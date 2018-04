ALFIE. UN COMUNICATO DELL’ACCADEMIA PER LA VITA. E UNA PETIZIONE. Marco Tosatti Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato della Pontificia Accademia per la Vita. DICHIARAZIONE DI MONS VINCENZO PAGLIA PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA La drammatica vicenda di Alfie Evans continua a suscitare una profonda risonanza emotiva. Considerando gli sviluppi di cui siamo testimoni non possiamo sfuggire a un forte disagio, dovuto soprattutto alla sensazione […]

ALFIE. CI SCRIVE UN SACERDOTE: SOLO IL VATICANO PUÒ SALVARLO. Marco Tosatti Queste potrebbero essere le ultime ore di vita di Alfie Evans. Se non interviene qualche evento clamoroso, che dia al piccolo la possibilità di essere trasportato altrove, lontano dall’Alder Hey Hospital. Che, a dispetto di quello che pensano e scrivono i vescovi di Inghilterra e Galles (ma non sarebbe meglio tacere, piuttosto che […]

DISPACCI DALLA CINA. CHIESA-PECHINO. CI VUOLE UN INCONTRO, NON LA RESA. Marco Tosatti Cari Stilumcurialisti, Aurelio Porfiri ci ha mandato un Dispacci della Cina che appare estremamente ricco e interessante. Sono notizie di prima mano da Hong Kong e dalla Cina continentale che certamente sfuggono al lettore abituale, e che invece meritano di essere apprezzate nel loro vero valore. Specialmente e soprattutto adesso che si prospetta […]

SCOLA, TORNIELLI E IL PAPA. UN PEZZO GROSSO DA COLLEZIONE… Marco Tosatti Cari Stilumcuriali, la tristezza infinita per la vicenda di Alfie Evans non ci impedisce di assaporare un Pezzo Grosso di grande qualità. La molla che ha mosso la penna (lo stilum…) di pezzo Grosso è un articolo che il collega Andrea Tornielli ha scritto con al centro il cardinale emerito di Milano, Angelo […]

ALFIE DEVE MORIRE, DICE LA CORTE SUPREMA. PERÒ TRANQUILLI, SARÀ PER IL SUO BENE! Marco Tosatti Cari amici nemici di Stilum Curiae, oggi è un giorno di grande sconforto per chi scrive. Sono cresciuto, come molti della mia generazione, aiutato in questo anche da persone della mia famiglia, nell’idea che la Gran Bretagna fosse un faro di civiltà, di libertà e di coraggio contro i poteri totalitari. Ricordo l’emozione […]

GENOCIDIO ARMENO. OGGI A ROMA COMINCIA IL RICORDO DEI MASSACRI TURCHI. Marco Tosatti Cento tre anni fa, il 24 aprile 1915, cominciava a Costantinopoli il primo genocidio del secolo, quello che doveva fornire il know how ai nazisti, qualche decennio dopo, su come sterminare un popolo. I nazisti, come sappiamo, grazie a Dio non sono riusciti nel loro intento; anche se la famosa frase di Hitler […]

ALFIE. UNA NOTA DEI VESCOVI BRITANNICI. GIUDICATE VOI QUELLO CHE DICONO. Marco Tosatti Le piccole cose contano, e per questo mi permetto di offrire ai lettori di Stilum Curiae che non ne avessero già preso visione un comunicato della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles. Stiamo parlando come potete ben immaginare di quella drammatica battaglia che Tome e Kaet stanno combattendo per offrire una chance in […]

PEZZO GROSSO TROVA CHE NON CI SIA MOLTO DA GAUDERE ET EXSULTARE… Marco Tosatti Cari stilumcuriali, Pezzo Grosso è tornato. Con un articolo ironico e un po’ triste, come è nella sua vena da qualche tempo. Eccolo: “Caro Tosatti, quando leggiamo o ascoltiamo qualcosa riferito al nostro Pontefice sappiamo che dobbiamo esser pazienti e comprensivi, in totale umiltà. Ciò poiché non ci è sempre dato saper comprendere […]

DISPACCI DALLA CINA. PORFIRI RACCONTA QUEL MONDO. DA HONG KONG. Marco Tosatti Cari stilumcurialisti, un nostro amico, il Maestro Aurelio Porfiri, è partito come è solito fare per qualche settimana di permanenza a Hong Kong, come fa da anni. E ha pensato bene di mandare a Stilum Curiae spunti e osservazioni raccolte nel suo soggiorno cinese. Ecco un primo dispaccio. Buona lettura. Un determinismo civico […]