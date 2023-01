Benedicto XVI, el próximo cónclave y el rol de Müller. Mascarucci

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, hemos recibido de Americo Mascarucci este mensaje, que rápidamente llevamos a vuestra atención, mientras le agradecemos la confianza, la amistad y el buen sentido. Feliz lectura.

§§§

Benedicto XVI, el próximo cónclave y el rol de Müller

Estimado Marco

Discúlpame si me aprovecho de nuevo de tu hospitalidad, pero después de mi último artículo sobre la renuncia de Benedicto XVI, en el que explico por qué no creo en la tesis de la invalidez de la elección de Bergoglio, me contactaron vía redes sociales algunas personas que me hicieron preguntas. Algunas de ellos han seguido hasta ahora al padre Minutella, pero hoy se sienten desorientados, ahora que Ratzinger ha muerto y que las revelaciones del padre Georg parecen confirmar que el Papa emérito siempre ha considerado a Bergoglio su legítimo sucesor.

A los desorientados por la muerte de Benedicto XVI y que no saben qué hacer, les he aconsejado que acudan a su párroco, se confiesen, se reconcilien con la Iglesia y vuelvan a formar parte de ella, participando en la Eucaristía y dejando de ir detrás de los que dicen que las Misas celebradas en comunión con el papa Francisco son heréticas.

Otros incondicionales, repitiendo como loros lo que se les ha transmitido por adoctrinamiento, rebaten el hecho de que yo afirme que debo combatir a los modernistas desde dentro, es decir, permaneciendo en la Iglesia en unión con el papa Francisco, con el que no estamos de acuerdo en muchos aspectos, pero que es el sumo pontífice en torno al cual, queramos o no, debemos estar unidos como sucesor de Pedro; tal y como ha reiterado en los últimos días el cardenal Gerhard Ludwig Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que nunca ha ahorrado críticas, incluso muy duras, respecto al Papa reinante.

Pero creo que ha llegado el momento de despejar el campo respecto a algunos equívocos.

Me han dicho que para remediar la situación que se habría creado, según ellos, por la renuncia inválida de Benedicto y la elección ilegítima de Francisco, sería necesario convocar un cónclave compuesto sólo por cardenales de nombramiento prebergogliano, porque sólo ellos tendrían autoridad para elegir al Romano Pontífice. Perfecto, supongamos que es así. Los cardenales nombrados por Benedicto XVI o Wojtyla, neto de los que entretanto han muerto o tienen ya más de ochenta años, son los mismos que eligieron a Bergoglio en 2013.

Así que no podemos estar seguros de que esos mismos cardenales que votaron a un Papa progresista hace diez años, voten hoy a un candidato conservador; podríamos tener como Papa a un tradicionalista como Burke, ¿pero quién podría descartar que la mayoría de cardenales que votaron a Bergoglio en 2013, no puedan elegir hoy a un candidato más progresista que él, quizás el propio Marx, o Braz De Aviz, por ejemplo, que quizás muchos no lo saben, fueron creados cardenales por Ratzinger? ¿Encontrar a uno de ellos como Papa en lugar de Francisco sería una ventaja para la Iglesia? En ese momento, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos a un Papa como Marx que abre a los sacerdotes casados, al sacerdocio femenino, permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, permite a los divorciados vueltos a casar recibir la Comunión? ¿O uno como Braz de Aviz, que cierra los monasterios de clausura y disuelve las órdenes religiosas contemplativas, elevando a santos de la Iglesia a todos los partidarios de la Teología de la Liberación, doctrina a la que el cardenal brasileño siempre ha estado vinculado?

Segunda cuestión: Me dicen que luchar en la Iglesia es inútil, porque Bergoglio ha blindado de todos modos el Colegio Cardenalicio y, por tanto, su sucesor sólo puede ser otro bergogliano. Puede ser, pero ser bergogliano hoy no significa serlo mañana cuando haya que elegir sucesor.

Los cardenales nombrados en los últimos diez años proceden de todos continentes, están por sensibilidad pastoral muy cerca del Papa reinante, pero esto no significa que mañana estarán unidos y compactos en torno al mismo candidato (Parolin, Zuppi o pan mojado). ¿No es cierto que Ratzinger en 2005 fue votado por Carlo Maria Martini, a quien todos señalaban como su gran adversario? ¿Y no fue Bergoglio también votado en 2013 por cardenales ratzingerianos y wojtylianos, ya que los progresistas no tenían de todos modos la mayoría para imponerse, más allá de las maniobras más o menos decisivas de la llamada “mafia de San Galo”?

¿Quién podría garantizar que el frente bergogliano no se desmorone y que no haga necesario un acuerdo con los conservadores en torno a un Papa dispuesto a no cruzar la línea límite de la doctrina y la tradición? Por eso es imprescindible que el frente conservador luego de la muerte de Benedicto XVI se una y marche unido, haciendo sentir su peso dentro de la Iglesia, ese peso que con Benedicto vivo impidió a los modernistas tener vía libre para imponer su agenda globalista.

Y por mucho que no nos agrade el papa Francisco, seguramente sería un error imperdonable empujarlo a los brazos de los modernistas, incluso siguiendo teorías sedevacantistas que no harían sino crear la enésima secta cismática sin futuro.

No es casualidad que el cardenal Müller, al pedir enérgicamente a Bergoglio que cambie de paso y respete a los conservadores teniendo en cuenta sus posiciones y sensibilidades, haya invitado al Papa reinante a permanecer en su puesto y a no renunciar como muchos le piden. ¿También Müller se ha vendido repentinamente al enemigo? ¿O quizás sólo pretende continuar la obra de Ratzinger, que, guste o no, más allá de los choques e improperios cometidos contra el Emérito (véase Traditionis Custodes o la expulsión del padre Georg), Bergoglio ha tenido sin embargo que escuchar oponiéndose, por ejemplo, hasta hoy a las obscenas propuestas del Sínodo alemán?

Americo Mascarucci

Publicado originalmente en italiano el 16 de enero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/01/16/benedetto-xvi-il- prossimo-conclave-e-il-ruolo- di-muller-mascarucci/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, conclave, mascarucci, mueller



Categoria: Generale