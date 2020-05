“LLEGARÁ EL DÍA…”: LA PROFECIA RECUPERADA DE PIO XII

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, un amigo -al que agradezco mucho- nos ha enviado este precioso artículo publicado en el blog Cooperatores Veritatis, que publica un trozo seguramente olvidado por las mayorías en relación a una profecía sobre la Iglesia hecha por el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli. Parece extraordinariamente actual, por lo que Cooperatores Veritatis lo ha sacado a la luz. Buena lectura.

§§§

“LLEGARÁ EL DÍA…”: LA PROFECIA RECUPERADA DE PIO XII

En 1972 se publicó en Francia una biografía del Papa Pío XII titulada Pie XII devant l’Histoire, escrita por mgr. Georges Roche y por Philippe Saint Germain, pero nunca fue traducida en italiano; en español sí. Los autores reportaron algunas confidencias inéditas del entonces cardenal Eugenio Pacelli, en el lejano 1933, que hizo a dos amigos, el conde Enrico Pietro Galeazzi y mgr. Slozkaz, acerca de las apariciones de Fátima y la apostasía de la Iglesia Católica. Es interesante destacar que suor Lucia Dos Santos puso por escrito las visiones y secretos sólo en en 1941 y en 1944, por lo que entonces dijo el cardenal Pacelli -lo que se está cumpliendo trágicamente- haría pensar que no todo nos ha sido revelado durante el Jubileo del 2000. Hemos traducido para ustedes del francés esas revelaciones, mejor dicho, verdaderas profecías del futuro Pio XII: leánlas y medítenlas.

«Suponemos que el comunismo sea uno de los instrumentos de subversión más evidentes usados contra la Iglesia y la Tradición de la Revelación Divina. Por lo que asistiremos a la contaminación de todo lo que es espiritual: filosofía, ciencia, leyes, enseñanza, arte, medios, literatura, teatro y religión.

Estoy preocupado por lo que le ha confiado la Santísima Virgen a la Hermana Lucía de Fátima. El insistir por parte de la Santa Señora sobre los peligros que amenazan a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio que representa alterar la Fe en su liturgía, en su teología y en su alma.

Siento entorno mío que los innovadores desean desmantelar la Sagrada Iglesia, destruir la llama universal de la misma, rechazar sus ornamentos y llenarla de culpas por su pasado histórico. Estoy convencido que la Iglesia de Pedro deberá reinvindicar su pasado, de otra forma excavará su propia tumba.

Combatiré esta batalla con todas mis fuerzas tanto al interno de la Iglesia como al externo de Ella, aunque las fuerzas del mal quizás un día se pudieran aprovechar de mi persona, de mis acciones o de mis escritos, como se busca hoy deformar la historia de la Iglesia. Todas las herejías humanas que alteran la Palabra de Dios son inventadas para hacerlas parecer mejores que Ella.

Llegará un día en el que el mundo civilizado renegará al propio Dios, cuando la Iglesia dudará como dudó Pedro. Será tentada de creer que el hombre es Dios, que Su Hijo es un símbolo, una filosofía como tantas otras. En las Iglesias los católicos buscarán las lámparas rojas donde Nuestro Señor nos espera, como la pecadora en lágrimas delante el sepulcro vacío, gritando: “¿A dónde se lo han llevado?.

Entonces se levantaran los sacerdotes del Africa, del Asia, de las Américas -los formados en seminarios misioneros- que dirán y proclamararán que el “Pan de la Vida” no es un pan cualquiera, que la Madre del Dios-Hombre no es una madre como muchas otras. Y seran cortados a pedazos por testimoniar que el Cristianismo no es una religión como las otras, porque su Cabeza es el Hijo de Dios y la Iglesia Católica es Su Iglesia».

