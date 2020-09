MALTA. EL PARTIDO ALEMÁN TEME PERDER Y JUEGA INJUSTAMENTE…

Marco Tosatti

Muy queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, en menos de dos meses, el 7 de noviembre, tendrá lugar el Consejo de Tareas de la Orden de Malta, del que deberá surgir un nuevo Gran Maestre, tras la muerte de Fra ‘Giacomo Dalla Torre, o un Lugarteniente. Mientras tanto, el grupo en el poder después de la dimisión forzada de Matthew Festing (que, sin embargo, es uno de los pocos que pueden ser elegidos Gran Maestre …), es decir, el de los alemanes, liderado por Albrecht von Boeselager, está haciendo todo lo posible para que el poder no se les escape de las manos. Incluso con algunos forzamientos no pequeños.

Un Caballero nos escribió desde Latinoamérica, quejándose de juegos bastante sucios. Leer:

Estimado Dr. Tosatti,

Desde Sudamérica sigo con vivo interés su blog y lo felicito por la valiosa información y comentarios que contiene. Respecto a los asuntos de la Orden de Malta, quisiera exponerle un hecho que quizás pueda interesar a sus lectores.

A comienzos del pasado mes de julio las cuatro Asociaciones de la Orden de Malta de Estados Unidos y Canadá enviaron una carta al cardenal Becciu en su rol de delegado especial del Papa para las relaciones con la Orden de Malta, expresando, entre otras cosas, reservas sobre los proyectos de modificación de la Carta Constitucional y Código de la Orden. Frente a esto los Grandes Prioratos de la Orden (todos dirigidos no por los Grandes Priores electos, sino por Procuradores recientemente nombrados por el Gran Magisterio) y las Asociaciones nacionales de Europa y El Líbano -Asociaciones que responden al liderazgo de la Asociación Alemana, la cual controla hoy la Gran Cancillería de la Orden y, a través de sus miembros y aliados, también el Soberano Consejo-, han enviado una carta descalificando la de las Asociaciones norteamericanas y apoyando la posición de la Gran Cancillería de la Orden.

A pesar del gran número de miembros de las Asociaciones de América del Norte (aproximadamente un tercio del total de la Orden), se afirma engañosamente que sus Asociaciones, que son cuatro, representan solo un pequeño grupo en comparación con el gran número de las Asociaciones europeas.

Esto ha generado en algunas Asociaciones sudamericanas la sensación de encontrarse en una posición marginal, llevándolas a querer apoyar a las Asociaciones norteamericanas. Sin embargo, en la conversación entre las Asociaciones sudamericanas surgió curiosamente que Juan O’Naghten, delegado de la Gran Cancillería para América Latina, probablemente advertido por alguien, había considerado oportuno enviar un borrador de carta con todas las características de un mandato, para ser firmada por las mencionadas Asociaciones sudamericanas y dirigida al cardenal Becciu. La carta contenía términos duros hacia las Asociaciones de América del Norte y, al mismo tiempo, brindaba apoyo a la Gran Cancillería.

Este texto fue apoyado con vehemencia por una de las Asociaciones sudamericanas, que dio la impresión de ser “delegada del Delegado”. Seis de las diez Asociaciones sudamericanas participaron en el encuentro y, después de una discusión, la mayoría decidió finalmente firmar la carta propuesta por el delegado O’Naghten, modificándola y depurándola de expresiones consideradas inaceptables.

Este resultado, juzgado por muchos como poco representativo ya que varias Asociaciones se han retirado solo para no mostrar una posición dividida en la región, posteriormente generó insatisfacción e incluso lamentos.

Posteriormente, el diario Il Messagero de Roma ha publicado la noticia de la adhesión de las Asociaciones sudamericanas a la alemana y a las otras que siguen a ésta última.

Pero cabe señalar que este resultado no estaba en el espíritu original de todos los participantes y que la sorprendente presión ejercida por el Delegado de la Gran Cancillería, hasta el punto de enviar un texto ya escrito, constituye una suerte de fuerza compulsiva que deslegitima el acuerdo. También hay que decir que faltaban cuatro de las diez Asociaciones sudamericanas y que la carta obtenida de la manera referida no refleja ni remotamente el pensamiento de muchos Caballeros y Damas de la Orden en la región.

Las Asociaciones sudamericanas se sienten molestas también por la forma en que el Gran Magisterio hizo imposible en la práctica que estuvieran adecuadamente representadas en el Consejo Pleno de Estado para elegir al Gran Maestre, invocando un argumento jurídico no demostrado y en todo caso sujeto a solución ante las actuales circunstancias sanitarias extraordiarias, siguiendo lo ya hecho en otras situaciones similares.

Lo saludo cordialmente

Un Caballero de Malta bien informado

***

¿Entiendo bien? Hay una presión constante, algún otro jueguito de más. Por ejemplo, en forma imprevista algunos Caballeros de los Grandes Prioratos se han visto trasladados a una sección, “In Gremio Religionis”, por el Lugarteniente interino (después de la muerte del Gran Maestre). De este modo se eliminan algunos personajes incómodos del número de votantes en el Consejo de Tareas: efectivamente, los miembros del “Gremio Religionis” no pueden votar.

Pero el problema que está provocando mucho descontento dentro de la Orden y llevará seguramente a protestas y acciones en el plano legal es que desplazar a alguien al “Gremio Religionis” es un acto de Administración Extraordinaria, la cual sobrepasa los poderes del Lugarteniente. Así como durante la semana pasada no han sido regulares los nombramientos de tres Caballeros de la Gran Cruz : Marcello Celestini, médico, embajador de la Orden en San Marino, consuegro de Dominique de la Rochefaucauld, Gran Hospitalario, el n. 4 de la Orden, amigo de los alemanes; Amedeo De Franchis, Procurador del Gran Priorato de Roma, también él en la lista alemana, y Domenico Arduini, médico tratante curante de los Grandes Maestres durante 20 años. Especializado en ginecología, es el que declaró la fecha del deceso de Giacomo della Torre.

Ahora se explica que según las reglas, los nuevos ingresos, las promociones y las honorabilidades Gran Cruz y Balí no pueden ser firmados por un Lugarteniente interino. Es una irregularidad en la gestión, no deben hacerlo. Tendría que haberlos nombrado, después de la elección, el nuevo Gran Maestre o el Lugarteniente si no hay un Gran Maestre.

¿Es malicioso sospechar que el partido alemán, ampliamente minoritario en la Orden (los dos tercios de la Orden son estadounidenses e italianos), esté utilizando todos los medios para tratar de conducir a la elección de un candidato amigo, por temor a tener que rendir algunas cuentas -políticas o de otro tipo- de la historia de la Orden en los últimos años? No lo creemos. Así como pensamos que el cardenal Becciu tiene muy claros los contornos de la historia. Que no se trata de quién quiere las reformas y quién no. No se extrañen, incluso entre los periodistas hay puros de corazón, piensen entre los vaticanistas de los grandes periódicos, que aceptan el relato -planteado por alguien- de los “progresistas” (alemanes) que quieren las reformas y de los “conservadores” (muchos otros) que no los quieren. Todo el mundo quiere una reforma; pero obviamente las opiniones difieren, hay quien quiere volver a un carácter más religioso, y quien quiere transformar la Orden en una especie de ONG, un San Egidio de brocados y terciopelos…

Y luego, sobre todo, está el dinero. ¿Recuerdan la gran batalla por la distribución de condones que primero vio la expulsión y luego el regreso de Albrecht Boeselager, cuyo hermano Georg se sienta en el IOR y tiene estrechos contactos con el Secretario de Estado, el cardenal Parolin? Pues bien, la cuestión de los preservativos, tan anunciada dentro y fuera de la Orden desde 2016, en realidad es una “querella” que comenzó a finales de 2011 en Alemania, dando inicio a una guerra entre alemanes dentro de la Asociación Alemana. Y los enfrentamientos entre Festing (el Gran Maestre obligado a dimitir por el Papa, gesto de injerencia sensacional y sin precedentes) y Boeselager que estalló luego en diciembre de 2016 están relacionados con cuestiones monetarias. Hay varios problemas sin resolver, que sin duda el cardenal Becciu podrá examinar.

De hecho, ¿quién gestiona todo el dinero líquido de la Orden desde hace más de 10/15 años (unos 30 millones de euros), además en una entidad financiera familiar, sin rendir cuentas de la gestión al Soberano Consejo y al Tribunal de Cuentas? ¿Y dónde terminó el dinero de la donación suiza (otros 30 millones de francos suizos)? ¿Se entregó a la Orden y, en caso afirmativo, quién lo gestiona? ¿Por qué, con tanto efectivo, la Orden sigue vendiendo propiedades, que son casi todas italianas? ¿Y qué pasa con el dinero recaudado de estas ventas y, se teme, siempre gestionado por los alemanes?

Aquí todas estas preguntas pesarán, quizás más que los condones, en la batalla por el poder en la Soberana Orden Militar de Malta. Y ya ahora dejan claro por qué el Partido Alemán parece tan desesperadamente comprometido en la batalla.

§§§

