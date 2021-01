Sgreccia. ¡Horror! Una Universidad Usa el Manual de Bioética. ¡A la Hoguera!

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, queremos compartir con ustedes el comunicado que el Centro de Estudios Rosario Livatino ha publicado después que un par de diarios nacionales se han arrancado los cabellos, porque en una universidad cristiaa se usa el Manual de Bioética de monseñor Elio Sgreccia, un manual utilizado en muchos centros y univesidades desde hace décadas. Pero desde el momento que en el manual se tocan – en forma católica, realmente católica, no en Avvenire – temas como las uniones entre personas del mismo sexo, ¡entonces, ábrete cielo! Debo admitir que no he llegado a reprimir una sonrisa, después de haber visto que uno de los artículos estaba firmado por Alda D’Eusanio. Me acuerdo cómo la habían supranominado los colegas de la Segunda Red Rai, en tiempos del socialismo triunfante: Alda Trágica… (Cita del bellísimo film de Alba Trágica, de Marcel Carné). ¿Profetas? Agradecemos a #NelleNote por la imagen en el fondo, ilustrativa como nunca jamás del concepto de libertad del pensamiento y de expresión de la izquierda, de los lobbies LGBTQ etc., y naturalmente de los periodistas de los principales medios de comunicaciónt. Buena lectura, y coraje.

§§§

Una docente de la Universidad Europea de Roma utiliza como texto para su enseñanza el Manuale di bioetica, de Elio Sgreccia. ¿Dónde está el escándalo, al punto que diarios de importancia a nivel nacional, desde Libero hasta La Stampa, lanzaron con énfasis la noticia hace dos días? Estaría, al leer los artículos, en lo que está escrito en el libro sobre el tema del matrimonio y las prácticas homosexuales. No entramos en los méritos de los contenidos, no porque no sean importantes, sino porque las extrapolaciones no ayudan a la correcta comprensión y encuadre de temas delicados y complejos, que requieren un análisis profundo, comparación, esfuerzo y en todo caso razonamientos que no se pueden resumir en pocas palabras. Nos limitamos a tres breves consideraciones al margen:

No es que la universidad romana haya sido la primera y única en este año académico en adoptar el Manual. Se editó por primera vez en 1988, y en 32 años ha sido el referente para la enseñanza de la bioética en decenas de universidades, también del ámbito secular; casi hasta su muerte en junio de 2019, Sgreccia viajó por el mundo para convenciones y conferencias. Sobre sus contenidos se han formado filas de estudiantes y docentes, que han apreciado el esfuerzo de vincular la ética, la antropología y los datos científicos, basados en el enfoque personalista original. El método utilizado para su redacción constituyó la base para la más amplia y exigente Enciclopedia de bioética y ciencias jurídicas. Descubrirlo ahora, después de 32 años, hace que te preguntes sinceramente dónde está la noticia, incluso antes del escándalo. La Universidad Europea de Roma se declara explícitamente “de inspiración cristiana”; no se suscribe con un fusil apuntado a la espalda, quien lo hace orienta su elección también en base a la formación claramente propuesta, pero sin abandonar -una vez ejercida esta opción- su propio sentido crítico: sobre la bioética, como en otras asignaturas de la docencia, en consonancia con la característica propia de cada universidad. Comparemos los pasajes incriminados con lo que se lee sobre el tema en el Catecismo de la Iglesia Católica – el deseado y aprobado por San Juan Pablo II – y en el Código de Derecho Canónico: lo sustancial no cambia, aunque el Manual, como es obvio, entra más en los detalles. Se pueden compartir o no, pero son las posiciones de la Iglesia universal: Sgreccia y su “escuela” han sido la base de referencia escuchada y seguida en esta materia por el magisterio pontificio durante décadas. Antes de ser nombrado cardenal, “Don” Elio fue el eje de la Universidad Católica, cuya editorial Vita e Pensiero no por casualidad publica el Manual desde su primera edición. Si sus contenidos son considerados tan hostiles a lo “culturalmente” correcto, el objetivo – sujeto a su conocimiento real – no se dirige contra la última docente que en orden cronológico adopta el Manual, sino contra la antropología natural y cristiana que ese texto sintetiza y actualiza. Que se diga entonces con coherencia que está prohibido a todo el mundo, y la Iglesia a la cabeza, argumentar que un niño está mejor en un contexto familiar: más o menos lo que uno quisiera con el texto contra la homofobia aprobado hace unas semanas por la Cámara. En definitiva, digan que la libertad de educación, la libertad de enseñanza y la libertad de expresión del pensamiento están prohibidas.

Centro studi Rosario Livatino

Publicado originalmente en italiano el 3 de enero de 2021, https;//www.marcotosatti.com/ 2021/01/03/sgreccia-orrore- ununiversita-usa-il-manuale- di-bioetica-al-rogo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

