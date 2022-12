Navidad. El bien oprime al mundo y el mundo oprime al bien

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, a continuación presentamos el saludo –y la reflexión– de Ruggero y Nicoletta. Feliz lectura.

§§§

Este saludo será breve

Nell’INCARNAZIONE del Verbo che si fa bambino la natura umana è ricreata ad immagine di Dio, come lo fu prima del peccato originale.

Dio si fa uomo nel grembo di Mario, la vergine madre, preservata dal peccato originale per essere degna di questa unicissima maternità.

Il peccato NON è affatto proprio dell’umana natura, ma ne è un prodotto, che lo corrompe e lo infesta come un parassita.

Nell’INCARNAZIONE Dio viene ad abitare la VITA umana come l’ha voluta Dio.

Abitando la carne Dio si “abbassa”, ma non costringe affatto: non tutti lo riconobbero in quella condizione di uomo tra gli uomini.

En la ENCARNACIÓN del Verbo que se hace niño, la naturaleza humana es recreada a imagen de Dios, tal como era antes del pecado original.

Dios se hace hombre en el seno de María, la madre virgen, preservada del pecado original para ser digna de esta maternidad única.

El pecado NO es en absoluto propio de la naturaleza humana, sino que es producto de ella, corrompiéndola e infestándola como un parásito.

En la ENCARNACIÓN Dios viene a habitar la VIDA humana tal como Dios la quiso.

Al habitar la carne, Dios se “abaja”, pero no obliga en absoluto: no todos lo reconocerán en esa condición de hombre entre los hombres.

El amor nunca impone nada, ni siquiera la curación tiene derecho a obligar (y podría haberlo hecho).

No hay Tratamiento Sanitario Obligatorio y tampoco pase verde para “obligar a comprender”.

La voluntad de Dios no suprime la libertad de la criatura amada.

Luego Cristo, en la plenitud de los años, a la ENCARNACIÓN -deseada por Dios desde el principio- añade un abajamiento posterior.

Lo hace porque la voluntad humana, seducida por la rebelión de algunos ángeles, ha elegido la corrupción.

Entonces el Verbo Encarnado -voluntariamente- se hace CORDERO SIN MANCHA INMOLADO para redimir la voluntad.

En la REDENCIÓN, el Verbo encarnado que vino a habitar la VIDA humana asume también la MUERTE.

Lo hace con la voluntad, porque por naturaleza habría estado exento. Pero es la voluntad de pecar la que ha corrompido la naturaleza.

También en esto la Madre Inmaculada acompaña a su Hijo, como corredentora. Asume pecados que no son suyos, por PURO AMOR.

He aquí el misterio de la Navidad. Un abajamiento, ¡para abajarnos aún más y elevarnos hasta Dios!

SE SALVA EL QUE ESTÁ UNIDO A DIOS (San Gregorio Nacianceno)

Aquí está: que sea una Navidad que una a la Encarnación, para dejarnos vivir hasta morir de amor.

En este mundo descaradamente vuelto contra la REVELACIÓN ENCARNADA toda pureza es en sí misma motivo de sufrimiento.

También SAN JOSÉ, el hombre justo, sufre y se duele por la injusticia que padece desde el principio. Inevitablemente es así.

Afortunadamente es así: el bien oprime al mundo y este mundo oprime al bien. Jesús soporta y perdona.

Vale la pena repetirlo: SE SALVA EL QUE ESTÁ UNIDO A DIOS (San Gregorio Nacianceno). Sólo eso. Y sólo puede ser así: hay que quererlo.

El punto culminante de la vida del Niño es su muerte en la cruz. En ese signo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Este misterio supera nuestras capacidades intelectuales: es luz, silencio, dulzura, perfume, calor… Dios lo ha querido así. ¡Hay que contemplarlo!

¡Feliz Navidad!

Ruggero y Nicoletta

Publicado originalmente en italiano el 26 de diciembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/12/26/natale-il-bene-e- oppressivo-per-il-mondo-e-il- mondo-oppressivo-per-il-bene/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: natale, navidad, nicoletta, ruggero



Categoria: Generale