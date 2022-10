Osservatore Marziano. “È ora che il PD Faccia Qualcosa di Sinistra”. Siete Seri?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Osservatore Marziano si è chinato con benevolenza sui nostri italici problemi, e ha trovato un paginone interessante…ma leggiamo che cosa ci scrive.

§§§

Caro Tosatti, dopo un lungo viaggio interstellare ho ripreso ad occuparmi del suo Paese, leggendo i giornali, come è mio uso e consuetudine.. Ho letto per prima cosa Repubblica di oggi, 5 ottobre, pag. 11 “E’ ora che il PD faccia qualcosa di sinistra” (scritto da una giornalista che usa a scrivere su Vanity Fair, tal Chiara Valerio).

Accipicchia, mi son detto, finalmente capirò cosa è qualcosa di sinistra. E ho letto l’intero paginone.

L’articolone inizia spiegando che “gli esseri umani non nascono uguali .Abbiamo (chi?) ha tentato nei millenni di correggere questa diseguaglianza innegabile e insopportabile, culturalmente. (Culturalmente? nei millenni??).

A questo punto volevo interrompere la lettura, ma ero curioso, ho proseguito. Scrive la vanityfairiana che vorremmo correggere culturalmente ciò che la natura ci ha imposto (!), e ciò è nella Costituzione e persino nello statuto storico del MSI.

Perbacco ! mi son detto, è una scusa per attaccare la Meloni, andiamo avanti. Invece è una scusa per attaccare la sinistra colpevole di non aver supportato tre scelte-diritti culturali di libertà tipiche della sinistra: 1°- Lo jus soli. 2°– La protezione dei diritti degli omosex e transgender. 3°- La garanzia alle fasce più deboli e povere della popolazione.

A parte la fasce più deboli e povere della popolazione, di cui la sinistra si è invece sempre occupata cercando di mantenerle debole e povere per sfruttarle meglio, capisco che la proposta al PD di fare qualcosa di sinistra, significa convertirlo in una specie di parrocchia guidata da qualche pretonzolo progressista che si occupa ormai solo di omosex e transgender. Ohibò, Gramsci si rivolta certo nella tomba, per non parlare di Marx e Lenin. Ma …

Ma… la cultura che corregge la diseguaglianza dove sta? Spiega dottamente la nostra vanityfairiana che la si realizza a sinistra abbattendo i privilegi e ampliando i diritti del linguaggio. perché è di sinistra far si che la parole evolvano, mutino, siano risemantizzate. Così, quale esempio, invita (come fa lei) a difendere lo SCHWA al fine di dare rappresentazione linguistica a esseri viventi, cosa che è prassi di sinistra.

Mammamia! E che è sto SCHWA? In linguistica è una vocale dell’alfabeto cirillico, calmucco, caucasico che deriva dall’ebraico SEWA, che significa: ZERO, NULLA. Appunto.

Ma caro editore Elkann e caro direttore Molinari, capite perché chi compera Repubblica e la legge, poi non la ricompra più e le vendite crollano?

§§§

