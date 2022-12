La Florida Vuole Vederci Chiaro. Gran Giurì sui Rischi del Siero e i suoi Danni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre la Banda del Siero – politici (Repubblica ha intervistato la Ronzulli!) gazzettieri di siringa e ovviamente alcuni sanitari – cercano di ravvivare il terrore un po’ spento dall’Aspirina grazie alla Cina, altrove c’è gente che agisce con serietà per guardare un po’ più a fondo nella colossale operazione che ha devastato le vite di milioni di persone negli ultimi due anni. Speriamo che la promessa di una Commissione di Inchiesta in Italia non sia vana.

Così il Governatore della Florida, Ron De Santis, ha deciso l’istituzione di un Gran Giurì per verificare la correttezza, e il grado di rischio delle misure prese in campo vaccinale contro il Covid da Federal Drug Administration e da Big Pharma.

Ecco, nella nostra traduzione, il documento:

WEST PALM BEACH, Florida – Oggi il governatore Ron DeSantis ha tenuto una tavola rotonda con il dottor Joseph Ladapo, chirurgo generale, e con medici, ricercatori ed esperti di salute pubblica di fama mondiale per discutere degli eventi avversi dei vaccini COVID-19 a base di mRNA e annunciare nuove azioni aggressive per responsabilizzare il governo federale e Big Pharma, tra cui:

Istituzione del Comitato per l’integrità della salute pubblica. Il Comitato sarà supervisionato dal Chirurgo Generale e valuterà le raccomandazioni e le linee guida federali in materia di salute pubblica per garantire che le politiche di salute pubblica della Florida siano adeguate alle comunità e alle priorità del Paese.

Presentazione di una petizione per la costituzione di un Gran Giurì a livello statale per indagare su crimini e illeciti commessi contro i cittadini della Florida in relazione al vaccino COVID-19.

condurre un’ulteriore sorveglianza sui decessi improvvisi di persone che hanno ricevuto il vaccino COVID-19 in Florida, sulla base dei risultati delle autopsie. Lo Stato collaborerà con l’Università della Florida per confrontare la ricerca con gli studi condotti in altri Paesi.

L’amministrazione Biden e le multinazionali farmaceutiche continuano a spingere la distribuzione su larga scala dei vaccini a base di mRNA al pubblico, compresi i bambini di 6 mesi, attraverso un’incessante propaganda che ignora gli eventi avversi della vita reale. Alla tavola rotonda di oggi, il governatore e gli esperti sanitari hanno discusso i dati relativi ai gravi eventi avversi. Questi rischi includono disturbi della coagulazione, lesioni cardiache acute, paralisi di Bell, encefalite, appendicite e herpes zoster.

“Gli operatori sanitari devono sempre comunicare ai loro pazienti i rischi di un intervento medico in modo clinicamente appropriato e conforme agli standard della pratica etica. Il Presidente Biden e Big Pharma hanno completamente impedito che ciò avvenisse: è sbagliato”, ha dichiarato il chirurgo generale Joseph Ladapo. “Con queste nuove azioni, faremo luce sulle forze che hanno oscurato una comunicazione veritiera sui vaccini COVID-19”.

Comitato per l’integrità della sanità pubblica

Il chirurgo generale supervisionerà il Comitato per l’integrità della salute pubblica, un comitato di ricercatori esperti incaricato di valutare le decisioni, le raccomandazioni e le linee guida federali relative alla salute pubblica e all’assistenza sanitaria. Il chirurgo generale riceverà i suggerimenti del comitato per garantire che le politiche di salute pubblica siano adeguate alle comunità della Florida e allineate alle priorità dello Stato. Tra i membri ci saranno:

Jay Bhattacharya, MD, PhD

Martin Kuldorff, PhD

Tracy Beth Høeg, MD, PhD

Joseph Fraiman, medico

Christine Stabell Benn, MD, PhD

Bret Weinstein, PhD

Steven Templeton, PhD

Gran Giurì

L’industria farmaceutica e la FDA si sono rifiutate di rilasciare i dati relativi ai pazienti ai ricercatori indipendenti. Nel frattempo, i vaccini COVID-19 prodotti da Pfizer e Moderna sono stati approvati dalla FDA per pazienti pediatrici e adulti e continuano a essere commercializzati come sicuri ed efficaci, anche se i vaccini non prevengono la trasmissione e gli eventi avversi sono stati minimizzati e ignorati dall’amministrazione Biden e da Big Pharma. In risposta, il governatore DeSantis ha presentato una petizione per istituire un gran giurì a livello statale per indagare sui crimini e gli illeciti in Florida relativi ai vaccini COVID-19 e raccomandare ulteriori metodi di applicazione.

La petizione è disponibile qui.

Sorveglianza delle autopsie

Il mese scorso, alcuni ricercatori hanno scoperto fatti allarmanti sul vaccino COVID-19 in Germania. Tra le autopsie eseguite su 25 persone decedute inaspettatamente entro 20 giorni dalla vaccinazione COVID-19, quattro indicavano decessi dovuti a insufficienza cardiaca aritmogena acuta. Lo studio ha concluso che “la miocardite può essere una complicazione potenzialmente letale in seguito alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 a base di mRNA”.

Per indagare ulteriormente su questo fenomeno in Florida, il dottor Ladapo condurrà una ricerca attraverso l’Università della Florida per valutare i decessi improvvisi di individui in buona salute che hanno ricevuto il vaccino COVID-19. Il Dipartimento della Salute utilizzerà anche la sorveglianza delle malattie e le statistiche vitali per valutare tali decessi.

“Questo è stato un periodo tremendamente difficile per tutti, ma siamo quasi alla fine ed è ora di iniziare a fare un bilancio di ciò che è andato storto e fare delle riforme per evitare che si ripeta”, ha dichiarato il dottor Jay Bhattacharya, docente di politica sanitaria presso la Stanford University Medical School. “Credo che la questione centrale che ha causato i problemi sia che abbiamo messo a tacere le persone qualificate dall’esprimere il loro pensiero, e di conseguenza il processo decisionale ai vertici del Paese è stato assolutamente abissale. Quando si ha la censura, il tipo di soppressione delle voci che è essenzialmente un sistema di credito sociale che sminuisce le persone che non sono d’accordo con il CDC, si prendono decisioni sbagliate che non vengono controllate. Non vedo l’ora di lavorare nei prossimi anni per riformare la sanità pubblica americana in modo che quando ci sarà un’altra pandemia faremo un lavoro molto migliore di quello che abbiamo fatto durante questa”.

“La ricerca del nostro gruppo ha rivelato che i vaccini possono influenzare il rischio di infezioni non mirate”, ha dichiarato la dott.ssa Christine Benn, M.D., Ph.D., Presidente di Health Sciences, Dipartimento di Ricerca Clinica, University of Southern Denmark. “I nuovi vaccini COVID-19 non sono ancora stati studiati per i loro potenziali effetti sul rischio di altre infezioni”.

“Il nostro studio ha esaminato con la lente d’ingrandimento gli studi clinici originali di Pfizer e Moderna che hanno portato i vaccini sul mercato alla fine del 2020. Negli studi originali, i vaccini a base di mRNA hanno aumentato gli eventi avversi gravi a un tasso notevolmente superiore a quello inizialmente previsto”, ha dichiarato il dottor Joseph Fraiman, medico di medicina d’urgenza del Thibodaux Regional Medical Center. “Il nostro studio, sottoposto a revisione paritaria e pubblicato ad agosto su una delle principali riviste del settore, indica che i vaccini COVID a base di mRNA devono essere urgentemente rivalutati. Credo che, a meno che ulteriori studi non dimostrino chiaramente un profilo danni-benefici favorevole, l’uso del vaccino mRNA non dovrebbe essere raccomandato in adulti e bambini sani. Indipendentemente da ciò che raccomandano le nostre agenzie federali, è loro dovere etico informare il pubblico di questi risultati per consentire il consenso informato di coloro che hanno scelto di assumere i vaccini COVID”.

“È chiaro che abbiamo urgentemente bisogno di analisi aggiornate e completamente trasparenti dei rischi e dei benefici dei vaccini per tutte le fasce d’età, affinché i medici possano formulare raccomandazioni informate e i pazienti possano prendere decisioni consapevoli”, ha dichiarato la dott.ssa Tracey Høeg, medico epidemiologo e ricercatore clinico presso il Dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica dell’Università della California San Francisco, Acumen, LLC. “I mandati o i requisiti generalizzati per i vaccini COVID-19 non sono né scientifici né etici, data l’inefficacia dei vaccini nel fornire una protezione duratura dall’infezione o dalla trasmissione e l’incertezza che circonda i benefici e i rischi dei vaccini attuali”.

“È sempre importante bilanciare benefici e rischi. Per le persone anziane ad alto rischio che non sono state sottoposte a Covid, i benefici del vaccino superano i rischi potenziali di reazioni avverse”, ha dichiarato il dott. Martin Kulldorf, Ph.D., direttore scientifico del Brownstone Institute; Fellow dell’Academy for Science & Freedom dell’Hillsdale College. “Per i bambini, i giovani adulti e coloro che hanno avuto il COVID, il rischio di morire a causa del COVID è minimo, quindi anche un piccolo rischio di una grave reazione avversa al vaccino, come la miocardite, farà pendere la bilancia contro il vaccino”.

“C’è stata un’enorme perdita di fiducia nella sanità pubblica e penso che questo si possa vedere nella diminuzione dell’adozione dei vaccini tradizionalmente utilizzati”, spiega Steve Templeton, Ph.D., Professore associato di Microbiologia e Immunologia, Indiana University School of Medicine-Terre Haute. “Non si tratta solo di persone anti-vaxx; si tratta di persone che hanno davvero perso la fiducia nel sistema e penso che sia necessario ripristinare questa fiducia per far sì che le persone credano nell’efficacia dei vaccini che sono stati utilizzati per decenni senza problemi e sono stati molto efficaci”.

“Il processo decisionale relativo al covid è il più grande errore della storia umana”, ha dichiarato Bret Weinstein, ex professore di biologia evolutiva dell’Evergreen State College. “La censura sta creando la falsa sensazione che tutti i medici responsabili siano d’accordo sul da farsi e che i pochi medici che dicono il contrario siano delle frange di pazzi. E questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Il messaggio che ci è stato dato dalle autorità sanitarie pubbliche non era solo inetto. È andato ben oltre. Era davvero l’opposto di tutto ciò che avremmo dovuto fare. Poiché ci è stato imposto con questa forte forma di coercizione, è stato ampiamente accettato perché la gente non aveva scelta. Poiché il vaccino era così mirato, abbiamo effettivamente spinto questo agente patogeno a diversificarsi”.

“È un crimine terribile che questo vaccino sia stato spinto dai media così a lungo e che abbia impedito di comunicare qualsiasi notizia sugli orribili effetti collaterali nei media main stream”, ha dichiarato Steven Ordonia, vittima di eventi avversi da vaccini mRNA. “Questo vaccino ha quasi rovinato la mia vita e l’ha gravemente alterata”.

“Prima del vaccino ero attiva, facevo ginnastica e correvo le gare Spartan”, ha dichiarato Michelle Utter, professionista sanitaria e vittima di eventi avversi da vaccini mRNA. “Lavorando nel settore sanitario durante la pandemia, ci sono state inviate e-mail che ci dicevano l’importanza del vaccino e che erano sicuri ed efficaci. Dopo il mio primo vaccino, un’ora dopo ho accusato sintomi simili a quelli dell’influenza. Prima di fare il vaccino successivo, ho chiesto se dovevo farlo perché avevo paura di avere una reazione… Il farmacista e altri dipendenti sono venuti a rassicurarmi che non avrei avuto di nuovo la stessa reazione. Contro il mio istinto l’ho presa… 45 minuti dopo ero nel parcheggio e stavo male in macchina, le anche mi facevano così male che non riuscivo a muovermi e avevo infiammazioni ovunque. Lavorando nell’assistenza sanitaria si potrebbe pensare di ricevere le migliori cure e le migliori risorse a disposizione, ma sono stata ignorata, ingannata e abbandonata”.

§§§

Tag: covid, de santis, florida, grand giurì, vaccini



Categoria: Generale