Déclaration de Mgr Viganò concernant le gala offert par Donald J. Trump a Mar-a-Lago

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous recevons et publions avec plaisir cette déclaration de l’archevêque Carlo Maria Viganò. Bonne lecture.

§§§

Déclaration de Mgr Carlo Maria Viganò concernant le récent (1) gala du Président Trump à Mar-a-Lago

C’est un grand scandale, ainsi qu’un désarroi, d’apprendre la nouvelle du gala offert par le président Donald J. Trump aux partisans ouvertement homosexuels du Parti Républicain. Cette approbation de l’idéologie LGBTQ est encore plus grave si l’on considère que deux jours plus tôt seulement, Joe Biden avait signé la loi dite Respect for Mariage Act [sur le respect du mariage], par laquelle les mariages dits homosexuels se voient accorder une validité juridique aux États-Unis, en violation du droit naturel et de la Loi de Dieu.

Le Parti Démocrate est totalement anti-chrétien et obstinément déterminé à mettre en œuvre le programme mondialiste du Nouvel Ordre Mondial. D’autre part, le Parti Républicain poursuit inconsidérément une minorité d’électeurs, se pliant à des modes de vie contraires aux Commandements et au bien commun.

Les Catholiques américains se retrouvent aujourd’hui dans l’impossibilité d’être représentés par une classe politique qui se révèle totalement incapable d’interpréter et d’exprimer leurs convictions en matière morale et religieuse. Il en résulte une désaffection des électeurs, aggravée par la fraude électorale et les nouveaux scandales de censure des médias et de manipulation du consensus électoral.

Si certains aspects du programme politique du Parti Républicain pouvaient jusqu’à présent être quelque peu négligés en raison de la menace bien plus sérieuse que représentait le Parti Démocrate, il apparaît désormais évident que l’action de l’État profond a contaminé l’ensemble du spectre politique sans distinction, impliquant même Donald Trump, qui semblait jusqu’à présent représenter un espoir pour l’avenir des États-Unis.

Une nation qui enfreint la loi de Dieu ne peut espérer être bénie par le Seigneur, et ceux qui soutiennent des modes de vie peccamineux devraient penser au Jugement qui les attend, et non à plaire aux corrompus par vil calcul électoral. Cette désinvolture dans l’action politique des Républicains n’est pas moins délétère que l’opposition ouverte des Démocrates au Magistère pérenne de l’Eglise.

J’exhorte les Catholiques américains à prier pour que le Seigneur anime les politiciens par de sains principes, les incitant à lutter avec un engagement courageux pour la défense de la loi naturelle et des Commandements de Dieu.

+ Carlo Maria Viganò, Archevêque, ancien Nonce apostolique aux États-Unis d’Amérique

20 décembre 2022

©Traduction de F. de Villasmundo pour MPI relue et corrigée par Mgr Viganò

(1) Jeudi 1er décembre 2022

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: gala, mar a lago, vigano



Categoria: Generale