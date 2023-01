Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per tenervi come al solito informati sulla nostra piccola community. Nei giorni scorsi il vecchio Stilum ha toccato i 32 milioni di visualizzazioni totali, dal giorno della sua nascita, nell’ottobre del 2016, dopo che San Pietro e Dintorni su La Stampa era stato chiuso definitivamente.

A questo si aggiungono circa centosettantamila (sì, avete letto, bene, 170.000 commenti…moderati.

I paesi in cui si sono verificate visualizzazioni sono novantuno.

Ma questo riguarda solo il “vecchio” Stilum; il nuovo Stilum dal momento della sua partenza per i mare aperto, nell’ottobre scorso, ha ottenuto altre centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Come di consueto, c’è da ringraziare uno’ di gente; i traduttori in Inglese e Spagnolo, che rendono gli Stilum, vetus e novus, fruibili a chi non ha dimestichezza con l’italiano; i collaboratori, generosi delle loro idee e del loro entusiasmo; quanti aiutano a coprire le spese, che purtroppo ci sono ma che ci aiutano a navigare con la nostra piccola barca; e last but not least tutti voi, che ci leggete e ci seguite. Finché avrò forza, cercherò di far sventolare sul nostro pennone l’immagine di San Michele Arcangelo. Che Dio ci aiuti.

§§§

§§§

Tag: stilum, trentadue milioni



Categoria: Generale