IL CATHOLIC HERALD SBARCA IN AMERICA. UN’ESILARANTE DESCRIZIONE DELLE CATTO-TRIBÙ USA, DEL TEAM FRANCIS…

Marco Tosatti

Il Catholic Herald, la prestigiosa rivista cattolica britannica, segue la rotta dei Padri Pellegrini e sbarca negli Stati Uniti con un’edizione dedicata al Nuovo Mondo. Vi offriamo qualche brano dell’articolo di apertura della rivista, intitolato, con humour, “Fate la conoscenza delle tribù cattoliche dell’America”, firmato da Michael Warren e da Damian Thompson

“Lo scandalo McCarrick e i messaggi confusi da Roma hanno suscitato conflitto nella Chiesa americana. Ecco i coloriti combattenti”, è l’introduzione.

“I nuovi lettori americani del Catholic Herald sanno che questo è un periodo tremendo per i cattolici americani. La gente che andava a messa aveva avuto l’assicurazione che la Chiesa aveva risolto il problema degli abusi sessuali clericali. Ahimè, le assicurazioni venivano da vescovi che stavano coprendo crimini, compresi quelli dell’arciabusatore Theodore McCarrick che incredibilmente ha disegnato le linee guida vescovili contro gli abusi”.

Ma quello che molti lettori non sanno è che la guerra civile provocata da McCarrick e dai confusi messaggi da Roma è combattuta da una colorita coorte di tribù cattoliche “rumorosi gruppi di preti e laici che sono in disaccordo praticamente su tutto. Liturgia, morale sessuale, papa Francesco, finanze vaticane”.

Lasciamo a chi conosce l’inglese il divertimento di leggere l’intero articolo, che è davvero divertente, nel momento in cui sottolinea le particolarità dei diversi gruppi. “A sinistra nel frattempo i propagandisti del Team Francis (quelli che i lettori di Stilum Curiae conoscono come la Bergoglio press Gang, n.d.t.) arrivano a un pelo dal deificare il Papa. Altri liberal sono pro-Francesco, ma la loro ossessione è la politica identitaria LGBT”.

Warren e Thompson passano poi a una descrizione dettagliata delle tribù. “La più recente fazione cattolica a entrare in battaglia, i Cavalieri Papali, si vantano di una perfetta obbedienza a Roma….Amano mettere un accento ortodosso anche sui gesti più controversi di papa Francesco, difendono per esempio l’accordo con la Cina con riferimenti ai concordati medievali. Di conseguenza irritano sia liberal che conservatori”.

E poi c’è ilTeam Francis. “Il Team Francis è un gruppo di accademici e giornalisti che hanno investito molto nel pontificato di Papa Francesco e stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per aumentare il prezzo delle sue azioni. Sfortunatamente, la loro quasi-adorazione del pontefice (che deve metterlo in imbarazzo) sta avendo l’effetto opposto. Potrebbero non rendersene conto, poiché hanno logorato le loro dita fino all’osso premendo il pulsante “blocco” su Twitter non appena sono stati sfidati. Il leader americano del team è il professor Massimo Faggioli, dell’Università di Villanova, di origini italiane, un uomo intelligente che ha bisogno di tutti i suoi doni intellettuali per interpretare come “sinodalità” le pressioni brutali del Vaticano . Faggioli è affabile ma non perde occasione per attaccare l’Arcivescovo Viganò, l’ex nunzio che ha rivelato l’ampiezza delle coperture di cui ha goduto McCarrick. Anche il suo alleato David Gibson della Fordham University non perde occasione per mettere in discussione le motivazioni dei conservatori cattolici che richiamano l’attenzione su vari catastrofici errori del Vaticano. Fino ad ora, Team Francis è stato in grado di utilizzare efficacemente due o tre giornalisti cattolici che non si discostano mai dalla linea del partito. Questi giornalisti, scrivendo per le pubblicazioni cattoliche liberal, furono quindi in grado di plasmare la copertura dei giornali laici della Chiesa. Ora, tuttavia, i media mainstream stanno cominciando a fare domande difficili sugli abusi sessuali a cui il Team Francis non è in grado di rispondere. Proprio come alcuni militanti trovano difficile finire una frase senza menzionare i Massoni, il Team Francis attribuisce quasi tutte le critiche del Papa a oscuri gruppi di pressione di destra. Quello che non capiscono è che se i ricchi conservatori senza scrupoli fossero davvero determinati a minare il pontefice, il modo migliore per farlo sarebbe quello di buttare soldi al Team Francis”.

Insomma, proprio divertente, come potete vedere (godetevi anche le illustrazioni di Adam Dant). E ispirante ed edificante. Uno di questi giorni devo proprio tracciare una mappa della Bergoglio Press Gang nostrana, corredandola con storie e retroscena e l’immancabile coté finanziario. Sarebbe bello ed istruttivo, come diceva il Giovannino dell’immortale Guareschi.

