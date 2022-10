Judicial Watch, USA. Le Prove della Massiccia Campagna di Propaganda sul Siero.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante offrire alla vostra attenzione questo articolo di Natural News, che ringraziamo per la cortesia, e che contiene elementi importanti per la storia della farsa pandemica, e della sua attuazione. Buona lettura, e visione.

Una scioccante raccolta di documenti del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani USA (HHS) rivela la campagna di propaganda sui vaccini più aggressiva di sempre: sceneggiatori, comici, leader di chiese, medici di colore e influencer tutti pagati per promuovere il vaccino

(Natural News) Judicial Watch ha fatto centro ancora una volta, citando in giudizio l’HHS per acquisire un tesoro di documenti che rivelano la campagna di propaganda più esaustiva, pesantemente finanziata e ad ampio raggio del mondo per cercare di convincere le masse ignare a farsi iniettare un intruglio sperimentale di mRNA che non è nemmeno un “vaccino”.

“Judicial Watch scopre un piano di propaganda dell’amministrazione Biden per promuovere il vaccino COVID”, si legge nel comunicato stampa di Judicial Watch:

Judicial Watch ha annunciato oggi di aver ricevuto 249 pagine di documenti dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) che descrivono in dettaglio gli ampi piani mediatici per una campagna di propaganda volta a promuovere il vaccino COVID-19″.

Uno dei documenti rilasciati è intitolato “Piano PEC (Campagna di Educazione Pubblica) 19 aprile – 31 maggio 2021” e contiene tutti i seguenti punti e altri ancora:

Pacchetto di coinvolgimento nel vaccino a tutte le agenzie di management e di talenti dello spettacolo

Pacchetto di coinvolgimento nel vaccino di tutte le società di media e dei produttori di spettacoli

Raggiungere i principali produttori di eventi culturali

Produrre video di domande e risposte dell’HHS con medici neri locali che discutono dei vaccini, del loro funzionamento e del perché il pubblico dovrebbe vaccinarsi.

Richiedere a Tom Brady di creare un video con i suoi genitori per incoraggiare la vaccinazione.

Creare partnership personalizzate con le piattaforme di social media con algoritmi per colpire il pubblico

Lanciare contenuti video di autori di commedie hollywoodiane

Collaborare con YouTube per la realizzazione di uno speciale originale sulle vaccinazioni, rivolto ai giovani.

Collaborare con Instagram per produrre una serie sui vaccini per @Instagram (il più grande account di social media al mondo, 387 milioni di follower)

Richiesta ai principali influencer di TikTok, Snapchat e Instagram di creare video in cui si vaccinano.

Richiedere uno speciale sulle vaccinazioni su Christian Broadcast Network con la partecipazione di leader evangelici.

Chiedere che i principali programmi televisivi di intrattenimento in diretta presentino i conduttori che si vaccinano in onda (ad esempio, i conduttori di The Voice).

Chiedere che i talk show televisivi mattutini e diurni presentino momenti speciali di riunione per la vaccinazione con gli americani di tutti i giorni.

Convocare una riunione editoriale con gli editori di giornali e newsletter cattoliche in tutto il Paese.

Inserire un messaggero di fiducia nel Joe Rogan Show e in Barstool Sports per promuovere la vaccinazione.

Collaborare con NFL, NASCAR, MLB, CMA per chiedere di creare contenuti con i loro talenti e diffonderli attraverso i loro canali di trasmissione e social.

Come ha dichiarato il presidente di Judicial Watch Tom Fitton, “questi documenti mostrano una campagna inquietante e massiccia da parte dell’amministrazione Biden per propagandare e politicizzare il controverso vaccino COVID. Sembra che l’intera industria dell’intrattenimento sia stata un agente del governo!”.

Questi documenti confermano ciò che ho riportato per oltre un anno: HHS e CDC hanno pagato comici per prendere in giro gli antivaccinisti nelle loro commedie. Anche gli sceneggiatori e le società di produzione video sono stati corrotti per spingere la propaganda sui vaccini nei loro episodi, e gli influencer dei social media sono stati pagati per pubblicizzare i vaccini.

Parte della spinta di stimolo del vaccino 19 includeva oltre 1 miliardo di dollari al CDC (Center for Disease Control) per pagare propaganda e tangenti. Hanno usato questo denaro per inondare di denaro le piattaforme tecnologiche, gli scrittori di Hollywood e gli influencer, assicurandosi che tutti promuovessero i farmaci mRNA in cambio. Questo conferma che Hollywood è sempre stata coinvolta nell’agenda dello spopolamento, il che non sorprende se si ricorda quanto la sinistra hollywoodiana promuova anche la violenza dell’aborto (omicidio seriale).

Tutto questo è stato fatto con i soldi dei contribuenti, usati per fare il lavaggio del cervello agli americani con una massiccia e coordinata campagna di disinformazione sui vaccini gestita dall’HHS e dal CDC. (Allo stesso tempo, Big Tech ha preso di mira tutti coloro che non erano d’accordo con la propaganda, chiamandoli la “dozzina della disinformazione”, anche se dicevano la verità).

I media sono stati coinvolti per tutto il tempo, naturalmente, e si rifiutano di riferire su questo documento bomba dell’HHS anche adesso. Sono stati complici per tutto il tempo.

Non si è mai trattato di immunizzazione… si è trattato di INSTALLARE una “piattaforma” in miliardi di esseri umani.

Quando ci si rende conto della portata di questa spinta propagandistica, diventa ovvio che non si è mai trattato di immunizzazione o di salute pubblica. C’è stata una motivazione molto più grande dietro i farmaci a base di mRNA che, a quanto pare, “installano” un sistema operativo nel corpo.

La quantità di denaro e di pressioni dietro questa massiccia spinta rivela che il vero obiettivo era assicurarsi che ogni essere umano sul pianeta Terra fosse iniettato con un sistema operativo transumanista che, secondo molti esperti, consiste in biostrutture sintetiche autoassemblanti e nanoparticelle influenzate dal 5G. (Vedere il podcast completo qui sotto, con Karen Kingston che spiega tutto e rivela i brevetti).

È chiaro che la vera motivazione è qualcosa di molto più cospirativo e nefasto della salute pubblica. Si tratta di qualcosa che ha le dimensioni di un genocidio planetario o addirittura di scenari come l’uso di miliardi di corpi umani come ospiti biologici per far crescere strutture biosintetiche parassitarie controllate dall’IA

Tutti i dettagli nello scioccante aggiornamento della situazione di oggi:

– Uno scioccante dump di documenti dell’HHS rivela la più grande campagna di propaganda sui vaccini al mondo

– L’intera industria dell’intrattenimento è stata corrotta per spingere i vaccini anti-cervello.

– Medici neri sono stati reclutati, evangelici pagati

– Scrittori di commedie pagati per prendere in giro gli anti-vaxxer nelle loro commedie

– Sceneggiatori della Writers Guild pompati con denaro per spingere le linee narrative sui vaccini

– Influencer dei social media pagati da HHS e CDC

– La massiccia campagna non ha mai riguardato l’immunizzazione o la salute

– Si trattava in realtà di INSTALLARE in corpi umani tecnologie esotiche.

– Strutture biosintetiche autoassemblanti stanno crescendo all’interno delle persone

– Karen Kingston si unisce alla discussione sui punti quantici, i brevetti sui vaccini e le nanotecnologie

– È noto che i segnali esterni (5G) influenzano o attivano queste nanostrutture.

– Gli esseri umani potrebbero essere ospiti di tecnologie esotiche e autocostruttive che funzionano con l’intelligenza artificiale.

Video interessanti:

Brighteon.com/7f241a7a-d3a7-456d-b611-2cab8bb39ef7

Bitchute.com/video/k4bX6x4UgLsu/

Rumble.com/v1mvj1l-situation-update-10622-mrna-vaccines-actually-install-a-bioweapons-staging-.html

http://banned.video/watch?id=633f073cd408083dd71d4943

