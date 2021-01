Cannarozzo: l’Odio per i Cattolici non Finisce mai in Spagna, anche Oggi.

La guerra civile spagnola è certamente uno dei fatto storici più ricco di polemiche e di interpretazioni diverse, spesso opposte, nonostante che sia giunta a termine quasi un secolo fa. Antonello Cannarozzo ne offre questa ricostruzione e interpretazione. Mentre in Spagna episodi recenti dimostrano un odio anticristiano sempre vivo. Buona lettura.

L’odio per i cattolici non finisce mai, specie nella Spagna di oggi

La verità sulla Guerra civile spagnola e i silenzi della Chiesa

Lo scorso 23 novembre è stata approvata dal Papa la beatificazione del sacerdote spagnolo Juan Elias Medina, insieme ad altri 126 sacerdoti, massacrato in ‘odium fidei’ tra il 1936 e il 1939 durante la sanguinosa Guerra civile.

Una giornata importante nella quale viene ricordato il martirio della Chiesa spagnola, forse il più cruento insieme a quello subito durante la Rivoluzione russa nel secolo scorso, ma la santità, per la legge del contrappasso, suscita ancora un odio mai sopito nella parte avversa che oggi sfoga la sua rabbia contro la Chiesa attraverso i vari social, tra cui Twitter.

Molti messaggi hanno addirittura invitato, tra l’altro, ad incendiare le chiese e i preti, mettendo un hashtag che in breve è diventato virale e tutto perché è stato ricordato un innocente che ha versato il sangue per la propria fede, perdonando i suoi aguzzini da vero cristiano.

Il governo dell’odierna Spagna è oggi “felicemente” socialista alleato con Podemos ed insieme stanno cominciando una campagna anti cattolica come ottant’anni fa fecero i loro predecessori repubblicani durante la sanguinosa Guerra civile che sconvolse la penisola Iberica.

Ha scritto la neoeletta direttrice dell’Istituto per le donne, Beatriz Gimeno, in merito ai massacri della Repubblica spagnola negli anni ‘30:” Il profondo disgusto che molte persone provano qui per la Chiesa cattolica è giustificato” e prosegue nelle accuse affermando che “era un’istituzione così odiata dalla classe lavoratrice, dai contadini e dalla maggioranza degli intellettuali che, appena si è accesa la scintilla, la gente è accorsa a bruciare le chiese”. Un po’ il concetto che ottant’anni prima aveva espresso il ministro socialista della Guerra, Manuel Azãna Diaz: “Tutti i conventi di Madrid non valgono la vita di un solo repubblicano”.

Che i partiti legati alla Repubblica attuassero una vera persecuzione contro i cattolici è una verità che non può essere negata per l’evidenza di documenti, filmati, discorsi e quant’altro, ma viene ugualmente spiegata da una certa storiografia di parte, come la già citata Beatriz Gimeno, come una “giusta” reazione popolare all’appoggio che il Papa, Pio XI, aveva dato a Francisco Franco nella Guerra civile e, dunque, la sua alleanza con la Germania nazista e l’Italia fascista; solo che, e lo ribadiamo, non è vero niente.

La storia, quella vera, è lì a testimoniare i fatti di quegli anni.

Fin dal 1931, con la prima vittoria elettorale dei partiti di sinistra, la Chiesa di Roma, tramite i suoi vescovi spagnoli, aveva riconosciuto legittimo il governo di ispirazione marxista invitando i cattolici ad una “sincera” collaborazione per il bene del Paese.

Certamente, tornando ai tempi attuali, si potrà obiettare che non siamo alle persecuzioni di ottant’anni fa, ma la storia a volte si ripete ed è bene ogni tanto ricordare, come in questo caso, gli oltre 30 mila, tra sacerdoti, suore, religiose e laici legati ad associazioni cattoliche, che furono trucidati nelle maniere più crudeli, dalle forze governative repubblicane in odio alla religione.

L’inizio della catastrofe

Per capire come si arrivò alla tragedia della Guerra civile e al ruolo che la Chiesa svolse durante il conflitto, ricordiamo brevemente che la Spagna era entrata in un caos istituzionale, sociale ed economico, con la caduta della monarchia, avvenuta il 12 aprile del 1931, che attraverso elezioni municipali si trasformarono poi in un vero plebiscito per la Repubblica.

Si apriva per il Paese, uno scenario politico tormentato a causa di una divisione feroce tra le due fazioni principali; la destra, formata da ex monarchici insieme alle forze liberali, e i raggruppamenti repubblicani composti da socialisti e da comunisti con frange radicali.

In attesa di indire nuove elezioni nazionali per sancire un esecutivo legittimato dal voto popolare, fu eletto a capo del governo provvisorio il generale Josè Sanjurjo, con l’appoggio della Guardia Civil.

L’esecutivo venne formato da un’ampia coalizione, esclusi per ovvi motivi ideologici, i monarchici, i partiti nazionalisti e, curiosamente, anche alcune frange della estrema sinistra anarchica.

Non ci volle molto a comprendere quale fosse il vero spirito che animava il nuovo potere di Madrid.

Pur tra gravissimi problemi sociali ed economici che attraversava il Paese, il governo s’impegnò fin da subito in una campagna demagogica violenta contro ogni forma di residui tradizionali, considerati ormai obsoleti nella nuova Spagna che si andava delineando, lasciando ai gruppi più facinorosi il compito di combattere questa “battaglia politica”, che vedremo riproporsi circa trent’anni dopo, con le Guardie Rosse, nella Cina di Mao.

Il primo bersaglio fu, ovviamente, quello di colpire la Chiesa cattolica (notare che nessuna delle altre confessioni religiose fu mai toccata. NdA), e fin dai primi giorni del nuovo esecutivo cominciò quello che potremo chiamare, senza alcuna esagerazione, il martirio dei cattolici spagnoli.

Davanti alle aperte violazioni dei diritti della Chiesa e alle prime aggressioni nei confronti del clero, ampi settori cattolici alzarono la voce denunciando all’opinione pubblica cosa stava succedendo in Spagna.

La risposta delle sinistre non si fece attendere e solo pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo governo provvisorio, il 10 maggio, vennero assaltate a Madrid alcune chiese, tra cui la famosa chiesa dei gesuiti di Calle del la Flor, insieme a monasteri ed altri edifici religiosi, dopo averli, ovviamente, saccheggiati di ogni bene.

Lo stesso tragico copione di violenza si ripeté a Malaga, a Siviglia e a Cadice.

Seguiranno giorni terribili per la Chiesa nei territori a maggioranza repubblicana in preda a una grave crisi istituzionale, tanto che il 28 giugno del 1931 si tennero nuove elezioni generali che videro la vittoria alle Cortes dei partiti di sinistra.

Questa volta il governo venne formato solo da forze di provata fede social-comunista che aggravarono la già grave situazione del Paese e accentuarono la persecuzione verso i cattolici.

Per comprendere la contesto ricordiamo ciò che scrisse un intellettuale di sinistra e fieramente antifascista morto in esilio a causa del franchismo, Gregorio Marañón y Posadillo: “La Seconda Repubblica Spagnola, proclamata il 28 giugno 1931, instaurò un sistema che, dietro una facciata di democraticità, si rivelò assolutamente irrispettoso di ogni libertà individuale e religiosa”.

Ma la pace per la Spagna era ancora lontana da venire.

Nel 1933, in una situazione politica sempre più confusa e con scontri armati quotidiani, furono indette nuove elezioni che dovevano consacrare, tra l’altro, il definitivo potere della sinistra, ma il 19 novembre, giorno dei risultati elettorali, a sorpresa vinsero le forze conservatrici con una maggioranza relativa guidata da José Maria Gil Robles.

I prodromi della Guerra civile

Venne formato un esecutivo con i vari schieramenti di destra insieme ai radicali, con un programma che ribadiva la volontà di pacificare la Spagna ed avviare una serie di riforme sia economiche e sia sociali.

Purtroppo fu un governo debole che non riuscì a pacificare il Paese; nonostante le sinistre avessero avuto una emorragia di voti certo non si erano date per vinte.

Fin dai primi giorni il nuovo governo conservatore, guidato da Alejandro Lerroux, si trovò a dover affrontare problemi enormi in un Paese, ormai allo stremo, e non sempre ebbe l’aiuto di chi lo aveva votato, come i latifondisti e in generale la classe padronale che, non comprendendo la drammaticità del momento politico, si comportarono in maniera vessatoria verso ampi strati della popolazione.

Scelte definite da Gil Robles, divenuto nel frattempo presidente delle nuove Cortes, un “egoismo suicida”.

Sarà proprio in quest’anno che cominceranno a formarsi gruppi armati in vista di una possibile insurrezione, gruppi che ritroveremo poi nella Guerra Civile.

Intanto, a poco meno di un mese dalle elezioni, come in una sceneggiatura già letta, l’8 dicembre 1933 scoppiarono in tutta la Spagna insurrezioni guidate dai sindacati anarchici, particolarmente violenti con assalti alle caserme della Guardia Civil e il drammatico sabotaggio del treno Barcellona-Siviglia che procurò decine di morti.

L’anno dopo, nel 1934, scoppiò l’insurrezione delle Asturie contro il governo che in soli dieci giorni portò al massacro di 12 sacerdoti, 7 seminaristi, 18 religiosi e all’incendio di 58 chiese.

Si arriverà, tra violenze da ambo le parti, al 16 febbraio del 1936 con altre elezioni, che questa volta vedranno vincitore il Fronte Popolare.

Tra le loro varie proposte, c’era anche il cambiamento della Costituzione in favore, ovviamente, della sinistra e la nascita della ‘dittatura del proletariato’ con una impostazione stalinista.

Probabilmente, come è opinione di molti storici, se non ci fosse stato questo colpo di mano, con la volontà di voler impugnare la Costituzione, la guerra con ogni probabilità non ci sarebbe stata o, almeno, sarebbe stata rimandata aspettando un nuovo casus belli.

Con questa scelta di rivedere la Carta Costituzionale, l’esultanza per la vittoria delle sinistre durò solo pochi mesi.

Il 16 luglio di quello stesso anno, infatti, avvenne la rivolta di parte dell’esercito di stanza in Marocco contro il governo delle sinistre, guidato, insieme ad altri generali, dal futuro Caudillo, Francisco Franco, che agirono prima che si attuasse il colpo di mano costituzionale.

Per protestare contro la rivolta dei militari, non si sa a quale titolo se non l’odio per i cattolici, furono assaltate dai soliti facinorosi, protetti sempre dal regime, centinaia di chiese, conventi ed edifici appartenenti ad istituzioni cristiane che vennero poi distrutte o confiscate e nel frattempo vennero assassinati 17 sacerdoti e molti altri aggrediti.

Solo nei primi mesi di guerra furono massacrati nei modi più atroci 4.184 preti diocesani e ancora giovanissimi seminaristi, 2.365 frati, 283 suore, 11 vescovi, per un totale di 6.832 vittime “clericali”.

Contrariamente a ciò che è stato scritto, i fatti drammatici di questa persecuzione, non crearono quella risposta veemente che ci si sarebbe attesi dalla Chiesa di Roma, tanto che la diplomazia vaticana non avallo mai “l’Alziamento” di Francisco Franco.

Ciò che ha lasciato stupiti gli storici fu proprio il silenzio prolungato di papa Pio XI, malgrado i massacri e le sopraffazioni che avvenivano quotidianamente ormai da anni nei confronti della Chiesa.

Fu un atteggiamento che certamente non fu dettato dalla paura di compromettersi, ma, come vedremo, da ragioni assai più complesse che esulano dalla sola diplomazia.

Contrariamente a ciò che si racconta, nel primo programma dei Falangisti, il raggruppamento politico di destra fondato da Primo de Rivera nel 1933 e sostenuto da Franco, non c’era alcuna motivazione religiosa, anzi il primo comandante che dette vita alla rivolta, Miguel Cabanellas, era addirittura un massone e certo non era un amico della Chiesa cattolica; lo stesso Francisco Franco non aveva dimostrato mai un vero fervore religioso tanto che, si racconta che uno dei suoi slogan militareschi preferiti in Marocco era “niente donne, allora niente Messe”.

La diplomazia Vaticana

La giunta di Difesa Nazionale, era questo il nome del primo governo provvisorio dei rivoltosi, aveva cercato fin da subito il sostegno della Germania nazista, un atto questo che non poteva essere accettato da Pio XI che vedeva nell’ideologia di Hitler una sciagura per l’Europa, tanto che l’anno successivo scriverà la famosa enciclica contro il nazismo, pubblicata il 14 marzo del 1937, ‘Mit Brennender Sorge’, tradotto in italiano “Con ardente preoccupazione” il cui testo verrà proibito nella ‘cattolicissima’ Spagna franchista.

Fin da subito la Santa Sede dimostrò una certa diffidenza per questa rivolta che chiudeva di fatto qualsiasi possibilità per un dialogo di pace con le forze di sinistra nel martoriato Paese.

Pochi ricordano, che durante la Guerra, la Santa Sede, come già nel 1931, continuò a riconoscere il Fronte Popolare e addirittura negò l’accredito all’inviato dei nazionalisti tanto che fece tergiversare non poco lo stesso Franco, indeciso se togliere dalla legislazione repubblicana le leggi anticlericali.

Questo per ricordare ai storiografi di una certa parte il vero ruolo della Chiesa durante il conflitto: altro che amica di Franco e dei nazisti.

Nonostante la buona volontà della Chiesa, però, solo nell’agosto di quel primo anno di guerra furono uccisi 2077 religiosi e il mese precedente 861.

Il silenzio sempre più assordante della Santa Sede, come venne chiamato da molti, non pagava, anzi sembrava accendere maggiormente la rabbia dei repubblicani.

Nonostante queste atrocità, Pio XI era ancora restio a dare il suo appoggiò ai rivoltosi, tanto da rifiutare la condanna dei Baschi voluta da Franco che, nonostante fossero in maggioranza cattolici, avevano dato il loro sostegno alla causa repubblicana; ma, in seguito, quasi a sfidare il Caudillo, il Papa protestò per l’uccisione di alcuni sacerdoti baschi da parte delle truppe falangiste, cosa che non aveva mai fatto ufficialmente per il massacro di migliaia di religiosi uccisi dai repubblicani.

La paura della Santa Sede era una probabile deriva franchista tra le braccia di una Germania ormai sempre più aggressiva, Ma questa situazione neutrale non poteva durare a lungo con una guerra in atto così violenta; la scelta di una parte in cui stare era ormai obbligatoria.

Nel 1937 la Guerra era scoppiata da quasi un anno con violenze da ambo le parti, ma per i cattolici, soprattutto se religiosi, che vivevano nei territori repubblicani la situazione era drammatica.

Per questo, sempre più sacerdoti cominciarono a solidarizzare con i falangisti venendo meno ai richiami di Roma. Da sei anni, ben prima della Guerra civile, i cattolici avevano subito atrocità e soprusi di ogni tipo e più volte denunciate anche presso il Vaticano che sembrava non coglierne la gravità, almeno ufficialmente. Anche se a livello personale tantissimi prelati europei davano apertamente il loro sostegno alla causa franchista.

Come osservò all’epoca un prete catalano, Carles Cardò, in merito all’adesione ai franchisti: “Uno dei partiti bellici, ci ammazza; l’altro ci difende (…) Chi può stupirsi che quei perseguitati, che sfuggirono per poco alla morte, scegliessero l’altro campo?”.

Il Vaticano, pressato ormai da mille parti, dovette accettare la situazione e cominciare a cambiare la sua linea intransigente nei confronti di Franco fino a riconoscerne il suo governo provvisorio nelle regioni liberate nel maggio del 1938, ad appena un anno dalla fine della guerra e la vittoria dei nazionalisti.

Il papa, però, non dette mai loro il suo avallo ideologico anche perché all’interno degli stessi franchisti c’erano frange fortemente anticlericali con le quali non si poteva scendere a patti.

Nello stesso tempo questa pace tra Pio XI e Franco permise alla Chiesa di proteggere i perseguitati alleviando le loro sofferenze, le permise di intercedere per la sospensione dei bombardamenti sulle città ancora in mano ai repubblicani, insieme a tante opere di carità necessarie per una nazione ormai dissanguata.

Un episodio per comprendere la situazione delle ostilità tra il Vaticano e la nuova Spagna franchista, sempre sul filo del rasoio, fu il discorso di Pio XII dell’aprile del ’39 in cui il Papa si congratulava per la vittoria dei franchisti; ma venne censurato in quella parte del testo dove si auspicava clemenza per i vinti, come avvenne due anni prima, per l’enciclica di Pio XI.

Molte pagine sono state scritte sugli avvenimenti di quegli anni e il giudizio rimane, nonostante la verità documentata, ancora pieno di infondatezze da ambo le parti dei contendenti. Ma al di là di tutto, rimangono a futura memoria della tragedia i 30 mila religiosi morti per la loro fede cattolica e le centinaia di chiese distrutte per un odio che ancora permane anche tra alcuni delle nuove generazioni spagnole che, pur non avendo conosciuto il dramma della Guerra, vedono la storia solo attraverso le false ricostruzioni ideologiche che portano solo rancore e non certo la pacificazione, ad ottant’anni ormai dalla fine di quella tragica esperienza di violenza.

Antonello Cannarozzo

