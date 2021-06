“Galeria Neovaticana” Publicado Em Espanhol. Apresentação De Mons. Viganò.

Marco Tosatti

Caros amigos e inimigos de Stilum Curiae, temos o prazer de informar que a versão em espanhol deGalleria Neovaticana, publicada pela Rádio Spada, já está disponível online. Abaixo você encontrará a apresentação do texto, uma apresentação escrita pelo Arcebispo Carlo Maria Viganò, e a nota editorial escrita por Piergiorgio Seveso, Presidente da Associação Edizioni Radio Spada. Aproveitem a leitura.

§§§

Recedite, recedite;

exite inde, pollutum nolite tangere;

exite de medio ejus;

mundamini, qui fertis vasa Domini.

Is 52, 11

Agradeço ao meu amigo Tosatti por ter assumido a onerosa tarefa de coletar, em uma perturbadora “galeria de horrores”, os expoentes da heterogênea corte de Francisco. Certamente, não podemos negar que as personagens aqui enumeradas não foram ordenadas e promovidas muito antes que Jorge Mario Bergoglio se debruçasse na sacada da Logia de São Pedro. Mas é inegável que, para muitos deles, o cursus honorum tem conhecido um progresso significativo nos últimos anos.

Espelho do nível moral da Igreja da misericórdia, os prelados e clérigos da “galeria” bergogliana confirmam o escândalo dado aos fiéis, a desonra causada à Santa Igreja, a ofensa à Majestade divina e, por último, a demolição sistemática do prestígio da hierarquia católica. Cujos máximos expoentes, como ocorre no mundo civilizado, nunca estiveram tão completamente desvinculados do povo de Deus como estão hoje, enquanto apoiam com cortês entusiasmo o advento da Nova Ordem e da Religião da Humanidade.

Uma alma piedosa poderia ser tentada a empregar certa indulgência para com os clérigos descarrilados, apontando que suas faltas são basicamente o resultado da fraqueza humana e que todos nós somos pecadores. Esta forma de tolerância aos maus procedimentos, que já se tornou endêmica no clero, sobrevive há décadas, presumindo que entre seus partidários se encontram aqueles que habitualmente ordenam e promovem suas formas de ser, não poucas vezes compartilhando suas faltas. Certamente, nunca serão julgados ou condenados por eles, nem suas consciências ver-se-ão oprimidas pela desaprovação silenciosa daqueles que não levam uma vida dupla. Mas que retidão moral, que dignidade se pode esperar de personagens que vivem negando abertamente sua vocação e profanando seu estado sacerdotal? Que condenação do pecado e do vício se pode esperar daqueles que se afundaram tão profundamente neles que nem sequer podem dissimular sua inclinação aos mesmos?

Este livro tem o mérito de desvendar um mundo de corrupção e perversão que constitui a base do consenso de que gozam o Papa Francisco e uma grande parte da hierarquia. Um consenso baseado também na possibilidade de manipular os subordinados a seu bel prazer, usando suas culpas ou suas inclinações repreensíveis para obter uma falsa obediência, já que é motivada pela chantagem. Esta não é certamente a maneira de governar a Igreja de Cristo: isto seria suficiente para compreender – por causa das promessas de Nosso Senhor – que a crise do corpo eclesial e em particular da hierarquia está destinada a uma derrota inexorável. “Não vos enganeis: nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os assaltantes herdarão o reino de Deus” (1 Cor 6,10).

Consideramos esta obra de Marco Tosatti como um primeiro volume, à espera de ser completado. Um volume no qual se possam enumerar os Pastores santos que, nesta tormenta desencadeada contra a Igreja católica, saibam distinguir-se não pelos pecados, mas pela virtude, por cima de toda chantagem; que saibam governar de acordo com a finalidade para a qual receberam a autoridade, obedecendo a Deus antes que aos homens; que demonstrem coerência de vida com a integridade da profissão de fé. E talvez, justamente pelo fato de ver-se obrigados a tomar nota da decadência moral de uma parte do clero, os bons ver-se-ão estimulados a multiplicar o compromisso de santidade, de humildade e de sacrifício, para atrair sobre a Esposa do Cordeiro aquelas bênçãos e graças que outros hoje mantêm longe. Tempora bona veniant [Bons tempos estão chegando].

Que estas páginas inspirem sentimentos de reparação e expiação nas almas apaixonadas por Deus, invocando do Sumo e Eterno Sacerdote o dom do arrependimento e da conversão para os extraviados que continuam a crucificá-Lo ao negar as promessas solenes que fizeram em mãos do Bispo no dia de sua ordenação. Que a Santíssima Virgem, Refugium peccatorum, Mãe do Sacerdócio, os ajude.

+Carlo Maria Viganò, Arcebispo

7 de fevereiro de 2021

Dominica in Sexagesima

§§§

Nota de Edizioni Radio Spada

Se Edizioni Radio Spada fosse uma pessoa e tivesse que assinar um documento, assinaria o papel com duas palavras que definem nossa editora como tal, digna de sua causa e digna de si mesma: coragem e realismo.

É preciso coragem para enfrentar, de frente e sem adornos tranquilizadores nem sofismas hipnóticos, a terrível e incapacitante crise pela qual está passando o edifício histórico e social da Igreja. Não uma fase crítica, não um período de retirada e involução, do qual a história é cheia, mas uma crise única e subversiva que esvazia seu conteúdo salvífico desde dentro e reduz drasticamente sua capacidade apostólica, crise de doutrinas heréticas e ímpias, crise de uma práxis que é fraca ou perversa, uma crise de homens. Em resumo, trata-se de uma crise de fé que encontra sua origem no renascimento do modernismo, entronizado sob as colunas retorcidas do baldaquino de São Pedro a Roncalli e Montini.

Destes Castor e Pollux da subversão, destes artífices da catástrofe mais grave, desanimadora e bastarda que o Catolicismo romano (ou a Igreja militante) teve que sofrer em sua história, Jorge Mario Bergoglio é um discípulo fiel, um epígono tardio, um eco renovado. Nada mais e nada menos.

Precisamos de muito realismo, antes de tudo para não perder o senso da medida e do limite em tudo o que fazemos (o que é pouco e, de qualquer forma, nunca suficiente, dadas as necessidades eclesiais atuais) e, em segundo lugar, para ver as enormes fraquezas e divisões desse Catolicismo romano residual (eu seria tentado a escrever marginal), que procura manter-se como tal e não se desnaturalizar em acoplamentos adúlteros com a Revolução.

Como em todo exército derrotado (mas não domado), a confusão, o desespero, a alucinação, o nevoeiro alucinatório, as involuções psicóticas e as poses da comédia artística reinam entre nossas fileiras, junto, é claro, com as silenciosas virtudes orantes e restauradoras de muitas almas boas que muitas vezes preferem o silêncio ao barulho da praça pública. Do ponto de vista das “boas batalhas” públicas, pode uma simples editora, ainda que seja totalmente católica, mudar essa ordem de coisas, aventurar-se em caminhos reacionários e contra-revolucionários que não lhe cabem, liderar insurgências que se arriscariam muito mais ao ridículo do que ao deserto?

Nossa resposta é franca e incontroversa: não, não pode, não deve e, rebus sic stantibus [no estado em que as coisas estão], não o fará. Por outro lado, pode contribuir para a educação e a piedade de muitos, para a formação de uma cultura católica saudável e rica, estranha à letra e ao espírito do Concílio Vaticano II e, finalmente, fazer a crônica e talvez também a história desses anos dramáticos e perniciosos.

Este livro do batalhador Marco Tosatti, editorialmente embelezado com um prefácio de Monsenhor Carlo Maria Viganò, faz parte desta inesgotável coleção de materiais que servirão para escrever a história da Igreja nos próximos anos e, ainda mais concretamente, a história dos anos bergoglianos.

Com coragem e realismo, non recusamus laborem [não nos negamos à tarefa], não retrocedemos diante do fardo de dá-lo à imprensa, não recuamos diante de temas e argumentos certamente escabrosos e repugnantes, mas que podem proporcionar aos nossos leitores outro ângulo a partir do qual observar a prolongada crise DOUTRINAL pela qual a estrutura eclesial está passando. Precisamente por isso, acrescentamos a esta nota editorial algumas breves notas.

Por escolha – de vida e de linha editorial – não estamos acostumados a observar o mundo através do buraco da fechadura, nem temos vocações escandalosas, nem endossamos o típico automatismo segundo o qual a proclamação de doutrinas heréticas é necessariamente acompanhada de desordens morais. Pode haver proclamadores de doutrinas violentamente heterodoxas que não manifestaram e não manifestam qualquer desordem de conduta e, ao mesmo tempo, são guardiões da Fé romana, não isentos de abundantes defeitos.

O que nos interessa é constatar a relação histórica entre o neo-modernismo triunfante e certos casos de desvios morais, que por sua própria natureza não podem permanecer alheios ao governo da Igreja, às escolhas hierárquicas e às posições doutrinais e sociais das “hierarquias” atuais. Fazemos isso sem entrar nos méritos dos casos individuais e das eventualidades particulares citadas no livro, e que, no entanto, são abundantes e impressionantes. Não poderíamos fazê-lo, não queremos fazê-lo, tão forte é o fedor que emana deles. Para sua fiabilidade, confiamos na precisão e na paixão documental de nosso escritor.

Mais um esclarecimento: o que segue não é e não pode ser lido como uma centena de crônicas judiciais ou como uma especulação sobre as murmurações de um confessionário. Por caridade e justiça, não podemos dizer nada sobre o foro interno de cada uma das pessoas citadas e não queremos estabelecer nada contra a presunção de inocência e o benefício da dúvida a que até mesmo as sentenças definitivas dos tribunais humanos estão sujeitas. Os expedientes e os pedidos denunciados foram seguidos de polêmicas, defesas, contra-ataques, esclarecimentos: todos têm o direito – e inclusive o dever – de espraiar-se. Não se trata disso: não devemos nos concentrar em uma só peça do mosaico, mas no conjunto da obra, em seu sentido global, no horizonte que delineia.

No fundo, repetimos o antigo provérbio: de minimis non curat praetor [O magistrado não trata de insignificâncias]. Diante das hierarquias atuais, que esqueceram os direitos de Deus e dançam em torno da estátua de Cibele, do antropocentrismo e do relativismo religioso, tudo nos parece pequeno, menor, mesquinho, um corolário, por mais vergonhoso que seja.

Um sincero agradecimento ao autor do livro, à autora da introdução e ao autor do prólogo, que com esta obra entram por direito próprio na grande família de Rádio Spada. E para vocês, queridos leitores, aproveitem a leitura!

Piergiorgio Seveso

Presidente da Associação Edizioni Radio Spada

Na festa da Cátedra de São Pedro em Antioquia

22 de fevereiro de 2021

§§§

