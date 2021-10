Joseph de Maistre, Pensatore Controrivoluzionario. Giovedì 21 Ottobre

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, penso che sia interessante informarvi su un evento online organizzato dal maestro Aurelio Porfiri, e di cui trovate i dettagli qui sotto. Buona lettura e partecipazione.

§§§

Il pensatore controrivoluzionario Joseph de Maistre è uno degli autori più importanti nel panorama del pensiero conservatore, non solo europeo ma a livello mondiale. Fu lui che disse: “Qualsiasi autorità, ma soprattutto quella della Chiesa, deve opporsi alle novità senza lasciarsi spaventare dal pericolo di ritardare la scoperta di qualche verità, inconveniente passeggero e vantaggio del tutto inesistente, paragonato al danno di scuotere le istituzioni e le opinioni correnti” (da Exame de la philosophie de Bacon).

Ne parlano con il musicista ed autore Aurelio Porfiri, Guido Vignelli, Diego Benedetto Panetta e Pietro Licciardi.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: de maistre, porfiri



Categoria: Generale