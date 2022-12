Docufiction su San Giovanni Apostolo. Oggi, Online. Elisabetta Valgiusti.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione l’annuncio di una docufiction la cui premieremo avverrà oggi, online su EWTN a questo collegamento, alle 16.30. È frutto dell’idea e del lavoro della regista Elisabetta Valgiusti, e qui sotto trovate una breve presentazione. Buona lettura e visione.

Sulle rive del mare di Galilea, Giovanni e suo fratello Giacomo incontrano e seguono Gesù che li chiamerà “Boanerges”, i figli del tuono.

Giovanni, il discepolo più giovane, particolarmente amato da Gesù, assiste alla sua Trasfigurazione , si china sul suo petto nell’Ultima Cena, sta sotto la Croce con Maria e la prende con sé, vede e crede al Sepolcro, riconosce Gesù Risorto sul mare di Galilea e vivrà fino al suo ritorno.

Sul piano simbolico Giovanni è il discepolo ideale che rappresenta tutti noi.

Secondo il canone biblico della chiesa cattolica, San Giovanni Apostolo Evangelista, è l’autore del quarto Vangelo, del Libro dell’Apocalisse, di tre Lettere.

Nel docufiction di Elisabetta Valgiusti, l’attore Douglas Dean interpreta il ruolo di San Giovanni e l’attore Al Bettini il ruolo di Gesù. Interpretando alcuni dei passaggi più belli del IV Vangelo e dell’Apocalisse.

Il programma ripercorre i luoghi originari della vita di San Giovanni in Terra Santa, a Efeso in Asia minore, oggi Turchia, nell’isola greca di Patmos, a Roma. Qui, a Porta Latina, la tradizione riporta che Giovanni subì il martirio sotto l’Imperatore Diocleziano ma fu miracolosamente preservato dalla morte.

Ecco altre informazioni e collegamenti:

1 hour docu-fiction by Elisabetta Valgiusti – Tuesday 27.12.22 EWTN TV Premiere

https://www.ewtn.com/tv/extra- watch-live live streaming Italian time 4.30 PM

https://www.ewtn.com/tv/ schedule check your time (times adjusted to your pc time )

Written, directed and produced by Elisabetta Valgiusti.

With Douglas Dean playing Saint John and Al Bettini playing Jesus.

With the participation of H.E. Archbishop Martin Kmetec OFM Conv , Fr. Paolo Garuti OP, Fr. Giovanni Claudio Bottini OFM, Fr. Bruno Morriconi OCD, Prof. Maria Giovanna Muzj.

Info and Clip 3’ https://www. savethemonasteries.org/ https://www. savethemonasteries.org/ visuals/

§§§

