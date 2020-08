SUMMORUM PONTIFICUM, PELLEGRINAGGIO A ROMA IL 23 OTTOBRE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come vi ricorderete qualche tempo fa avevamo pubblicato un articolo sul Pellegrinaggio che il Summorum Pontificum compie a Roma ogni anno. Scrivevamo, citando il comunicato:

“Il Coetus Internationalis Summorum Pontificum confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’intercessione dei Santi perché possa avere termine la pandemia che affligge i popoli del mondo e sia possibile rinnovare il pio rito, comunica che il IX Pellegrinaggio Summorum Pontificum potrà avere luogo nei giorni 23, 24, 25 ottobre 2020, culminando nella s. Messa pontificale che sarà celebrata dall’ em.mo signor cardinale prefetto Robert Sarah nella Basilica di S. Pietro in Vaticano sabato 24 ottobre alle ore 11,30.

Il Coetus tutto desidera fin d’ora ringraziare l’em.mo signor cardinale arciprete Angelo Comastri per la benevola accoglienza accordata e l’em.mo signor cardinale prefetto Robert Sarah per la paterna premura con la quale ha voluto accogliere la preghiera di celebrare il sacro rito.

Bona tempora veniant”.

Ora abbiamo la conferma dell’evento, grazie a un’intervista che l’abbé Claude Barthe ha rilasciato a L’Homme Nouveau. Buona lettura.

§§§ §§§

Dal 2012, si svolge a Roma un pellegrinaggio in ringraziamento per il motu proprio Summorum Pontificum di Papa Benedetto XVI. Quest’anno avrà luogo? Il cappellano di questo incontro, don Claude Barthe, annuncia che il pellegrinaggio si svolgerà e che il 24 ottobre sarà il cardinale Sarah a celebrare la Messa principale dell’evento nella Basilica di San Pietro.

L’Homme nouveau – Quindi quest’anno si svolgerà il pellegrinaggio Summorum Pontificum a Roma?

Padre Claude Barthe – Sì, come ogni anno dal 2012! È vero che quest’anno è abbastanza speciale: regna, a causa di quella che viene chiamata la “crisi sanitaria”, un’atmosfera piuttosto surreale che colpisce tutte le attività religiose e soprattutto i pellegrinaggi. Sono stato a Lourdes pochi giorni fa, dove ci sono solo poche manciate di fedeli. Tuttavia, dopo un attento esame, il Coetus Internationalis, che organizza il Pellegrinaggio, considerando ciò che rappresenta questa impresa cattolica, ha deciso di mantenerla, tenendo conto delle restrizioni che ci vengono imposte.

L’Homme nouveau – Quale sarà il programma?

Padre Claude Barthe – Il pellegrinaggio si ridurrà all’atto più importante: la Messa Pontificale nella Basilica di San Pietro, all’altare della Cattedra, sabato 24 ottobre. Con, naturalmente, il giorno successivo, la Messa della Domenica di Cristo Re.

Sabato 24 ottobre pellegrini, chierici e fedeli si ritroveranno davanti all’ingresso della Basilica alle 11:30, dove li accoglierà il Cardinale Burke, ed entreranno con lui in San Pietro. Alle 12:00 il Cardinale Robert Sarah celebrerà la Messa Pontificale di San Raffaele Arcangelo.

L’Homme nouveau – Quali pellegrini?

Padre Claude Barthe – Le autorità vaticane, attualmente, chiedono che i fedeli che assistono alle cerimonie nella Basilica di San Pietro non superino il numero di 150. È pochissimo. Ma è possibile che queste misure vengano allentate prima della fine di ottobre.

In ogni caso, eccezionalmente, chiediamo a chi vuole partecipare a questa Messa di registrarsi qui: https://bit.ly/3hCY4K4. Salveremo i posti quando vengono “cliccati” e li confermeremo. Quando verrà raggiunta una certa quota, avviseremo quanti supereranno tale quota che verranno inseriti in una lista d’attesa e li terremo informati sulle notizie che riceveremo dalle autorità della Basilica.

L’Homme nouveau – E domenica 25 ottobre?

Padre Claude Barthe – Secondo la tradizione, il nostro pellegrinaggio si concluderà nella festa di Cristo Re. La Messa Pontificale sarà celebrata alle 11:00, domenica 25 ottobre, dal Cardinale Raymond Leo Burke, nella Parrocchia della Santissima Trinità dei Pellegrini che, secondo la sua vocazione, è come una sorta di sede del pellegrinaggio, dove i sacerdoti partecipanti celebrano le loro Messe private.

L’Homme nouveau – Inoltre l’associazione Oremus / Paix Liturgique aveva annunciato un incontro. Si terrà ancora?

Padre Claude Barthe – Assolutamente. Gli organizzatori faranno presto un annuncio riguardo a questo, ma posso dirvi che questo incontro si terrà venerdì 23 ottobre nell’aula magna dell’Augustinianum, vicino a Piazza San Pietro, tra le ore 10 e le 16. Quest’anno interverranno, tra gli altri, il cardinale Raymond Leo Burke, Joseph Shaw, Presidente della Latin Mass Society, Jean de Tauriers, Presidente di ND de Chrétienté, Padre Antony Ike, seminarista nigeriano specializzato in Africa cattolica e Trinidad Dufourq, che testimonierà la vitalità e lo sviluppo della Messa tradizionale in Argentina. Gli organizzatori chiedono di registrarsi al Meeting qui: https://bit.ly/3in6sOl.

L’incontro si concluderà lo stesso giorno alle ore 17 nella Basilica di Santa Maria ad Martyres del Pantheon, con il canto dei Vespri Pontificali, presieduto da Mons. Gianfranco Girotti, Vescovo titolare di Meta, e Reggente Emerito della Penitenzieria Apostolica. Anche in questo caso, sarà necessario registrarsi: https://bit.ly/2XpGhhM.

L’Homme nouveau – Possiamo dire che questo Pellegrinaggio del 2020 sarà una questione di principio?

Padre Claude Barthe – Sarà molto di più! Ci rendiamo conto che quest’anno sarà molto speciale. Molti dei nostri amici in America, ad esempio, non potranno unirsi a noi. Ma i presenti rappresenteranno tutti i pellegrini intenzionali del mondo, che ci accompagneranno con le loro preghiere. I pellegrini in re rappresenteranno i pellegrini in voto! Anche quest’anno porteremo alla Tomba dell’Apostolo l’appello per la salvezza della Chiesa e per la diffusione dell’antica liturgia romana, che vi contribuirà potentemente attraverso il suo irradiamento di purissima lex orandi.

§§§

