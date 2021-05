Appell an Rom: Stoppt die Spaltung des deutschen Synodalweges.

RECHTSANWÄLTE



16. Ives Gandra da Silva Martins, Rechtsanwalt, São Paulo, Brasilien

17. Miguel da Costa Carvalho Vidigal, Rechtsanwalt, São Paulo, Brasilien

18. Luís Filipe Esquível Freire de Andrade, Rechtsanwalt, Coimbra, Portugal

19. Carlos Vitor Santos Valiense, Rechtsanwalt, Bahia, Brasilien

JOURNALISTEN UND HERAUSGEBER



20. Marco Tosatti, Journalist, Rom, Italien

21. Fabio Scaffardi, Journalist, Florenz, Italien

22. Eugene Rosenblum, Chefredakteur von Trailway, Russland

23. António Carlos de Azeredo, Herausgeber, Porto, Portugal

24. José Barbosa Soares, Redaktionsberater, Porto, Portugal

GESUNDHEITSSPEZIALISTEN



25. Teresa Kaufeler, Psychiaterin, Österreich, Österreich

26. Joana Luísa Nigra de Castro e Sousa de Noronha, Arzt, Lissabon, Portugal

27. Nelson Machado da Silva Lima, Neurochirurg, Belém do Pará, Brasilien

28. Maria Cabral Martins, Krankenschwester, Master in psychischer und psychiatrischer Gesundheit an der Escola Superior de Enfermagem do Porto, Porto, Portugal

29. Elzbieta Agnieszka, Krankenschwester, Rom, Italien

30. Salvador Olazabal, Psychologe, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Porto, Portugal

31. Maria José Côrte-Real Freire de Andrade, Psychologin, Coimbra, Portugal

LEHRER UND PROFIS

32. Armando Alexandre dos Santos, Universitätsprofessor, Abschluss in Geschichte und Philosophie, Promotion an der Universidad de Alicante, Piracicaba, Brasilien

33. Michael Hesemann, Historiker und Autor, Neuss, Deutschland

34. Stanislaw Strutynski, Präsident von Una Voce Russland, Russland

35. Elena Mancini, Lehrerin, Linz, Österreich

36. Ricardo Luiz Silveira da Costa, Universitätsprofessor, Rio de Janeiro, Brasilien

37. Ibsen José Casas Noronha, Universitätsprofessor, Coimbra, Portugal

38. Pedro Affonseca, Präsident des Centro Dom Bosco und Jurist an der Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasilien

39. Álvaro Mendes, Vizepräsident des Dom Bosco Center und Doktor der Wirtschaftswissenschaften an der Universidade Federal de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasilien

40. Bruno Mendes, Generaldirektor des Centro Dom Bosco, PhD in Administration an der Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasilien

41. Giuseppe Sorrentino, Pensionierter Mathematiklehrer, Avezzano, Italien

42. Eduardo Almeida, Abschluss in Geschichte an der Philosophischen Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, Portugal

43. João Augusto Lobato Rodrigues, Wirtschaftswissenschaftler, Master in Regionalentwicklung und Doktorand in Sozialmanagement, Belém do Pará, Brasilien

44. Alexandra de Almeida Tété, Managerin, Abschluss in Internationalen Beziehungen, Porto, Portugal

45. Amadeu Fernandes, Maschinenbauingenieur, Viseu, Portugal

46. ​​Corrado Gnerre, C3S National Guide, Benevento, Italien

47. Diogo de Campos, Übersetzer, Viana do Castelo, Portugal

48. Luís Ferrand d’Almeida, Abschluss als Guide-Interpreter am Instituto Superior de Novas Profissões, Viseu, Portugal

49. Maria da Graça Poças da Cruz Marcelino, BA in Geschichte an der Universidade Nova de Lisboa, Viseu, Portugal

50. Maria do Carmo Olazabal, Biomedizinische Ingenieurin, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal

51. Maria Francisca Gomes, Multimedia-Designerin, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Porto, Portugal

52. Paula Andrea Caluff Rodrigues, Architektin, Master in Kulturerbe und Doktorandin in Kommunikation, Sprache und Kultur, Belém do Pará, Brasilien

53. Pedro Sinde, Bibliothekar, Abschluss in Philosophie an der Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Mirandela, Portugal

54. Miguel Lançós de Sottomayor, Marineoffizier, Lissabon, Portugal

55. Lara Enge Maggione, Agronomin, Lissabon, Portugal

56. Nicolau Pinto Coelho, Abschluss in Architektur an der Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto, Portugal

57. Barbara Lambiase, Grafik, Diplom in Medien, München, Deutschland

58. Giuseppina Nigro, Rentnerin, Rom, Italien

59. Giovanna Ruggeri, Hausfrau, Lumezzane, Italien

60. Alessandra Perfetti, arbeitslos, Abschluss in Philosophie an der Università degli Studi di Milano und abschluss in klinischer Psychologie an der Università degli Studi di Torino, Macerata, Italien

61. Enrico Donà, Vater von 4 Kindern, Innsbruck, Österreich

62. Elena Martinz, Mutter von 4 Kindern, Innsbruck, Österreich

63. Mauro Reginato, Vater von 2 Kindern, Innsbruck, Österreich

64. Martina Pappagallo, Mutter von 2 Kindern, Innsbruck, Österreich

65. Günther Hofer, Vater von 2 Kindern, Innsbruck, Österreich

66. Federica Sparpaglia, Mutter von 2 Kindern, Innsbruck, Österreich

67. Maurizio Seghieri, Vater von 2 Kindern, Montecatini Terme, Pistoia, Italien

68. Irene Ibellani, Mutter von 2 Kindern, Montecatini Terme, Pistoia, Italien

STUDENTEN

69. Afonso de Almeida Tété Machado, Medizinstudent am Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto, Portugal

70. Francisco José Ferrand d’Almeida, Universitätsstudent, Viseu, Portugal

71. Henrique José Ferrand d’Almeida, Universitätsstudent, Viseu, Portugal

72. Camila Caluff Rodrigues de Lima, Jurastudentin, Belém do Pará, Brasilien

[1] §1601 du Catéchisme de l’Église catholique.

[2] Congregazione per la Dottrina della Fede, Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso.

[3] Ibidem.