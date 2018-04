ALFIE. UN COMUNICATO DELL’ACCADEMIA PER LA VITA. E UNA PETIZIONE.

Marco Tosatti

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato della Pontificia Accademia per la Vita.

DICHIARAZIONE DI MONS VINCENZO PAGLIA

PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

La drammatica vicenda di Alfie Evans continua a suscitare una profonda risonanza emotiva. Considerando gli sviluppi di cui siamo testimoni non possiamo sfuggire a un forte disagio, dovuto soprattutto alla sensazione di trovarci in un vicolo cieco in cui tutti rischiamo di rimanere sconfitti. Date le soluzioni comunque problematiche che si prospettano nell’evoluzione delle circostanze, riteniamo importante che si lavori per procedere in modo il più possibile condiviso. Solo nella ricerca di un’intesa tra tutti – un’alleanza d’amore tra genitori, famigliari e operatori sanitari – sarà possibile individuare la soluzione migliore per aiutare il piccolo Alfie in questo momento così drammatico della sua vita.

Nel frattempo, mentre si avvicina la scadenza in cui l’Alder Hey Hospital terminerà la vita di Alfie, pubblichiamo una petizione personale di una missionaria laica diretta al Pontefice, testimonianza della passione con cui si segue questa vicenda terribile.

