ICS: SCALFARI VUOLE DIFENDERE IL PAPA, MA SI SCORDA DEL PERCHÉ…

Marco Tosatti

Per il terzo giorno di seguito mons. Ics ha comprato e letto Repubblica. Ma questa volta c’era un perché…e che perché ce lo dice egli stesso. Buona lettura.

§§§

Repubblica: “ Perché difendere Papa Francesco “ di Eugenio Scalfari. Ma perché non lo dice.

Caro Tosatti, mi sono sacrificato. Ho comperato Repubblica e l’ho letta. Ma non ho trovato spiegazione scalfariana di perché difendere Papa Francesco.

Secondo me Scalfari ha iniziato a scrivere poi si è dimenticato quello che voleva dire. Inizia esaltando il prestigio internazionale di Bergoglio e addirittura lasciando intendere che è Bergoglio a valorizzare i Gesuiti. Ma non spiega perché difenderlo, se non perché è amico suo.

Più oltre ci concede una ipotesi più realistica: dobbiamo difendere Bergoglio perché sta facendo sincretismo religioso, perché sta proponendo un Dio unico e soprattutto non cristiano (Pachamama?).

Ma questo lo dice da anni. Poi Scalfari si “perde” un po’ e spiega che dobbiamo anche sostenerlo perché grazie al Covid il povero Papa Francesco non può viaggiare ovunque come vorrebbe (“è obbligato a stare negli appartamenti pontifici”).

Mi son domandato perché lo lascino scrivere ancora, povero Eugenio. Per rispetto o per perfidia?

La veneranda età del fondatore di Repubblica dovrebbe meritare rispetto, ma anche da parte di Repubblica, o no?

Pubblicare un articolo senza capo ne coda che sembra esser scritto da una persona affetta dai problemi dell’età senile, mi pare esser una implicita separazione tra la nuova Repubblica e il suo vecchio e malandato fondatore, che vuole difendere Papa Francesco, ma si è dimenticato il perché. Drammatico.

Leggendo il titolo dell’articolo mi aspettavo qualcosa di ben diverso, del tipo <dobbiamo difendere Papa Francesco da più nemici>, che non sono però i soliti quattro vecchi disprezzati tradizionalisti “con la dentiera”, son ben altri.

Ben abbiamo inteso che Xi Jinping non lo apprezza e lo sta utilizzando. Sappiamo che Biden sta lavorando su una politica economica di crescita, che sconfessa quella di Economy of Francesco. La Merkel e Macron lo ignorano, neppure lo prendono in considerazione.

Il mondo ebraico non lo ama; e neppure quello islamico nonostante i tentativi di ingraziarseli.

Neppure i Gesuiti lo apprezzano. Probabilmente chi lo appoggia ancora sono i fratelli liberi muratori. Ma quelli dell’ “usa e getta”…

§§§

Tag: ics, papa, scalfari



Categoria: Generale