Benedetta De Vito. Fate un Gesto Rivoluzionario: Datevi la Mano, di Nuovo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito ci invita a compiere un gesto rivoluzionario, a dispetto dei terrori sparsi dalla propaganda. E a conferma di quanto scrive, voglio raccontarvi che ieri, sull’autobus, c’era un signore che aveva DUE mascherine, una sull’altra. Non ne usciranno, non ne usciremo più. Il virus è giunto al cervello. Se c’era. Buona lettura.

§§§

Un gesto rivoluzionario

Per la venuta del Santo Bambino, nel mondo virtuale al sapore di nulla e in ragù di cavalletta in cui vogliono precipitarci (e ci stanno riuscendo e per questo occorre agire e disubbidire) facciamo tutti quanti, noi non cannibali, noi che amiamo il Signore e lo seguiamo lungo i suoi stretti sentieri, da oggi, fin da adesso, subito, un gesto rivoluzionario! Mi par di sentire il brusio che traduco: “Oh che cosa sarà mai? Che caspita vorrà dirci la Benedetta di Stilum Curiae? Mmm, leggiamo ancora e cerchiamo di capirla questa benedetta Benedetta”. E allora, proseguo, perché io è da giorni che compio il gesto rivoluzionario e in piroetta di penna vado a raccontarvelo qui, dal rigo di sotto.

Dunque, ogni mattina, in un’ora che è ancora al chiaro di luna, io sono alla Santa Messa e Roma dorme nel buio che pian pianino scolora e noi, felici pochi, in preghiera, nei gesti consueti del Sacrificio, che scaldano il cuore e accendono i motori spirituali per la vita quotidiana. Ecco, è il momento del segno della pace, quando il sacerdote, un poco indeciso, non sa se recitare oppure no la formula dello “scambiatevi un segno di pace” e alcuni la dicono, altri imbarazzati la tacciono.

Non importa che dicano o no la formula di cui sopra, io mi sono girata e ho dato la mano alla suora che mi era seduta dietro. E lei, con un sorriso, l’ha accettata e l’ha stretta con gioia ritrovata, alla faccia dell’”homo homini lupus”, in mascherina e guanti di lattice, che han voluto trasmetterci i cannibali pagani, seguitori di Satana, in odio all’umanità che vorrebbero vedere morta e precipitata all’inferno.

Vado avanti. Felice di questo risultato, ieri, per motivi legati alla famiglia mi sono trovata in parrocchia alla Madonna dei Monti alle sette per la Santa Messa serale e a celebrarla un sacerdote che ama la musica e che ci ha regalato una novena natalizia in delizia (per me) di cuore. Bene, prima dell’Agnus Dei, eccoci al bivio. Intorno a me ancora molti fedeli, purtroppo, in mascherina (come se il pericolo fosse ancora il covid che è una influenza o poco più, visto che io l’ho avuto ben due volte e sono qui a scrivere e non i malori improvvisi che stanno provocando una vera strage muta…) e altri no.

Dunque, mi giro e c’è un elegante signore che non solo mi offre a sua mano, ma con l’altra mi tiene stretto il polso. Ma non è finita. Accanto a lui c’è un fanciullo, un bellissimo giovanetto che, con devozione, ha seguito tutta la Messa, e anche lui mi offre la sua mano. Che gioia!

Bene, mi dico, allora mi faccio ancora più coraggiosa, e questa mattina, alla solita ora sono a Sant’Agata dei Goti, e invece di dare la mano soltanto alla suora che siede nel banco dietro al mio, la allungo (la mia mano, s’intende) a quella che mi siede davanti e che di solito si gira a mani giunte e china il capo bonaria. E lei pure, sciogliendosi in un sorriso profumato di spezie, mi offre la sua mano. Sì, fate anche voi un gesto rivoluzionario per il Santo Natale!

§§§

§§§

