Wall Street Journal, il Siero, le Menzogne: “Abbiamo Bisogno di Persone Oneste nella Sanità Pubblica”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Il Wall Street Journal accusa Pfizer e Moderna di aver mentito sui vaccini, e chiede conto alle istituzioni mediche statunitensi, Federal Drug Administration, e Control Disease Center, del loro comportamento acquiescente a fronte di quella che era una pubblicità ingannevole.

Scrive Alysia Finley:

“Potreste aver sentito una pubblicità radiofonica che avverte che se avete avuto il Covid, potreste contrarlo di nuovo e sperimentare sintomi ancora peggiori. Il messaggio, sponsorizzato dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, sostiene che i vaccini bivalenti aggiornati miglioreranno la vostra protezione.

Si tratta di una pubblicità ingannevole. Ma l’elogio dell’establishment della sanità pubblica per i vaccini bivalenti non dovrebbe sorprendere. Le agenzie federali hanno compiuto un passo senza precedenti, ordinando ai produttori di vaccini di produrli e raccomandandoli senza dati a sostegno della loro sicurezza o efficacia”.

Conclude l’autrice dell’articolo: “Abbiamo bisogno di persone oneste nella sanità pubblica”.

E direi senza esitare che lo stesso bisogno è sentito molto forte nella penisola, dove la Banda del Siero – virologi da TV, giornalisti, il partito trasversale di Big Pharma in Parlamento e gli Ordini dei Medici, senza dimenticare i sindacati confederali – ha avvelenato e continua ad avvelenare la pubblica opinione.

Finley cita due studi del New England Medical Journal of medicine, e afferma che nei richiami ci sono molti problemi scientifici, a che perché i virus mutano più velocemente del vaccino.

Che dimostrano che i richiami bivalenti aumentano gli anticorpi contro le varianti Omicron BA.4 e BA.5, ma in maniera poco significativa rispetto ai primi richiami. Quindi la campagna per il vaccino bivalente ha sempre più le caratteristiche di una semplice operazione commerciale, in cui il prodotto rimane lo stesso, ma con una nuova etichetta, più glamour…

La pubblicità di Pfizer e Moderna è stata ingannevole: nei comunicati stampa di novembre 2022 le due case farmaceutiche sostenevano che i richiami bivalenti davano “una risposta alle varienti BA.4 e BA.5 da quattro a sei volte superiore a quella del richiamo originale”. Gli studi scientifici pubblicati dal New England Journal of Medicine lo smentiscono.

Ma i richiami sono stati autorizzati dalla Federal Drug Administration e dal Control Disease Center, le due strutture pubbliche USA che dovrebbero vegliare sulla salute dei cittadini, e di fronte a queste affermazioni non hanno eccepito la loro veridicità. E uno studio del CDC ha certificato un’efficacia di solo 22% dei cosiddetti vaccini.

Il Wall Street Journal nei mesi passati ha pubblicato altri due articoli critici della facilità con cui FDA e CDC hanno acconsentito alla volontà di Big Pharma di estendere ai bambini l’inoculazione, qualcosa che non ha senso dal punto di vista scientifico, e anzi, visti effetti avversi e conseguenze ancora sconosciute a medio e lungo termine, appare decisamente pericolosa. Scriveva il Wal Street Journal, commentando questa decisione: “Lo standard FDA per l’approvazione dei vaccini nei sani, e soprattutto nei bambini, dovrebbe essere più elevato. Ma FDA ha abbassato i suoi standard per approvarli. Perché? La decisione è solo politica e non scientifica”. E in un articolo precedente il prestigioso quotidiano sosteneva quanto i veri esperti di virologia affermano da sempre, e cioè che non si vaccina durante una pandemia, perché questa operazione obbliga il virus a mutare, creando nuove varianti. Il che è stato ampiamente dimostrato dai fatti, ma viene negato come “complottismo” da sanitari e media collusi con Big Pharma.

Non credo sia necessario essere eccessivamente cinici per pensare che i potenti mezzi di “persuasione” – chiamiamoli così – dell’industria farmaceutica e finanziaria, e dei politici ad essa collegati (è notizia di questi giorni la pressione di Biden & C. su Facebook per censurare le voci scomode in tema di siero) abbiano avto, e ahimè continuino ad avere un effetto, non solo negli USA, ma anche da noi, dove solo La Verità e la Nuova Bussola Quotidiana svolgono un lavoro onesto e coscienzioso di informazione in questo campo. Dal resto dei grandi giornali – e non parliamo delle televisioni – terrorismo covidico ad ampio raggio, e disinformazione.

Non mi stanco di rimandarvi ancora una volta a questo collegamento, estremamente esaustivo e documentato.

