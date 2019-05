SPALLONE: ADESSO BASSETTI SI DIMETTA. LA SCONFITTA DELLA CEI, E DEL PARTITO DEI MASS MEDIA FAZIOSI.

Marco Tosatti

Cari amici e soprattutto nemici di Stilum Curiae abbiamo ricevuto e pubblichiamo con molto piacere due contributi da due amici, l’avvocato Giorgio Spallone, di Bologna, e l’avvocato Giovanni Formicola di Napoli. Entrambi hanno per tema le recenti elezioni europee, che hanno visto non solo l’affermazione della Lega, ma anche la sconfitta del Partito non eleggibile, cioè quello della maggioranza dei Mass Media, a cominciare dalla sconvolgente Repubblica (che ha titolato “Ombre Nere”! Saranno quelle presenti nella testa dei debenedettini, sconvolte dallo choc) a FC (Famiglia Cristiana o Comunista, a seconda di come preferiate sciogliere l’acronimo) di cui ricordiamo volentieri una storica copertina, profetica. Ma anche loro, come i papaveri della CEI e del Vaticano, hanno il polso della gente, e del popolo cattolico in particolare. Complimenti.

Ora, il Card. Bassetti si dimetta!

E’ buona e doverosa consuetudine, all’esito di una tornata elettorale, che il capo di un partito che ne sia uscito pesantemente sconfitto rassegni le dimissioni.

Questo ritengo debba fare il Card. Gualtiero Bassetti: dimettersi dalla Presidenza della CEI.

Il partito del Card. Bassetti, cioè a dire: il Partito dei cattolici, rectius il Partito dei “suoi” cattolici è uscito clamorosamente sconfitto dalle votazioni di ieri.

E non solo e non già perché il principale avversario del Card. Bassetti e del suo Partito, cioè a dire la Lega di Matteo Salvini, ha vinto, quanto perché il programma del Partito del Card. Bassetti è stato respinto dagli elettori.

Il programma del Partito del Card. Bassetti era incentrato su di un unico tema: non già l’accoglienza, bensì l’immigrazionismo incontrollato, scevro da qualunque interesse alla difesa del territorio, dell’identità dell’Italia e degli italiani e delle radici cristiane del nostro Paese.

Questo programma vedeva, poi, un non meno importante e significativo capitolo omissivo: il silenzio deliberato ed assoluto sui temi etici di tutela della vita – dalla sua nascita al suo termine naturale – e della famiglia naturale, fondata sul matrimonio fra un uomo ed una donna.

Questo capitolo è stato esplicitato, durante la campagna elettorale, con i silenzi, sintomatici ed inequivocabilmente deliberati, rispetto a due eventi di portata, per l’appunto, europea: il Congresso Mondiale delle Famiglie del marzo scorso a Verona e la Marcia Nazionale per la Vita di pochi giorni fa a Roma.

Tali eventi che, in altre epoche, avrebbero riscosso il sostegno entusiasta delle gerarchie ecclesiali, hanno trovato nelle gerarchie stesse e, segnatamente, nel Partito del Card. Bassetti tra i più fieri avversari.

Banalmente. Il silenzio di chi dovrebbe parlare è più eloquente delle tante parole spese, peraltro falsamente, secondo copione dai vessilliferi di quell’ideologia radicale e del politicamente corretto, imperante molto sui media e molto meno nel paese reale.

Sempre in termini politici, il Card. Bassetti, oltre alla sconfitta del suo personale Partito, ha condotto la Conferenza Episcopale Italiana, come si dice, “a sbattere”, cioè a dire: a dover prendere atto della distanza siderale fra le dottrine politiche di, grazie a Dio, non tutti i propri componenti e, non già il “mondo cattolico”, bensì il Popolo di Dio.

Popolo che richiederebbe, invece, ai Pastori, di sentirsi dire: di Dio e della Santissima Trinità.

Così come il Card. Bassetti da Presidente della CEI, dal loro seggio politico devono dimettersi anche tutti i responsabili locali del suo Partito, sostanzialmente coincidenti con molti titolari di Diocesi dei capoluoghi di regione.

Per conoscenza e competenza territoriale, ne cito uno per tutti, quello della mia Diocesi, il Vescovo Mons. Matteo Zuppi, dal quale ovviamente non avrò risposta, così come avvenuto per la lettera aperta del 22 dicembre 2018, che anche il Curatore di questo Blog ha avuto l’amabilità di pubblicare.

Lettera che, oggi, grazie all’instancabile ed accresciuto attivismo del Vescovo che ne era destinatario, nel sostegno ad una parte politica e soprattutto nell’avversarne un’altra, ha trovato l’avverarsi delle, peraltro facili, previsioni qui formulate.

A Mons. Zuppi rivolgo, oggi, la domanda: se neppure a vincere le elezioni, cui prodest aver diviso e frantumato, tenacemente ed incurante di ogni critica, il clero ed la porzione del Popolo di Dio che gli è stata affidata?

La stessa domanda dovrà porsi il successore del Card. Bassetti.

O, almeno, dovrebbe.

Giorgio Spallone

Piccole grandi soddisfazioni

Una persona importante, un vero “pezzo grosso”, m’ha chiesto, chissà perché, un parere sul risultato elettorale. Gli ho risposto così, e poi ho pensato che magari potesse interessarvi.

“Brevemente, due cose.

1. I media e la magistratura contano sempre di meno, per non parlare degl’imbecilli delle foto “a tradimento” e dei centri sociali. E’ stato un attacco furioso, continuo, bavoso, e ora la bava alla bocca scorre copiosa. Dalla prof. di Palermo ai casi giudiziari, etc. Ma, nonostante un po’ molto autolesionismo, più di nove milioni d’italiani li hanno votati. I cinquestelle, come il Di Pietro dei tempi che furono, hanno il fiato corto costitutivamente, sia perché monotematici, sia perché fondamentalmente stupidi, per dirla gentilmente. Speriamo che gli odierni vincenti, soprattutto per la pochezza altrui (chi lo regala più un leader concorrente con gli agnellini in braccio, e circondato dalle Brambilla, Pascale, Prestigiacomo e Carfagna?), ricordino d’essere monocoli, e non pretendano di fare come la famosa rana.

2. I partiti – per “noi” -, quelli buoni (in realtà, i meno cattivi: il mio criterio è “voto per il peggior nemico eletto dal mio peggior nemico”) devono essere considerati come dei rompighiaccio, che aprono una scia in cui possiamo far navigare le nostre canoe. Se ci sono, dobbiamo approfittarne, sapendo che non saranno loro a fare quello che dobbiamo fare “noi”. Se non lo facciamo, se non ci buttiamo in questa scia non per farci accogliere a bordo, ma solo per raggiungere qualche lido in cui fare missione, allora non lamentiamoci. Dice, “siamo pochi”. Il punto non è quanti siamo, ma quello che dobbiamo fare. Se lo facciamo, e se è giusto farlo, c’è sicuramente Qualcuno che saprà moltiplicare alla bisogna questi cinque pani e questi due pesci che portiamo.

Credo”.

Giovanni Formicola

