composti a base di farina di scarafaggio … quasi tutte i nostri settori di affari hanno registrato dei netti miglioramenti, alcuni addirittura hanno giá raggiunto l´obiettivo fissato … ma non riesco a capire come mai qui non si facciano progressi …”

Il responsabile, nascondendo a malapena la sua ansia: “Ecco … come ben sa questo popolo ha sempre fatto riferimento alla carne e alle farine dei cereali come nutrimento e questo da tempi biblici … abbiamo commissionato anche uno studio e addirittura é emerso che nel corso dei secoli hanno cambiato i loro geni appunto per riuscire ad assimilare al meglio questo ultimo alimento (1)… e siamo giunti alla conclusione che é un´impresa impossibile cambiarli da questo punto di vista, almeno nel breve termine …”

Il presidente: “Ma se avete fatto tanta propaganda pagata travestita da pubblicitá con i nostri agenti presentati come i massimi esperti del settore alimentare anche se non c´é alcunché di vero nelle loro dichiarazioni … le menzogne ripetute fino alla nausea alla fine vengono sempre credute … ció ci é stato confermato ogni qualvolta che siamo ricorsi a questi mezzi perché spingessimo le masse ad avere un determinato comportamento … non é una questione di geni …”

Il responsabile: “Questo é anche il mio parere … abbiamo assoldato le migliori agenzie pubblicitarie del pianeta … e tutte le autoritá statali e sovrannazionali hanno anche prontamente cambiato, come ha ordinato lei, la normativa sulle diciture delle confezioni di vendita che ora non obbligano piú a far comparire la farina di scarafaggio come ingrediente; e come risposta i cosumatori ora comprano solo prodotti con sopra la dizione: “Non contiene farina di scarafaggio” oppure “cento per cento farina di grano” … ed hanno anche iniziato a fare di nuovo come i loro nonni, cioé a procurarsi la farina di grano sfusa e a farsi loro stessi la pasta … io stesso sono veramente disperato e non so immaginarmi piú una via pacifica che li induca ad iniziare a consumare la farina di scarafaggi”.

Il presidente: “Sono piú cocciuti di quel pensavo … cosí di fatto aggirano i nostri comandi … “ e dopo aver pensato un momento “e allora per ripicca metteremo di nascosto la farina di scarafaggio anche laddove non é necessario, nella passata di pomodoro, per esempio …”.

Il responsabile: “Si puó fare … ma se ne accorgono potrebbero iniziare a pensare che il tutto ha piú a che fare con una nostra volontá di umiliarli e di opprimerli che ad una reale necessitá di combattere il riscaldamento climatico oppure per la sostenibilitá del consumo delle risorse del pianeta che abbiamo dato loro come giustificazione per l´introduzione della farina di insetti in generale … e a quel punto, mentre prima non si facevano alcuna domanda, inizieranno a farsene anche altre e cosí potrebbero riuscire a scoprire la veritá e cioé se il riscaldamento globale tanto strombazzato da Noi sia in realtá una truffa ai loro danni al fine di impossessarci di tutti i loro averi e se non facciamo il tutto anche per una nostra mera necessitá di sadico divertimento”.

Il presidente che in quel momento sta gettando uno sguardo ad un monitor e sta leggendo uno scritto che lo interessa: “Uhmmm … se abbiamo esaurito le nostre cartucce allora dobbiamo procurarcene delle altre dall´avversario … se non poi vincere contro qualcuno allora lo devi comprare …” (2) e porgendo un foglietto al responsabile “Voglio che lei consegni subito questo foglio all´”Ufficio gestione utili idioti” perché contatti questo soggetto per vedere se é in grado di fare uscire qualche insolita idea che faccia al caso nostro … e dica loro di non badare a spese …”

Il responsabile esce dell´ufficio del Presidente.

—— dopo circa tre minuti —–

“Drin drin”

Io, scrivendo in quel momento qualcosa al computer ed alzando la cornetta del telefono: “Pronto”.

Il chiamante: “Sto parlando con Unaopinione che proprio in questo momento stra scrivendo un commento in Stilumcuriae?”

Io, tutto sorpreso: “Unaopinione? No … cioé sí … ma come fa a sapere che mi firmo Unaopinione e che proprio questo momento sto scrivendo un commento in Stilum Curiae?”

Il chiamante: “Questo non glielo possiamo rivelare, ma contatti il sig. Snowden e lui le spiegherá tutto, questo é il suo numero di telefono privato: 007-xxx-xxxxxxx”.

Io, capendo e mettendomi sulla difensiva: “Non ho tempo … sto impegnato …. sto scrivendo per conto di Dio. Mi vuole per caso intimidire o perfino corrompere con il suo vile denaro perché non scriva piú nulla?”

Il chiamante: “A dire il vero la sto chiamando non solo perché lei non scriva piú nulla per conto di Dio, ma addirittura perché lei inizi a scrivere per conto del Diavolo … ”

Io: “Non ci riuscirete mai … io sono uno duro, lo sa?”

Il chiamante: “Questo é tutto da vedere …”

————– dopo circa tre anni ——-

Il presidente, nel suo ufficio, ricevendo di nuovo il responsabile: “E allora cosa é saltato fuori?”

Il responsabile: “Abbiamo una proposta di quel soggetto su come affrontare il problema … e debbo confessare che secondo me deve essere veramente fuori di testa.”

Il presidente: “Questo lo so, appunto per questo vi ho detto di rivolgervi a lui … ed ha collaborato senza fare storie?”

Il responsabile: “A quanto sembra all´inizio ha fatto delle resistenze … ha detto che lui scriveva solo per conto di Dio e lí ha puntato i suoi piedi dicendo in sostanza che cosí avrebbe tradito la sua missione karmica ed altre oscenitá simili. La “Sezione reclutamento utili idioti” proprio non ne poteva venire a capo ma poi ha chiamato il nostro teologo per aiutarci a convincerlo e lui gli ha spiegato la questione cosí: “In quel tempo, perché fosse fatta la volontá di Dio e cioé che il Cristo salisse sulla Croce, il mondo aveva bisogno di un traditore … di un Giuda … ed un Giuda al momento giusto si é fatto avanti; ora … per ripetere la stessa cosa oggi, Ci manca un Giuda … a dire il vero abbiamo milioni di Giuda che stanno tuttora tradendo Dio e tantissimi altri milioni che sarebbero pronti a tradirLo per denaro se gli dessimo l´occasione, ma ora ci serve un Giuda per un lavoro particolare che nessun altro puó fare e secondo le indicazioni dateci dal nostro dio tu sei il prescelto … vuoi diventare anche tu un nostro Giuda?” gli ha chiesto. E alle sue obiezioni cosí ha risposto: “Altrimenti la volontá del nostro dio su questa terra non si potrá mai compiere … e per questa tua mancanza di collaborazione sarai ritenuto da lui colpevole e sarai duramente punito” e poi ha aggiunto “tra l´altro a suo tempo eravamo a corto di denari e per questo potemmo dare solo trenta monete d´argento, ma oggi navighiamo nella ricchezza … ne possiamo stampare quanto ne vogliamo di denaro … ti compenseremo adeguatamente … e tu potrai addirittura sceglierti la valuta in cui ti farai ricompensare …”

Il presidente: “Il discorso mi pare filare bene ed é pure onesto se riesce a farci risolvere il problema, e poi quella parte riguardante la volontá di dio la trovo particolarmente confacente … ebbene, sentiamo cosa é uscito fuori”.

Il responsabile, riassumendo il contenuto di uno scritto di circa trecento pagine e iniziando a perdersi dentro con la vista: “Ecco, riassumendo ha scritto che per indurre gli umani a mangiare la farina di scarafaggio ed affini e farli sentire pure appagati, bisognerebbe fare in modo che essi stessi si sentano dei rettili … é noto che la maggior parte dei rettili non disdegnano per niente gli insetti, mentre non tutti gli umani la pensano allo stesso modo … e per fare questo ha scritto in particolare che tutti gli umani si dovrebbero immedesimare in un famoso rettile …”

Il presidente, sorpreso: “In un famoso rettile? Ma non esiste nessun rettile famoso su questa terra“ ed aggiustando la sua postura nella scranna perché inizia a sentirsi a disagio e tirando in sú prima il collo della camicia e poi la cravatta per coprire alla vista quanto piú possibile il proprio corpo “e poi anche se esistessero si terrebbero ben nascosti ed opererebbero nell´ombra”.

Il responsabile: “Lui non si riferisce ad un personaggio reale perché ha scritto cosí: “Non é un personaggio reale ma un personaggio del cinema o anche dei fumetti che dovrá essere appositamente ideato e a cui sará dato il nome di Gonzilla … sará un simpaticissimo personaggio umano ma con alcune caratteristiche rettiloidi che lo faccia apparire alle masse come una equilibrata combinazione fisica e mentale delle due specie in modo che sia accettato dagli umani piú come uno della propria specie che della specie rettiloide; quindi non sará un mostro e non combatterá contro altri mostri cosí come nei famosi film conosciuti dal pubblico, ma avrá la fisionomia di un umano, la sua corporatura dovrá essere decisamente piú grande di quella di un umano al fine di evidenziarne la sua eccezionale forza fisica, ma la sua pelle sará verde e squamata, penserá ingegnosamente come un umano, agirá come un umano ma a differenza degli umani mangerá solo insetti. Nella puntata di apertura della serie cinematografica … quella che lo porterá per la prima volta in vita nella mente degli spettatori, questo umanoide o rettiloide che sia, non giungerá dallo spazio ma si risveglierá da un lungo letargo durato milioni di anni per cosí farlo passare per un anello di collegamento della specie umana con le specie anteriori esistenti sulla terra milioni di anni prima, ma comunque provando che gli umani discendono dai rettili. E questo risveglio avverrá proprio … orrore orrore … in un momento di “vita” del pianeta in cui l´uomo, avendo perso il contatto con la natura che lo ha generato, é ormai ecologicamente imbarbarito e si sta rivoltando contro la propria madre …Gaia: infatti l´uomo attuale non mangia piú insetti come i suoi remotissimi antenati, ma mangia soprattutto carne e farina di frumento mostrando cosí delle cattive abitudini alimentari che distruggono il pianeta e che vanno urgentemente corrette. Da qui si potranno fare dei film con protagonista questo personaggio che accorrerá come un vero eroe salvamondo in tutti gli angoli del pianeta per opporsi a chi proprio non ne vuole sapere di mangiare insetti perché non facendo cosí si aggraverá il problema del riscaldamento globale, ecc.. Naturalmente, visto i tempi che corrono, durante i momenti di calma d´azione, approfitterá per fare visita ai centri vaccinali per ricevere ogni volta una “punturina” … ed ogni volta svilupperá a causa di questa “punturina” dei nuovi poteri: una volta potrá iniziare a volare, un´altra volta a sfrecciare sul fondo del mare senza necessitá di respirare, un´altra volta a teletrasporarsi, un´altra volta a vedere cosa sta facendo l´indigeno nella foresta amazzonica e che mai ha conosciuto la civiltá. E cosí questo personaggio, con questi nuovi poteri vaccinali, contribuirá a che si sviluppi fra la gente l´idea della sostenibilitá ecologica e la cosapevolezza che i ghiacciai si stanno sciogliendo, ecc., e ció precipitandosi ad esempio a levare la bistecca di carne dal piatto del buongustaio proprio quando questo sta per inforchettarla e poi redarguirlo, sostituendo d´improvviso l´hamburger di carne dalle mani del carnivoro di turno con un gustosissimo panino imbottito con vivacissimi e brulicanti scarafaggi vivi e lodandolo perché si mostrerá contento di essere stato tirato fuori dal suo gravissimo errore ecologico, sostituendo non facendosi vedere la pizza di farina di grano con una pizza di farina di insetti ridendosela poi con gli spettatori … ed in un crescendo di attivismo ecologico arrivando perfino a sabotare e a far saltare in aria tutti gli impianti di produzione di carne e farina in tutto il mondo al fine di far iniziare una carestia dove moriranno solo coloro che si ostinano a mangiare solo carne e farine di frumento.

E poiché nell´immaginario collettivo umano é radicata la convinzione che i rettili mangiano gli insetti, fra una pausa e l´altra del suo lavoro cinematografico, Gonzilla si prenderá lui stesso il tempo di fare un piccolo snack rigorosamente fatto di insetti … una volta si mangerá lui stesso un gustoso piatto di pasta alla scarafaggia, un´altra volta della cioccolata alla grilla, delle merendine farcite alle locustine delicate, delle tortine alle tarme sopraffine, ecc. e questo perché lui stesso in fondo in fondo é un rettile … di classe naturalmente. Tutto questo va filmato ed ampiamente diffuso, e se ogni volta al termine del suo snack, Gonzilla dirá al pubblico che se continueranno a mangiare farine di frumento come gli umani non raggiungeranno mai questi obiettivi, mentre se si comporteranno come dei rettili, cioé mangeranno come sta mangiando lui in quel momento, il pianeta si salverá, ecco che le masse subito si immedesimeranno in lui e chiederanno di mangiare insetti e i suoi derivati e la farina di frumento scomparirá dal loro orizzonte nutritivo. Naturalmente ha detto anche che bisognerá soddisfare per tempo la futura domanda di insetti con la costruzione di appositi insettifici e che il nome Gonzilla dovrá essere registrato come un nuovo marchio alimentare sotto cui commercializzare tutte queste prelibatezze””.

Il presidente, incredulo: “E per scrivere tutte queste stronzate quanto denaro gli avete promesso?”

Il responsabile, cercando fra le carte: “Circa un milione di neuroni”

Il presidente, quasi cascando dalla scranna: “Un milione di neuroni? Ma siete impazziti … vi mando tutti quanti in prima linea a combattere la guerra in Ucrania …”

Il responsabile, che aveva precedentemente curato anche la campagna pubblicitaria perché le persone si arruolassero come mercenari nella guerra in Ucraina che era stata da lui descritta, pur sapendo che non era vero, come una gita in un parco, inginocchiandosi e pregandolo: “No, no … la prego … non é per me, se fosse solo per me obbedirei subito a qualsiasi suo ordine … ma é per non dare nessun dispiacere alla mia famiglia che perderebbe un marito ed un padre cosí affettuoso ed esemplare, ai miei genitori che perderebbero una persona cosí riconoscente, al mio diretto superiore che non mi potrebbe piú bullizzare, ai miei vicini ed amici che non potrebbero piú spettegolare su di me … al mio cane che perderebbe il suo miglior amico … la prego … mi mandi a Saint Tropez, Acapulco, Bali, Fortaleza … persino a Sochi sono disposto ad andare senza fiatare, ma non mi mandi in Ucraina … e poi é lei stesso che ha detto di non badare a spese …”

Il presidente, ancora incollerito: “Un milione di neuroni solo per trecento pagine riempite con delle scemenze e niente di piú?”

Il responsabile, cercando disperatamente fra le carte qualcosa che lo salvi dalla sua sentenza a morte, e tirando fuori alla fine un foglio: “Ecco, ha anche scritto che Gonzilla non deve agire isolatamente, ma per dare maggiore incisivitá alla sua azione dovrá agire in coordinazione con altrettanti personaggi del cinema e dei fumetti che si stanno battendo per i suoi stessi suoi ideali … per cui durante le sue avventure dovranno comparire spesso, ma anche insieme se si vuole fare un dirompente effetto sulle folle, il “Capitan Fake News” che manderá in giro per il mondo tutti i fact-checker ed i professionisti dell´informazione per contrastare tutte le notizie vere, il “Capitan Global Warming” che manderá tutti i suoi scienziati per il mondo a confutare le affermazioni di chi dimostra che il cambiamento climatico é causato principalmente dall´attivitá del sole e che l´attivitá umana ha poco a che fare con esso; il “Capitan Vaccine” che manderá tutti i suoi dottori e professori medici nel mondo a zittire tutti coloro che affermano che qualsiasi moderno vaccino provoca l´autismo e ultimamente quelli mRNA anche le cardiopatie e che le morti improvvise hanno quasi tutte una correlazione; “Capitan Gender” che manderá tutti i suoi psicologi per il mondo a convincere i maschi che in realtá sono femmine ma non proprio e le femmine che sono maschi ma non proprio, ed anche il “Capitan Abortion”, il “Capitan Euthanasia”, il Capitan Cancel Culture, il Capitan Woke, ecc. per quanto li riguarda. Per cui anche Gonzilla dovrá avere un rango che si rispetti e sará presentato al pubblico come “Capitan Gonzilla”. E con questi ultimi personaggi, aggiunge, non c´é problema perché giá qualcuno li ha creati e sguinzagliati per il mondo e tutti li conoscono perché stanno giá operando con estremo successo. Tutto qui” conclude il responsabile.

Il Presidente: “Uhmmm … quest´ultimo tratto va un poco rivisto … il soggetto deve sicuramente aver avuto un rigurgito di dignitá … ma per farglielo passare va certamente pompato piú denaro in una mente contorta come la sua, o forse no … se ha scritto qui tutto quello che ci serve lo possiamo giá scaricare nella spazzatura cosí come facciamo sempre con gli utili idioti e … che strano … ha scelto di farsi pagare in una moneta che non esiste …”

Il responsabile fa spallucce. Il presidente, continuando: “Ma il personaggio Captain Gonzilla fa senso” e iniziando a fantasticare lui stesso “potremmo fargli fare una scena in cui, all´atto di ricevere la “punturina” giornaliera al centro vaccinale, Capitan Vaccine che si trova per caso proprio lá, gli consegnerá la relativa medaglia al valor vaccinale con attestato e gli appunterá un nastrino al petto … e questo ogni giorno perché, cosí spiegheremo alle masse, Capitan Gonzilla vuole fare una carriera ecologica e a forza di “punturine” e decorazioni vuole diventare un generale di corpo d´armata … ed una volta che avrá raggiunto quel grado gli faremo ottenere il maggior riconoscimento internazionale esistente e cosí avremo creato il trampolino di lancio perché diventi il comandante supremo riconosciuto di tutti i gonzi del pianeta… credo che all´inizio avevo valutato male ma ora che ci penso bene il tutto potrebbe funzionare … ma una cosa certamente manca … una buona pubblicitá finisce sempre con una buona frase ad effetto … uno slogan che rimanga impresso nella loro menti per tutta la vita e li faccia immedesimare totalmente nella situazione che stanno vivendo … non so … ha scritto altro? “

Il funzionario, sollevato perché capisce che la sentenza a morte é stata di fatto annullata, un´altra volta immergendosi fra le carte: “Ecco, il soggetto continua cosí: “E visto che l´operazione termosifoni spenti sta funzionando a meraviglia e non hanno piú niente con cui riscaldarsi, raccomanderei che all´ora in cui tutte le famiglie si raduneranno per mangiare quel poco che gli sará concesso in quello che era una volta il loro focolare acceso, vengano trasmesse alla televisione – il televisore nelle loro dimore non dovrá essere mai spento e se non hanno il denaro per farlo funzionare il suo uso va sovvenzionato – ripetutamente gli spot pubblicitari di Capitan Gonzilla, che dovrá essere visto da tutti piú come un amico che come un comandante, e che ogni volta finiranno con la seguente frase ad effetto, come in ogni pubblicitá che si rispetti …”

Il presidente, interrompendo: “Una pubblicitá che si rispetti a tutte le famiglie del mondo quando staranno riunite per digiunare davanti a quello che é ormai il loro focolare spento? Deve essere un messaggio veramente importante. Sentiamo …”

Il responsabile continuando a leggere dal foglio: ” …. perché attraverso questo ultimo messaggio capiranno finalmente che se sono finiti in questa nuova condizione senza ritorno é perché loro stessi hanno acconsentito a tutto ció e che quindi non é piú il caso che si vadano a lamentare da nessuno … anche perché a quel punto non esisterá piú nessuno che potrá tirarli fuori dal guaio in cui si sono cacciati …”

Il presidente: “Un messaggio che oltre ad indurli a far mangiare la farina di scarafaggi equivalga anche ad una mascherina sul loro viso e che faccia in modo che non protestino mai piú? Ma questo sarebbe il messaggio del millennio … e quale sarebbe?”

Il responsabile, facendosi una risatina perché si sta immaginando come dovranno cambiare velocemente le cose se lo slogan si dovesse avverare: ““Questo: “Dove c´é Gonzilla c´é tana””.

Il presidente, che raramente ride, credendo di ricordarsi vagamente di una pubblicitá simile vista molto tempo prima ma non ricordandosi piú né dove né quando: “ah ah ah ah … il soggetto é sicuramente un utile idiota ma deve essere proprio simpatico … ah ah ah … “

—— qualche tempo dopo —–

Il presidente si trova in ufficio con il responsabile e sta esaminando la relazione appena ricevuta: “Incredibile … ora il novantacinque della popolazione mangia senza problemi tutto ció che produciamo con gli insetti … sono veramente soddisfatto del suo lavoro…”

Il responsabile, tutto orgoglioso: “Si figuri che ormai non fanno piú la raccolta delle figurine dei calciatori ma delle figurine dei vari tipi di insetti … e poiché esistono milioni di specie di insetti, praticamente nessuno completerá mai l´album. Non solo … ma poi per cercare di essere simili a Capitan Gonzilla moltissimi si presentano senza averne bisogno ai centri vaccinali ogni mattina per farsi la “punturina” con la speranza di ricevere i poteri di Capitan Gonzilla … ormai si sono irregimentati come delle formiche … fanno tutto quello che gli diciamo senza fiatare minimamente”.

Il presidente: “Meraviglioso … ma mi chiedo come avete fatto a farli cambiare cosí velocemente”.

Il responsabile: “Beh, all´inizio siamo partiti con una incisiva e martellante pubblicitá che aveva come protagonista Capitan Gonzilla. I risultati sono iniziati ad arrivare ma erano troppo lenti. Poi un bel giorno é piombato Capitan Vaccine nel nostro ufficio e ci ha detto: “Ehi ragazzi, ho saputo dal Capitan Gonzilla che avete dei problemi con quelle inutili canaglie, perché non me lo avete detto prima …”

Il presidente: “Davvero? Nessuno mi ha detto niente …“

Il responsabile, continuando: „E poi il Capitan Vaccine ha aggiunto: „Voi dovete solo inscenare una bella pandemia e al resto ci penso io … facendomi passare per un eroe che li vuole salvare dal cattivo virus, faró a tutti una bella iniezione mRNA per cambiare i loro geni da umani a rettiliani ed il gioco é fatto …” e cosí abbiamo fatto ed é venuto fuori un successone“.

Il presidente: „Ottimo. E per quanto riguarda quel soggetto?“

Il responsabile: “Lo abbiamo cercato perché volevamo dargli la ricompensa pattuita … ed anche Capitan Vaccine lo sta cercando attivamente per dargli una bella “punturina”, ma nessuno lo trova piú … si é fatto uccel di bosco”.

Il presidente: “Ricompensa? Che ricompensa se il neurone come moneta non esiste?”

Il responsabile: “Ecco, questo era un problema anche per noi e allora abbiamo interpellato la “Sezione pagamento utili idioti” per sapere come fare e questa per tutta risposta ci ha mandato un pacco congelato con dentro un pezzo di carne con fasci muscolari di animale con la scritta: “Contiene piú di un milione di neuroni, dateglielo – pregasi trasmettere quietanza”.

Il presidente: “Uhmmm … sicuramente non era poi cosí idiota come pensavo … ma fin quando é uno o pochi li possiamo lasciare perdere” ed affacciandosi alla finestra: “io non esco quasi mai da qui … non mi mischio mai con loro, ma spesso mi affaccio alla finestra e ultimamente vedevo che avevano un colorito verde … ecco perché …” e cosí dicendo si avvicina ad una statua che sta in alto su un mobile che si trova proprio di fronte alla sua scrivania e che rappresenta una donna sotto i cui piedi si trova una luna crescente, che ha una corona in testa e che tiene nella mano destra alzata un robusto bastone e che con la mano sinistra sorregge all´altezza del suo petto un bimbo che tiene nella mano sinista un globo terrestre con una croce che la sovrasta (3). Una volta arrivato davanti alla statua si ferma e facendo il sorriso di chi crede di aver giá vinto la partita e che questo sia un fatto giá compiuto, si rivolge al bimbo della statua ma senza aspettarsi alcuna risposta: “Hai visto? Ti abbiamo cancellato totalmente dalla loro mente … nessuno si sta radunando piú attorno alla Tua croce … e questo nonostante il fatto che da quando tu sei venuto su questa terra Tu sia stato sempre con loro … se non hai potuto impedire questo vuol dire che non sei poi cosí potente come volevi farci credere … ora vieni di nuovo su questa terra se hai il coraggio e falli ricompattare attorno alla Tua croce visto che sei Dio … ma ti avverto giá da ora … il nostro Capitan Gonzilla e tutti i suoi amici supereroi stanno giá sul campo di battaglia per accoglierti a dovere” e vedendo che non succede niente, stringe il pugno in segno di presa assoluta del potere e continua “ed ora potremo finalmente uscire dall´ombra ed essere di nuovo i loro unici dei … e quella sfera che tieni in mano non sta piú bene lá … é nostra ormai… daccela … ormai i padroni del mondo siamo Noi … ah ah ah …. ah ah AH … ah AH AH … AH AH AH …”.

E cosí dicendo afferra la sfera che rappresenta il mondo e la tira a sé. Questa percorre alcuni centimetri ma il bimbo sembra opporre una resistenza reattiva, riportandola a sé. Il presidente, credendo che tutto questo strano fatto abbia a che fare con l´inerzia della massiccia statua che prima si é mossa tutta verso di lui e poi é ritornata nell´originaria posizione, tira un´altra volta la sfera a sé con piú forza … ed il bimbo con altrettanta forza se la riprende. Il presidente rimane perplesso e crede di avere una allucinazione. Di nuovo tira la sfera a sé con la massima forza di cui é capace ed invece di ricevere il contraccolpo da parte del bimbo, stavolta riceve in testa una santissima bastonata di portata cosmica da parte della donna e che sembra piovere dal cielo. Al presidente, che fa solo in tempo a rendersi conto che l´intera statua si é animata e che la madre del bimbo gli ha appena mollato una ponderosa randellata in testa con il proprio bastone, si offusca la vista … indietreggia barcollando, va a finire sopra la propria scrivania e casca rovinosamente dall´altra parte, prima sulla scranna e poi a terra trascinando con sé tutto quello che sta sopra la scrivania. Il responsabile, che aveva passato tutto il tempo a guardarsi il carteggio e che non si era accorto di nulla, subito si alza e soccorre il presidente chinandosi a terra.

Il presidente, ripresosi ma tutto spaventato: “È … é venuto per salvare chi ha resistito fino alla fine … proprio come aveva promesso … pensavo che non sarebbe mai potuto succedere … ora Lui sta proprio lí di fronte a noi due a pochi metri da questa scrivania … la sta venendo a prendere … proprio cosí come Noi siamo andati a prendere a casa i non vaccinati … sará terribile per Noi … sará veramente pianto e stridor di denti per lei”.

Il responsabile: “Io non mi sono accorto di nessuno che sia entrato … chi é venuto?”

Il presidente: “Il nostro Nemico … é venuto improvvisamente come un ladro e pure in pieno giorno …”

Il responsabile, pensando di dover combattere una guerra cruenta ma ordinaria, si mette un elmetto da guerra in testa che era sempre stato sulla scrivania e che era appartenuto al padre del presidente e che era caduto a terra insieme a lui, pensando cosí di essere cosí pienamente attrezzato per la sfida finale contro il “Nemico”: “Il nostro nemico é riuscito ad aggirare le nostre difese senza che ce ne accorgessimo? … allora é meglio rimanere nascosti qui e chiamare subito tutte le nostre divisioni perché contrattacchino su tutti i fronti …”

Il presidente: “Possono essere una, dieci, cento, mille divisioni … non servirá a nulla … Lui é troppo potente per Noi e vede pure tutto … e ci sta vedendo anche in questo momento attraverso la scrivania … ha sempre visto tutto quello che abbiamo fatto sin da quando siamo nati … io e lei … non abbiamo scampo …” (4)

Il responsabile: “Ha sempre visto tutto? Chi é cosí potente su questa terra da poter aver visto tutto quello che abbiamo fatto? Neanche Noi che di fatto abbiamo acquistato dei poteri divini siamo in grado di fare tanto, non riesco a capacitarmene … mi spieghi meglio, per piacere“.

Il presidente: „Ora non c´é tempo, ma quando lei sará all´Inferno le spiegheró tutto con calma e dettagliatamente, lá di tempo per farlo sí che ne avremo …”

Il responsabile: “Io all´Inferno? E perché dovrei andare all´Inferno?”

Il presidente: “Per tutto il male che lei ha fatto nella vita … e lá puó ancora sperare di ottenere il perdono, ma soprattutto perché ha lavorato per Noi eseguendo sempre fedelmente i nostri ordini … e qui non c´é da aspettare alcun perdono …”. (5)

Il responsabile: “Perché ho lavorato per Voi? Se é cosí do subito le dimissioni con effetto immediato”. (6)

Il presidente: “Mi dispiace per lei, ma é troppo tardi … la “Sezione licenziamento utili idioti” é ormai chiusa per sempre”.

Fine del racconto.

Ad ognuno i propri pensieri.

(1) Affermazione di mia pura fantasia

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mondo, tonsilla, unaopinione



Categoria: Generale