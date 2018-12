ROMA E BOLOGNA, QUATTRO APPUNTAMENTI: PACELLI, NO 194, FIACCOLATA NEL CENTRO DI ROMA, MESSA PRO PATRIA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, vogliamo mettervi sull’avviso per alcuni appuntamenti di interesse. Il primo –ma non in ordine di tempo, perché è previsto per mercoledì, 12 dicembre, alle 17.30 -, si svolgerà a Roma, a Borgo Vttorio 88, al “Museo dei Papi” (Galleria Arte Poli) e si intitola: Eugenio Pacelli e la Germania: nuovi contributi storici. Sarà presieduto dal card. Dominique Lamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e in precedenza “Ministro degli Esteri “ del Vaticano. Vi si parlerà di un’opera estremamente interessante, “Diplomazia segreta in Vaticano 1914/1915. Eugenio Pacelli e resistenza alleata a Roma”, edito da Cantagalli. L’opera , che si avvale di documenti inediti, è del prof. Joahn Ickx, direttore dell’Archivio Storico della Segreteria di Stato.

Siamo a fine agosto 1914. L’esercito tedesco che ha violato la neutralità del Belgio, riduce Lovanio quasi completamente in cenere: più di 1000 palazzi sono distrutti; più di 200 civili uccisi. La prestigiosa biblioteca dell’Università Cattolica è completamente distrutta dalle fiamme. Benedetto XV non reagisce pubblicamente e il suo silenzio, in quei primi mesi del primo conflitto mondiale, preoccupa e irrita cattolici e non. Dal Natale 1914 è attivo a Roma un club segreto composto da rappresentanti di cinque nazioni, che sotto la guida di mons. Simon Deploige, professore a Lovanio, tenta di cambiare l’orientamento della diplomazia pontificia in favore degli alleati e così rompere il monopolio della propaganda militare tedesca. L’azione clandestina è rimasta segreta fino ad oggi. Due manoscritti – un rapporto segreto scritto da mons. Paulin Ladeuze, rettore dell’Università lovaniense e le note manoscritte di mons. Eugenio Pacelli – muovono la scena. Supportato da materiale archivistico inedito, l’Autore apre con acribia uno spiraglio sul complesso mondo della diplomazia vaticana del tempo. Il finale della storia è sorprendente e provocatorio per le interpretazioni del pontificato di Benedetto XV e getta una luce singolare e nuova sul giovane Eugenio Pacelli, futuro papa Pio XII; che già allora non si poteva certo accusare di “filogermanismo”, come poi accadde nella polemica tendenziosa e ingiusta seguita al “Vicario” di Hochuth negli anni ’60.

Un secondo appuntamento di interesse avrà luogo, sempre a Roma, sabato prossimo, 8 dicembre. Si tratta di una grande processione “aux flambeaux” una fiaccolata in onore della Madonna Immacolata. Partirà dalla chiea di Gesù e Maria, via del corso 45, e si snoderà per le vie del centro per chiudersi alle 19.45 alla basilica di santa Maria sopra Minerva. È stata organizzata dall’Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote (www.icrss.it).

Il terzo evento avrà luogo ogni primo sabato del emse, per sei mesi, da dicembre, nella chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte, via Gulia 262, dietro piazza Farnese, per cirodare l’appello che Giovanni Paolo II ha lanciato agli italiani “memori della Missione dell’Italia, e della preghiera pontificia laureatana per l’Italia”. La messa, che sarà celebrata da don Ennio Innocenti, sarà dedicata, appropriatamente, “Pro Patria”, per questo nostro Paese.

Il quarto appuntamento si svolgerà l’8 dicembre a Bologna. È una “9 ore nazionale di preghiera” per l’abrogazione referendaria della 194, e avrà luogo sabato 8 dalle ore 9 alle 18 (si può partecipare anche per breve tempo) in piazza S. Giovanni in Monte a Bologna. È organizzata dall’avvocato Pietro Guerini, Presidente nazionale del Comitato NO194 e dell’omonima associazione, di cui potete, se volete ascoltare le parole su questo link.

Oggi è il 103° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482