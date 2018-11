USA, ROMA: TE LA DO IO LA SINODALITÀ. LA TRAPPOLA AI VESCOVI USA PREPARATA DA WUERL, CUPICH E IL VATICANO.

la conferenza episcopale francese e quella italiana nei giorni scorsi hanno dibattuto e votato misure di prevenzione degli abusi da parte del clero senza che la Santa Sede battesse ciglio. La conferenza episcopale americana, riunita a Baltimora, per discutere e approvare linee guida sullo stesso tema, e la creazione di una commissione d’inchiesta indipendente, ha invece ricevuto all’ultimo minuto la straordinaria e inedita richiesta-ingiunzione da parte della Congregazione dei Vescovi (con l’ovvio avallo del Pontefice regnante) di non votare nulla, e di aspettare il summit sugli abusi di tutte le Conferenze episcopali del mondo previsto per febbraio. Una mossa assolutamente inusuale, che ha sorpreso tutti. Vorremmo che leggeste il reportage eccezionalmente preciso della Catholic News Agency, nella nostra traduzione. Alla fine lo faremo seguire da qualche commento. Anticipiamo qui un’annotazione: il cardinale Daniel Wuerl, accusato dal Grand Jury Report di omissioni gravissime nella gestione dei casi di abusi a Pittsburgh, e accusato dall’arcivescovo Viganò di aver vigilato molto male sulle sanzioni inflitte da Benedetto XVI a McCarrick, suo amico e predecessore a Washington, è stato obbligato a dimettersi a causa della reazione dei fedeli. Il card. Cupich (nella foto con McCarrick mentre gli consegna il premio “Spirito di papa Francesco”) è un altro prelato della “filiera McCarrick”, apertamente pro-LGBT. Buona lettura.

Il cardinale Blase Cupich di Chicago e il cardinale Donald Wuerl di Washington hanno collaborato ampiamente a una politica recentemente proposta per la gestione delle accuse di abuso contro i vescovi, ha appreso la Cna. Cupich ha presentato il piano martedì ai leader della conferenza episcopale degli Stati Uniti, proponendolo come alternativa a una proposta che era stata elaborata dai funzionari della conferenza e dallo staff. Il piano proposto dalla conferenza avrebbe istituito una commissione indipendente guidata dai laici per indagare sulle accuse contro i vescovi. Il piano di Cupich-Wuerl invece invierebbe le accuse contro i vescovi per essere indagate dai loro arcivescovi metropolitani, insieme a commissioni di revisione dell’arcidiocesi. Gli stessi Metropoliti sarebbero indagati dai loro vescovi suffraganei più anziani.

Fonti di Roma e Washington, DC hanno detto alla Cna che Wuerl e Cupich hanno lavorato insieme per settimane sul loro piano alternativo, e lo hanno presentato alla Congregazione vaticana per i vescovi prima dell’assemblea della Conferenza episcopale degli Stati Uniti a Baltimora. Cupich e Wuerl sono entrambi membri della Congregazione per i Vescovi.

Il piano di Cupich-Wuerl è stato presentato ai vescovi degli Stati Uniti anche dopo che è stata emessa una direttiva del Vaticano lunedì, impedendo ai i vescovi degli Stati Uniti di votare su eventuali misure relative agli abusi. Il Vaticano ha sospeso le politiche dell’USCCB sugli abusi sessuali fino a dopo un incontro di febbraio che coinvolgerà i capi delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Un funzionario della Congregazione per i Vescovi ha detto alla Cna giovedì che la sostanza del piano presentato da Cupich all’incontro di Baltimora è nota nella congregazione come “il piano di Wuerl”. Il funzionario non ha confermato che la congregazione avesse ricevuto una copia in anticipo del documento.

Funzionari della cancelleria di Washington hanno descritto il piano presentato martedì come uno sforzo collaborativo dei cardinali, dicendo alla CNA che Wuerl e Cupich hanno informato la Congregazione per i vescovi alcune settimane fa della loro idea del “modello metropolitano” per gestire i reclami contro un vescovo, e ha fatto capire che hanno continuato a discutere il piano con i funzionari della Congregazione da quel momento.

“È stato uno sforzo comune”, ha detto un funzionario dell’Arcidiocesi di Washington alla Cna.

L’idea di emendare la politica USCCB in modo che le accuse contro un vescovo sarebbero state gestite dal suo arcivescovo metropolitano è stata inizialmente suggerita da Wuerl pubblicamente in agosto.

Mentre Cupich ha svolto un ruolo attivo nelle sessioni della conferenza questa settimana e ha proposto il piano dettagliato per un’alternativa alla commissione speciale della conferenza, Wuerl non ha fatto alcun commento pubblico sul piano, che almeno alcuni a Roma considerano come “suo”, e che ha inizialmente suggerito in pubblico 3 mesi fa. Fonti che hanno familiarità con le discussioni di backstage di Baltimora hanno riferito alla Cna che Wuerl ha scelto di ritirarsi dalla presentazione del piano, fornendo consigli e consulenza ma non cercando di ottenere visibilità pubblica. Un portavoce di Wuerl ha rifiutato di commentare questa decisione. Diversi vescovi di Baltimora hanno riferito alla Cna che Cupich sembrava avere un ruolo di policy-maker non ufficiale, ma influente nella conferenza. Il suo status sarebbe rafforzato se il piano da lui introdotto a Baltimora ottenesse il sostegno a Roma, hanno detto, specialmente se fosse favorito rispetto al piano proposto dai funzionari della conferenza.

Una fonte familiare con la stesura della proposta alternativa ha detto alla Cna che Wuerl non era coinvolto nel modo in cui il piano era stato presentato a Baltimora, affermando che l’unica preoccupazione di Wuerl stava sviluppando il miglior piano possibile per affrontare la crisi degli abusi sessuali, e non “fare politica” “Alla conferenza

Molti vescovi americani sono arrivati ​​a Baltimora questa settimana aspettandosi di approvare la proposta della commissione indipendente, insieme agli standard proposti per la condotta episcopale. I vescovi sono rimasti sbalorditi nello scoprire lunedì che non potevano votare le misure, seguendo le istruzioni dell’ultimo minuto della Congregazione per i vescovi, ricevute domenica sera dal presidente della conferenza, il cardinale Daniel DiNardo. Un funzionario dell’arcidiocesi di Washington ha suggerito alla Cna che la sospensione dell’ultimo minuto di votazione alla riunione di Baltimora da parte della Congregazione per i vescovi potrebbe essere dovuta al fatto che la proposta della commissione indipendente della conferenza non è stata inviata a Roma fino al 30 ottobre. DiNardo, tuttavia, durante una conferenza stampa lunedì ha detto che mentre la bozza del documento per la commissione indipendente era stata inviata a Roma alla fine di ottobre, l’USCCB era in costante contatto con i funzionari vaticani man mano che i testi venivano sviluppati. DiNardo ha detto che “Quando eravamo a Roma [in ottobre] ci consultavamo con tutti [i dicasteri vaticani]. Voglio dire, [questo è quello che] noi facciamo. “

“Quando ho incontrato il Santo Padre ad ottobre, il Santo Padre è stato molto positivo in generale – non aveva ancora visto tutto – sul tipo di azione che stavamo cercando di fare”. Cupich ha preso la parola immediatamente dopo l’annuncio di DiNardo del cambiamento lunedì mattina. Il cardinale ha suggerito che i vescovi continuino a discutere le misure proposte e ad adottare voti non vincolanti. A quel tempo non gha dato nessuna indicazione sul fatto che avrebbe introdotto un piano completamente diverso. Martedì pomeriggio, il cardinale di Chicago si è alzato per mettere in discussione la premessa della commissione indipendente proposta dall’USCCB, chiedendo se si trattasse di ecclesiologia sana. Cupich ha suggerito che la commissione potrebbe essere vista come un modo per “esternalizzare” le situazioni difficili. Poco dopo, Cupich ha sottoposto ai leader della conferenza un “Supplemento alle [Norme Essenziali” [USCCB] apparentemente ben preparato e completo, che delineava in dettaglio il piano che aveva sviluppato con Wuerl. L’arcivescovo Charles Chaput di Philadelphia disse che il “modello metropolitano” sembrava allinearsi più vicino alla struttura gerarchica della Chiesa. “Sono davvero favorevole all’utilizzo del comitato di revisione metropolitano e metropolitano per questi casi … ma ciò richiederebbe che la Santa Sede conferisse agli arcivescovi metropolitani maggiore autorità di quello che abbiamo”, ha detto Chaput alla conferenza. Chaput ha detto al vescovo che la ragione per cui il comitato esecutivo USCCB ha optato per perseguire l’idea di una commissione indipendente invece di sviluppare un piano basato sull’arcivescovo metropolitano era perché non pensavano che il “modello metropolitano” avrebbe appoggiato a Roma.

“Quando abbiamo discusso di questo a livello di comitato esecutivo, alcune persone hanno pensato che sarebbe stato più facile per noi sviluppare questa commissione indipendente piuttosto che convincere la Chiesa a cambiare il diritto canonico”, ha affermato. Fonti vicine all’USCCB hanno detto alla Cna che se il comitato esecutivo avesse saputo che il Vaticano avrebbe potuto sostenere il “modello metropolitano”, avrebbe potuto essere perseguito prima, con una proposta che veniva trasmessa ai membri dalla dirigenza della conferenza. Un portavoce dell’USCCB ha rifiutato di commentare questa possibilità. Cupich aveva suggerito durante l’incontro che uno o entrambi i piani potevano essere votati in risoluzioni non vincolanti per dare al Vaticano un senso dei desideri dell’episcopato americano. In definitiva, non si è votato. Invece, alla fine della riunione di Baltimora, DiNardo ha concordato che il piano di Cupich sarebbe stato sviluppato insieme al piano di commissione indipendente, da una task force speciale composta da ex presidenti dell’USCCB, il cardinale Timothy Dolan, l’arcivescovo Joseph Kurtz e l’arcivescovo Wilton Gregory. DiNardo avrà la possibilità di presentare una o entrambe le possibilità quando lui e il vicepresidente della conferenza, l’arcivescovo Jose Gomez, parteciperanno all’incontro del Vaticano in febbraio. I portavoce dell’USCCB hanno rifiutato più volte di commentare qualsiasi ruolo che Cupich o Wuerl, membri della Congregazione per i vescovi, avrebbero potuto svolgere nello sviluppo della reazione della congregazione al piano della commissione speciale. Ed. nota: questa storia è stata aggiornata dopo la pubblicazione per spiegare che i metropoliti sotto inchiesta sarebbero stati indagati dai loro vescovi suffraganei più anziani.

Qualche considerazione. Da quanto sopra, si capisce che Cupich e Wuerl e la Congregazione per i Vescovi hanno lavorato per mesi alle spalle della Conferenza Episcopale USA, per sabotare le due proposte a cui stavano lavorando gli americani. E di cui comunque Roma era continuamente informata. Viene a cadere così la penosa giustificazione – servita anche alle grandi agenzie di stampa internazionali, prone alle versioni ufficiali – secondo cui Roma era stata presa di sorpresa dalle proposte dei vescovi. No, stava semplicemente preparando un piano fornito da elementi del gruppo di potere vicino a McCarrick. E ha scelto di fare un bello sgambetto autoritario all’USCCB, con tanti saluti alla sinodalità, all’indipendenza, all’autonomia ecc. ecc. Puro centralismo di stampo brezneviano. Seconda considerazione: quello che evidentemente dà tanto fastidio della proposta è che i “ragazzi del club” cioè i vescovi possano essere indagati – indagati, badate bene, non giudicati; indagati – da una commissione esterna fatta di laici. Ma il clericalismo? No, quello serve per non usare la parola omosessualità. Un altro specchietto per allodole. I vescovi devono indagare sui vescovi, e i laici non ci mettano il naso. Loro, preghino e paghino. Così vogliono Wuerl, Cupich e – fino a prova contraria – anche il Pontefice. Business as usual. Con i risultati che, fino ad oggi abbiamo visto. Fortunatamente, almeno per gli Stati Uniti, ci penserà la Giustizia laica. Magari Federale. Che però forse non si fermerà lì. Allora ci sarà da ridere….

