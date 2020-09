VIGANÒ, ENTREVISTA: ¿CATÓLICOS PRO-ABORTO? …NIEGAN A LA IGLESIA.

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, agradecemos a Beatriz Eugenia que tradujo para el Ejército Viganò la entrevista que hicimos a Mons. Viganò, y nos permite publicarla. Feliz lectura.

Entrevista de Marco Tosatti a Monseñor Carlo Maria Viganò

La siguiente es la traducción al Español de la más reciente entrevista que el periodista Marco Tosatti le ha hecho a Su Excelencia Monseñor Carlo Maria Viganò, y que con una gran alegría les compartimos.

¡Comencemos!

§§§

ENTREVISTA DE MARCO TOSATTI

A MONSEÑOR CARLO MARIA VIGANÒ

12 de septiembre, Festividad litúrgica del Dulcísimo Nombre de María. “La diestra del Señor ha sido ensalzada. La diestra del señor ha hecho maravillas.” Salmos 117, 16. 12 de septiembre,

Estimado Stilumcuriali, en los más recientes días le hemos enviado al Arzobispo Carlo Maria Viganò algunas preguntas sobre la situación de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y sobre la Iglesia en ese país. Con gran cortesía, el ex Nuncio en Estados Unidos nos envió sus respuestas. Como verán, la discusión se ha expandido y profundizado, volviéndose aún más interesante. Disfruten la lectura.

§§§

Marco Tosatti: Excelencia, usted fue Nuncio en Estados Unidos, una realidad que, por lo tanto, conoce muy bien. El candidato demócrata, Joe Biden, dice ser católico, sin embargo está a favor del aborto hasta el noveno mes y también está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Es posible ser católico [y reconocerlo] a nivel oficial, haciendo públicas opciones políticas que se oponen a la Enseñanza de la Iglesia con relación a cuestiones vitales y no a elementos secundarios?

Su Excelencia Monseñor Carlo Maria Viganò: La pregunta que me haces, querido Tosatti, requiere una respuesta articulada, pero ante todo requiere una reflexión seria y un reconocimiento lúcido de las responsabilidades de quienes crearon las condiciones para llegar a la situación actual.

Era el 22 de septiembre de 2015, el día en que el Papa Francisco llegó a Washington con motivo de su viaje apostólico a Estados Unidos. Durante la cena en la Nunciatura, en la que participaron algunos miembros del séquito papal, le dije al Papa Francisco: «Creo que en la historia de los Estados Unidos jamás ha habido una Administración con tantos católicos en la cima: el Vicepresidente Joe Biden, el Secretario de Estado John Kerry y la Presidente del Congreso, Nancy Pelosi. Los tres, despreciando la Enseñanza de la Iglesia, se declaran ostentosamente católicos, abortistas, a favor del matrimonio homosexual y a favor de la ideología de género. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción?» Y añadí: «Un jesuita, el Padre Robert Frederick Drinan, s.j. de Boston College, se desempeñó como Representante del Estado de Massachusetts en la Cámara de Representantes en Washington durante diez años, de 1971 a 1981. ¡El Padre Drinan fue uno de los defensores y promotores más acérrimos del aborto!» El Papa Francisco no reaccionó en lo más mínimo, como tampoco reaccionó el 23 de junio de 2013 cuando, respondiéndole una pregunta específica suya, le revelé quién era realmente el Cardenal McCarrick.

Otro jesuita, el Padre Vincent O’Keefe, s.j. (a quien Bergoglio, como Provincial de la Compañía de Jesús, no pudo dejar de conocer, ya que O’Keefe había sido Vicario General del Padre Arrupe) como Presidente de la Universidad de Fordham, junto con el entonces Rector de la Universidad de Notre Dame, el Padre Theodore M. Hesburgh, en 1967, dos años después de la clausura del Concilio, organizaron una reunión de todos los Presidentes de las universidades católicas americanas de los Estados Unidos, en Land O’Lakes en Wisconsin, durante la cual firmaron un documento conocido como Land O ‘Lakes Statement, a través del que declaraban la independencia de sus universidades y de sus colegios católicos con respecto a cualquier autoridad y vínculo de fidelidad al Magisterio de la Iglesia. Este documento, al que denuncié enérgicamente a través de un Informe mío dirigido a Bergoglio y a los Dicasterios romanos competentes, tuvo consecuencias devastadoras para la Iglesia y para la sociedad civil de los Estados Unidos.

Es por ello que no es de extrañar que la formación de cientos de miles de jóvenes católicos, algunos de los cuales luego se convirtieron en líderes políticos, condujera a esta traición al Evangelio, cuyas desastrosas consecuencias vemos hoy. No en vano, el entonces Presidente de la Universidad Católica de Puerto Rico, Theodore McCarrick, estuvo entre los firmantes de aquel documento de rebelión.

Marco Tosatti: Por lo tanto, su análisis no se detiene en la observación del fenómeno actual, sino que se remonta a causas remotas, detrás de las cuales hay una mente que ha planificado un proyecto a largo plazo.

Monseñor Carlo Maria Viganò: Lo que quiero enfatizar es la estrecha conexión que hay entre la rebelión del clero ultra progresista -con los jesuitas a la cabeza- y la formación de las generaciones de católicos moldeados según la ideología modernista que se fusionó con el Concilio, y que sirvió de premisa no solo para el ´68 en el ámbito político, sino también para la revolución doctrinal y moral en el ámbito eclesiástico. Sin [la existencia de] el Vaticano II ni siquiera habríamos tenido la revolución estudiantil que cambió radicalmente la vida del mundo occidental, la visión de la familia, el papel de la mujer y el concepto mismo de autoridad.

Resumiendo: la responsabilidad de esta traición de los políticos católicos recae íntegramente en el clero infiel, laico y regular, que está subordinado a la ideología modernista; también recae en la Jerarquía que no ha sabido ni ha querido intervenir con la debida firmeza, para impedir este daño incalculable al cuerpo social entero. En este sentido, el estado profundo y la iglesia profunda, evidentemente han actuado de manera conjunta, con el propósito de desestabilizar científicamente tanto el orden civil como al orden eclesiástico. Hoy tenemos la oportunidad de comprender la situación actual, y una vez más, es tarea de la Autoridad hacer todo lo posible para detener esta carrera hacia el abismo: la Santa Sede y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB) tienen el deber de exigir obediencia tanto a los clérigos rebeldes, como a los laicos a quienes todavía siguen engañando e incluso apoyando públicamente.

Marco Tosatti: ¿Cree que es necesaria una intervención autorizada de los Obispos, para un llamado a la coherencia sobre principios no negociables?

Monseñor Carlo Maria Viganò: Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió órdenes muy claras sobre no dar la Sagrada Comunión a los políticos católicos que eran inconsistentes con la enseñanza de la Iglesia, fue precisamente McCarrick junto con el Arzobispo Wilton Gregory -entonces Presidente de la USCCB- quienes que trabajaron a favor de que se evitara el cumplimiento de dicha orden, en los Estados Unidos. La corrupción moral y la desviación doctrinal están intrínsecamente ligadas, y para sanar -eficientemente- estas heridas del cuerpo eclesial, es imprescindible actuar en ambos frentes. Si este deber de intervenir no se lleva a cabo, los Obispos y los líderes de la Iglesia responderán ante Dios por la traición a su tarea de pastores.

Marco Tosatti: ¿Por qué es que usted ve una relación entre el Concilio [Vaticano II] y la revuelta estudiantil?

Monseñor Carlo Maria Viganò: Incluso solo desde un punto de vista histórico y sociológico, es innegable que existe una relación muy estrecha entre la revolución conciliar y el ´68. Los mismos protagonistas del Vaticano II lo admiten, entre los que destaca Joseph Ratzinger:

«La adhesión a un marxismo anárquico y utópico […] fue apoyada en primera línea por muchos capellanes universitarios y por asociaciones juveniles, que vieron florecer las esperanzas cristianas. El hecho dominante se encuentra en los sucesos de mayo de 1968, en Francia. En las barricadas habían dominicos y jesuitas. La intercomunión celebrada durante una Misa ecuménica -en apoyo a las barricadas- fue considerada una especie de hito en la historia de la salvación, una suerte de revelación que inauguraba una nueva era del cristianismo ». [1]

El Padre René Laurentin, uno de los expertos del Concilio escribió:

«Las demandas del movimiento de mayo de 1968 coincidieron -en gran medida- con las grandes ideas del Concilio, en particular las de la Constitución Conciliar sobre la Iglesia y el mundo. El Vaticano II ya era en cierta medida, la protesta de un grupo de Obispos contra la Curia, que estaba tratando de crear un Concilio institucionalmente prefabricado». [2]

El teólogo argentino, Álvaro Calderón, afirmó:

«Si hay algo que llama la atención de inmediato para cualquiera que esté estudiando el Concilio Vaticano II, es el cambio liberal en el concepto de autoridad. El Papa se despojó de su autoridad suprema en favor de los Obispos (colegialidad); los Obispos se despojaron de su autoridad en favor de los Teólogos; los Teólogos renunciaron a su propia ciencia en favor de la escucha de los fieles. Y la voz de los fieles no es más que el fruto de la propaganda». [3]

Esta visión también es ampliamente afirmada con orgullo en el frente progresista [4], que en el ´68 vió realizadas las mismas demandas de la revolución conciliar. Esto es reiterado por Monseñor Jacques Noyer, Obispo emérito de Amiens:

«Estoy convencido de que el espíritu que inspiró la preparación, celebración y implementación del Concilio Vaticano II es una gran oportunidad para la Iglesia y para el mundo. Es el Evangelio ofrecido a la gente de hoy. En profundidad, el mayo de 1968 fue un movimiento espiritual, incluso místico, en consonancia con el sueño del Concilio». [5]

Sin la “luz verde” de la Iglesia, el mundo nunca habría aceptado y ni siquiera habría hecho suyas las instancias de la rebelión del movimiento estudiantil. Más allá de las Actas del Concilio, fue precisamente el espíritu del Vaticano II el que marcó el fin de la sociedad jerárquicamente constituida y el fin de los valores tradicionales, comunes al mundo occidental de hasta entonces. Hablamos de conceptos como autoridad, honor, respeto por los ancianos, espíritu de mortificación y de servicio; así como sentido del deber, defensa de la familia y de la Patria, los cuales -aunque en forma debilitada con respecto al pasado- todavía se practicaban.

Viendo que la Iglesia Católica -faro de verdad y civilización de las Naciones- había abierto -por completo- sus puertas al mundo, y que no dudaba en deshacerse de su gloriosa herencia, llegando al punto de revolucionar la Liturgia y diluir la Moral, las masas hallaron en ello una señal inequívoca, una suerte de aprobación de la agenda que en ese momento todavía no se atrevía a revelarse del todo, pero de la que ya se captaban todos las señales distintivas.

La Iglesia y la sociedad fueron destruidas; la autoridad civil y religiosa, comprometidas; el matrimonio y la familia fueron desacreditados, y el amor a la Patria y el sentido del deber, ridiculizados o acusados ​​de fascismo. ¡Todo lo anterior al amparo de una Jerarquía cómplice! Cualquiera que -como yo- ingresó al Seminario inmediatamente después del Concilio, puede testificar que incluso los Seminarios Pontificios romanos, fueron conquistados inmediatamente por el frenesí de la impugnación, de la emancipación y de la disolución de todas las reglas y disciplinas.

No puede haber ninguna duda sobre esto. Si este no fuera el caso, no sería posible explicar la importante financiación que organizaciones globalistas como la Open Society Foundation, de Soros han destinado a las actividades de la Compañía de Jesús y presumiblemente a otras entidades católicas [6] En pocas palabras, todas las premisas que se establecieron con el Vaticano II y con la revolución estudiantil, ahora se proponen consistentmente en el frente eclesial, por parte de los líderes del Vaticano; y en el frente político globalista, por los líderes gubernamentales. Por lo tanto, no debería sorprendernos que las prioridades del programa político de Bergoglio coincidan con las prioridades de Joe Biden. El migracionismo, el ambientalismo, el ecologismo malthusiano, la ideología de género, la disolución de la familia y el globalismo son comunes a la agenda del estado profundo y la iglesia profunda. La oposición formal de Bergoglio con respecto al aborto y al adoctrinamiento de los niños a través de la ideología LGBT, queda desmentida en los hechos prácticos, tanto por el apoyo del Episcopado hacia quienes lo promueven en la política, como hacia quienes teorizan el uso del control de la natalidad y el reconocimiento de los derechos de los sodomitas. El caso del Sacerdote jesuita, el Padre James Martin, es emblemático porque confirma un idem sentire, [es decir una misma opinión, un estar de acuerdo] entre los exponentes del globalismo y de la intelectualidad católica progresista. La marca común de estos movimientos es la mentira y el engaño; la división y la destrucción; así como el odio por la Tradición y la civilización cristiana. En definitiva, la aversión teológica a Cristo, típica de Lucifer y de sus secuaces.

Marco Tosatti: Excelencia, ¿no cree que esta correspondencia entre el estado profundo y la iglesia profunda también se confirma en las relaciones con China?

Monseñor Carlo Maria Viganò: La dictadura comunista china es cortejada tanto por el estado profundo como por la iglesia profunda: Joe Biden está al servicio de los intereses económicos y políticos de Beijing tanto como Jorge Mario Bergoglio. Poco importa si los Derechos Humanos se violan sistemáticamente en China, si los católicos leales a la Iglesia Católica son perseguidos o si una dictadura odiosa masacra a millones de personas inocentes, con la planificación del aborto masivo: los intereses de la agenda globalista también prevalecen, inclusive ante la evidencia de los horrores cometidos por la dictadura china.

Yo añadiría: la actividad de apoyo que llevan a cabo los jesuitas es significativa, desde que McCarrick fue a China para preparar el famoso acuerdo que luego sería ratificado por el Vaticano bajo el Pontificado de Bergoglio. Un acuerdo que despertó una gran perplejidad incluso en la prensa secular. Recientemente, un artículo en el Times titulado “El Papa es el admirador improbable de Beijing”, en el que Dominic Lawson denuncia que «cada vez más naciones han expresado su preocupación por la creciente evidencia de la existencia de campos de concentración e incluso genocidio en la provincia china de Xinjiang», especificando que «hubo silencio de la única entidad que tiene a toda la humanidad sufriente en el centro de su misión. Me refiero a la Santa Sede». Y añadiendo que: «Es imperdonable no condenar el genocidio». [7] Por otro lado, causó sensación que durante el rezo del Angelus del pasado 5 de julio, Francisco omitiera referirse a los hechos de Hong Kong, después de haber difundido un texto a la Prensa [8], con el fin de que Xi Jinping no se molestara…

Esta subordinación a China por parte del movimiento globalista y de la Santa Sede, es alarmante. Hecho que se confirma en los encuentros del [Sacerdote jesuita] Padre Spadaro y de otros jesuitas con miembros del Partido Comunista, durante el confinamiento, cuya finalidad fue la de difundir la edición china de la revista La Civiltà Cattolica.

Marco Tosatti: Más allá de la situación actual, en la que los candidatos católicos del Partido Demócrata, evidentemente no son consecuentes con el Magisterio de la Iglesia, ¿cómo debería ser un verdadero político católico?

Monseñor Carlo Maria Viganò: Un católico, para serlo, no solo debe estar bautizado, además debe vivir coherentemente con la Fe que recibió en la Fuente sagrada. La Fe va de la mano de las buenas obras, como enseña la Sagrada Escritura: si no ponemos por obra el habernos convertido en hijos de Dios, por la incorporación al Cuerpo Místico, nuestras palabras son vacías y nuestro testimonio es incongruente, y aún más: es un escándalo tanto para los fieles, como para los no creyentes. Por lo tanto el Padre James Martin s.j. está equivocado al limitarse al aspecto meramente burocrático, y sus palabras son refutadas por las del Salvador: «Ustedes son mis amigos si hacen lo que les ordeno.» (Juan 15,14). La amistad con Dios -que consiste en el estado de Gracia del alma- depende de nuestra obediencia a las órdenes de Nuestro Señor. [Sus palabras] No son sugerencias ni consejos: ¡Son órdenes! Y Él vuelve a decirnos: «No es quien me dice: Señor, Señor, el entrará en el Reino de los Cielos, sino aquel que hace la Voluntad de Mi Padre que está en los Cielos.» (Mateo 7, 21).

He de añadir que el Infierno no está reservado solo para los no católicos: entre las llamas eternas hay muchas almas bautizadas, incluso religiosos, sacerdotes y obispos, que han merecido la Condenación precisamente por su rebelión contra la Voluntad del Señor. Los autodenominados católicos adultos y sus preceptores, han de pensarlo detenidamente, antes de que oigan resonar las palabras de Cristo: «Nunca los conocí; apártense de Mí, obradores de la iniquidad.» (Mateo 7, 23).

Un católico que apoya el aborto o la ideología de género niega no solo el Magisterio, sino también la ley natural, que constituye la base moral común de todos los pueblos, de todos los tiempos y de todos los lugares. La gravedad de la inconsistencia entre la pertenencia a la Iglesia y la fidelidad a su Enseñanza, refleja la dicotomía artificial entre doctrina y pastoral, que se ha infiltrado desde el Concilio Vaticano II y que ha alcanzado su formulación más evidente en Amoris laetitia. Pero incluso haciendo una inspección más cercana, la llamada “laicità dello Stato” [la naturaleza secular del Estado] plantea serios problemas, ya que reconoce el derecho de la sociedad civil de negar la Realeza Divina de Cristo y de rechazar Su Ley, y al mismo tiempo pide a los laicos que den testimonio de Fe, en el que la primacía de la verdad católica, se rebaja al mismo nivel que el error.

Sin embargo, está claro que el político “católico” que no convierte la integridad de la Doctrina de la Iglesia en hechos prácticos, no puede ser votado por los católicos, y mucho menos puede ser aprobado por la Jerarquía. El autodenominado católico Joe Biden, que apoya el aborto [y el aborto por nacimiento parcial], es decir, el infanticidio; y que incluso antes que Obama apoyó la ideología de género, celebrando la boda de dos hombres, no es católico. Punto.

Marco Tosatti: Joe Biden ha elegido a Kamala Harris como candidato a la Vicepresidencia. Cuando Planned Parenthood -la compañía de abortos más grande del mundo- fue acusada de comerciar con órganos y tejidos fetales abortados, ella en su cargo de Magistrada de California, defendió a dicho corporativo. ¿Cuál es el significado de esta elección?

Monseñor Carlo Maria Viganò: La cultura de la muerte que subyace en la ideología anticristiana que prevalece en la actualidad, es coherente consigo misma: el asesinato de criaturas inocentes es uno de los puntos esenciales de quienes quieren borrar no solo el cristianismo, sino también a la humanidad y a la creación, en la que se muestra la obra del Creador Divino.

Como he dicho varias veces, este proceso de disolución se lleva a cabo en dos niveles: uno es el ideológico, realizado por quienes deliberadamente quieren el mal y pretenden implementar su propio plan infernal en etapas forzadas. El otro es el económico, ejecutado por quienes apoyan la ideología -no necesariamente por convicción- sino por lucro. Por lo tanto, los sacrificios humanos que continuaron celebrándose en las clínicas de aborto, incluso durante la emergencia del Covid, trajeron ganancias a Planned Parenthood y a toda la cadena de muerte que comercializa los órganos de los bebés abortados. No olvidemos que tanto el lobby del aborto, como el movimiento LGBT, son dos de los principales financiadores de las campañas electorales de izquierda en todo el mundo. Si empresas de orientación ideológica a favor de la cultura de la muerte, financian generosamente a determinados partidos políticos, no es de extrañar que los candidatos de esos partidos, a su vez, apoyen a sus patrocinadores con leyes que los favorecen.

Marco Tosatti: El Obispo estadounidense, Monseñor Thomas Tobin, ha dicho que por primera vez en mucho tiempo, los demócratas no han presentado un candidato católico. A ello, el Sacerdote jesuita, el Padre James Martin, ha contestado que Biden fue bautizado como católico y que por lo tanto, es católico. ¿Qué nos permite entender este ida y vuelta sobre el estado de la Iglesia, en Estados Unidos?

Monseñor Carlo Maria Viganò: Ya he dicho [al inicio de esta entrevista] por “candidaturas católicas” se entiende a las candidaturas de políticos que no solo se autonombran como católicos, sino que también son coherentes con la Fe y con la Moral que enseña la Iglesia. Si ser católico no tuviera ningún impacto concreto, no tendría sentido alguno, el votar por un candidato que de hecho no difiere de los demás. La respuesta del Padre Martín, s.j. es un sofisma, porque pretende no ver la brecha que existe entre parecer y ser católico; así como la brecha existente entre explotar la “denominación [católico]” con el fin de tomar ventaja electoral y el ser verdaderos testigos del Evangelio en la vida privada, civil, política e institucional. ¿Y [qué decir de] el Padre James, s.j.? Es bautizado, confirmado, ordenado sacerdote, incluso hizo votos solemnes de castidad y de obediencia, es Sacerdote jesuita… y es LGBT. Otro, uno de los Doce [Apóstoles], Lo traicionó. Padre Martín -siempre impecable al portar su alzacuello- : Mírese en el espejo del alma, ¡y vea a quién se parece!

Marco Tosatti: Excelencia, ¿por qué la Iglesia mira con tanto interés la ideología dominante, que también es claramente anticristiana?

Monseñor Carlo Maria Viganò: Este es un problema que llevamos encima durante setenta años. El clero católico, y en particular la Jerarquía, ha sufrido -desde entonces- un sentimiento de inferioridad que lo ha colocado por debajo de sus interlocutores en el mundo. Se sienten ontológicamente inferiores. Consideran inadecuada la Enseñanza de Cristo, la cual -con torpeza- tratan de adaptar a la mentalidad secular. Temen parecer anticuados, no acordes con los tiempos, incluso con siglos de retraso, como dijera otro ilustre jesuita (R.I.P.)…

Este complejo tan grave es la consecuencia directa de una dramática pérdida de la Fe. El mensaje salvífico de Cristo es irreconciliable con las seducciones del mundo. Es indigno e ilegítimo adulterar el Magisterio para agradar al mundo, abusando de una autoridad sagrada que -en cambio- tiene como propósito predicar a «todas las naciones, bautizándolas en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que le he ordenado a ustedes.» (Mateo 28, 19-20).

Mientras los líderes de la Iglesia persistan en no comportarse coherentemente con su papel y con la Enseñanza de Cristo, será imposible pedir una coherencia semejante a los laicos, quienes toman el ejemplo de ellos. Esto es confirmado por el hecho de que hay políticos supuestamente “católicos” que hoy cuentan con el apoyo de clérigos y de Obispos supuestamente “católicos”. También lo confirma el hecho de que quienes defienden la vida y la ley natural, aunque no sean católicos, son acusados de populismo, comparándolos con los dictadores del siglo pasado [9], también se les dice que no son cristianos [10] o, como en el caso reciente del Padre James Altman, que ha sido acusado por su Obispo, de ser «divisivo y causante de escándalo» [11].

Marco Tosatti: ¿Cuál es el papel de Planned Parenthood en la política estadounidense? Es un instrumento de libertad y afirmación de derechos, como pretenden los “progresistas”o…

Monseñor Carlo Maria Viganò: En la sociedad globalista, Planned Parenthood juega el rol del espejo, es decir, hace lo contrario de lo que en las naciones cristianas, las instituciones caritativas y las fundaciones para la protección de la vida, hacían. En la sociedad cristiana, los niños son acogidos con amor e incluso en situaciones de pobreza y dificultad, son asistidos, criados y educados para convertirse en buenos cristianos y ciudadanos honestos, que ponen en práctica la palabra del Evangelio. En la sociedad anticristiana, Planned Parenthood se encarga de matar a estos inocentes, poniendo en práctica la cultura de la muerte, inspirada en el que ha sido el «asesino desde el principio» (Juan 8, 44). No olvidemos que Planned Parenthood junto con las otras compañías multinacionales del aborto son funcionales al delirio malthusiano de la Cúpula globalista, la cual está planeando una drástica aniquilación de la población mundial.

Marco Tosatti: Soros y otros están tratando de presionar a Zuckerberg para que se restrinja la presencia y actividad Pro-vida en Facebook. Las elecciones de Biden y Kamala Harris, y estas maniobras de limitar a quienes defienden la vida, ¿a qué tipo de escenario mundial conducen?

Monseñor Carlo Maria Viganò: El Evangelio se ha extendido por todo el mundo gracias a la predicación de los Apóstoles y gracias al testimonio de los Mártires y de los Confesores de la Fe. Del mismo modo, el anti-evangelio de la Sinagoga de Satanás se está difundiendo gracias a la predicación de los hijos de las tinieblas y gracias al testimonio de figuras públicas, de gente del espectáculo y de supuestos filántropos. Al final, siempre vuelve la división en dos campos: por un lado los buenos y por el otro los malvados, en la guerra bíblica entre el Bien y el Mal. Y si una vez nuestros Santos destruyeron ídolos y templos paganos para no dejar lugar a los adoradores del Demonio, hoy es inevitable que los seguidores del pensamiento único se unan para profanar y destruir las iglesias, para derribar las cruces y las estatuas de los Santos, borrando todo recuerdo de la fe en Cristo. En el pasado había una censura de libros prohibidos, cuyo propósito era proteger a las personas sencillas, que [de haberlos leído] se habrían envenenado el alma. Actualmente lo que existe es la censura del Bien, a causa de que el Mal no lo tolera.

El escenario mundial que se esboza frente nuestros ojos [es el siguiente]: hasta que entendamos que no puede haber diálogo con los operadores de la iniquidad (Mateo 7, 22), que no hay compatibilidad entre la luz de Cristo y las tinieblas de Satanás, no seremos capaces de ganar la batalla porque ni siquiera habremos reconocido que estamos en guerra con los poderes infernales. Y en una guerra hay necesariamente dos bandos opuestos: quien se niega a servir bajo la bandera de Cristo, inevitablemente acabará ayudando a los servidores del Maligno. Esta conciencia es clara en nuestros enemigos, pero no parece ser tan clara en quienes no consideran a la vida cristiana, como una «milicia».

Permítanme recordar las palabras del Presidente Trump al final de la reciente Convención: «Nuestros oponentes dicen que la redención de ustedes solamente puede provenir del poder que ustedes les otorguen a ellos». Esta “redención” consiste en negar los derechos soberanos de Dios sobre los individuos, sobre las sociedades y sobre las naciones, reemplazando el suave yugo de Cristo por la odiosa tiranía de Satanás. Y es en efecto, una reversión de la Redención, es decir, de la Redención del esclavo, lograda por el Salvador, en el madero de la Cruz.

Así que no nos dejemos engañar por las acarameladas palabras de quienes usurpan la metáfora bíblica [referente] a los hijos de la luz y a los hijos de las tinieblas, para establecer el reino de Lucifer, esto es: la oscuridad y el caos que vemos en las ciudades americanas son fruto de la misma ideología que aprueba el aborto [y el aborto por nacimiento parcial] y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los patrocinadores del Black Lives Matter y de los movimientos Antifa son precisamente los demócratas y las fundaciones “filantrópicas” que se oponen -furiosamente- a la reelección de Trump. [12]

Por lo tanto, la mención hecha por Biden, o más bien dicho la ignominiosa usurpación que Biden ha hecho de la famosa exhortación de Juan Pablo II cuando dijo: «¡No tengan miedo!» , suena más al engaño insidioso de la Serpiente que invitaba a tomar el fruto del árbol, que a la valiente invitación que el Pontífice polaco lanzó al mundo que estaba alejado de Cristo. Es de llamar la atención que la indignación del Arzobispo Wilton Gregory, tan dispuesto a censurar la visita de la pareja presidencial al Santuario de San Juan Pablo II, hoy evite criticar a su oponente, Joe Biden, un católico pervertido, que está instrumentalizando la imagen del Papa Juan Pablo II, y de Bergoglio, con el propósito de sacar ventaja en su campaña electoral.

Estas palabras contundentes y llenas de autoridad por parte de Juan Pablo II, hoy harían temblar a los demócratas y quizás a los propios Obispos:

¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! ¡Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y, con la potestad de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera! ¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los Estados, los sistemas económicos, los sistemas políticos, los extensos campos de la cultura. de la civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre». ¡Sólo El lo conoce! [13]

Hoy el poder salvador de Cristo es reemplazado por la “voz de la creación que nos exhorta a regresar al lugar que nos corresponde en el orden natural creado”. La Pasión Redentora de Nuestro Señor es reemplazada por el “gemido de la creación”, y los flagelos de la Justicia Divina, sustituidos por la “ira de la Madre Tierra”, de la pachamama…

El Presidente Trump ha declarado: «Nuestros oponentes dicen que la redención de ustedes solamente puede provenir del poder que ustedes les otorguen a ellos. En este país no recurrimos a los políticos para obtener la salvación, ni confiamos en el gobierno para salvar nuestras almas; sin embargo ponemos nuestra fe en Dios Todopoderoso». Creo que esta confianza en Dios, que evidentemente debe corresponder a una coherencia de vida y de testimonio cristiano, confirmará también en esta circunstancia de las elecciones presidenciales, lo que el Salmo 117 nos recuerda: «la diestra del Señor ha hecho maravillas».

Traducido por Beatriz Eugenia Andrade Iturribarría.

_________

Resguardo de hipertextos referidos:

Como es bien sabido, en muchas ocasiones los contenidos “desparecen misteriosamente” de la web. Es por ello que hemos resguardado los contenidos de los hipertextos de las notas de pie de página, que Su Excelencia ha adosado a la entrevista, y aquí se las compartimos:

_______

Fuente:

https://www.marcotosatti.com/2020/09/14/vigano-intervista-cattolici-pro-aborto-rinnegano-la-chiesa/

§§§

