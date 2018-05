ALFIE. NON È UN PROBLEMA DI FEDE E PRETI, MA TUTTO LAICO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcurialisti, parliamo ancora di Alfie Evans. Cominciamo offrendovi, grazie alla cortesia di Edward Pentin e del National Catholic Register, un breve commento in video di mons. Negri. E la foto di testata è quella dello striscione apparso a Torino, durante Torino-Lazio; preparato dai tifosi biancazzurri, ma pubblicato anche sul sito granata, un momento di unione verso una vicenda che ha toccato i cuori di molti.

Pensiamo che uno dei problemi legati alla questione di Alfie, almeno nel mondo cattolico, sia la riduzione – operata da alcuni commentatori, e subito strumentalizzata dai media progressisti e filo regime, qualunque regime, di uno scontro fra tradizionalisti, conservatori e anime aperte e belle costruttrici di ponti e dialoganti. La battaglia su Alfie era, è e sarà laica: la battaglia per dare a chiunque, per quanto folle possa essere, la possibilità di avere un’altra chance, e non lasciare che sia una burocrazia, per quanto competente (era competentissimo, l’apparato statale nazista, vorrei ricordare a qualche prete mediatico; e quello sovietica no?) e basata sulla scienza a decidere se tu sei comunque destinato a morire. La burocrazia, i medici, possono dirti: abbiamo esaurito le nostre risorse. Non possono dirti: non sappiamo più che cosa fare, ma ti teniamo qui finché tu non muoia. Tante volte che andando altrove te la cavi…Ecco, questa è la battaglia; che è laica, ma che è – dovrebbe essere, lo è stata negli anni passati – quella di una Chiesa meno prona ai desiderata dei veri potenti.

Per questo vi offriamo oggi due prese di posizione, che forse i nostri preti mediatici farebbero bene a meditare. Il primo è quello dell’Associazione Medici Cattolici Italiani:

“La determinazione con la quale la Giustizia britannica si è appropriata della sorte del piccolo Alfie Evans, bimbo ammalato e fragile, ci inquieta e ci obbliga a proporre una seria riflessione sui rapporti tra Stato e Cittadini.

Il disposto giudiziario di “condanna a morte” espresso nei confronti di un piccolo fragile, affidato alle cure dei medici, che di lui per statuto deontologico dovrebbero prendersene cura: stravolge il magico rapporto di alleanza medico-paziente, soprattutto se gli operatori sanitari sono poi chiamati ad essere meri esecutori di morte; offende la Medicina, chiamata alla interruzione delle cure per un assurdo declamato “migliore interesse della persona”, che non coincide più con la cura, ma con una sentenza capitale.

Ritroviamo in questa posizione la più grande offesa alla persona umana e la più orrenda cosificazione della vita.

E’ disumano staccare un figlio “inesorabilmente difettoso” dalle braccia dei genitori.

E’ insopportabile interrompere e impedire quell’abbraccio d’amore tenace dei genitori nei confronti dei figli.

E’ assolutamente insopportabile l’arroganza dei sani verso gli ammalati vulnerabili e bisognosi.

Vanno respinte con forza quelle visioni totalitaristiche e riduzionistiche che smembrano la definizione di persona.

I medici cattolici levano alta la loro voce, affinché ogni società civile, in ogni parte del mondo, recuperi la visione integrale e completa dell’essere umano, oggi totalmente calpestata in tutta la sua dignità.

L’ingresso della tecnica nell’area degli affetti, della famiglia e della filiazione non può trasformarsi in una macchina sociale, perversa e violenta, che nemmeno più risponde delle conseguenze delle proprie azioni.

Quel che oggi sta accadendo scardina il rapporto diretto e univoco tra genitorialità e figliolanza e dissolve l’assoluto diritto dei fragili di avere diritti.

Il dominio dell’uomo sull’altro uomo rappresenta il più grande sopruso che la società dei sani sta disponendo sulla vita dei fragili.

Sono necessari massimi interventi sociali perché si rimediti sul senso del rispetto della vita e si ostacoli questa deriva che non accetta più mediazioni, ma produce e realizza imperative applicazioni di morte.

Nessuno ha l’autorità di decidere o di definire “vite degne o non degne di essere vissute”:

I bisogni e le vulnerabilità dei fragili vanno sostenuti!

Tutti abbiamo la responsabilità e l’obbligo di affrontare, con coraggio e determinazione, tutte le possibili sfide che contrastino ogni welfare imperfetto e ogni economica ragione di Stato che, travalicando ogni limite, decreta la morte dei suoi cittadini.

Prof. Filippo M. Boscia, Presidente Nazionale AMCI

E questo invece è di Antonio Marziale, Presidente dell’Osservatorio sui diritti dei minori

Milano, 27 aprile 2018 – “L’articolo 6, comma 1 e 2, della Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo, contempla che “Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita, ed assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”. Le modalità di trattamento riservate al piccolo Alfie Evans dimostrano che l’Inghilterra si sia posta fuori dalla Convenzione”: è quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori.

“Secondo i dettami dell’articolo 24 della Convenzione: “Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi”. L’avere staccato dal respiratore Alfie, senza riconoscere ai genitori il diritto di fruire del servizio medico offerto dall’Italia, rende l’Inghilterra omissiva – conclude Marziale – e pertanto è auspicabile che l’Onu provveda a omettere il Regno Unito dai paesi firmatari”.

Vorremmo che i clericali mediatici in carriera leggessero e meditassero. Così come dovrebbe forse porre delle domande il fatto che l’Economist critichi l’appoggio dato dal Pontefice a Alfie e alla sua famiglia proprio usando le loro argomentazioni, e cioè la bugia dell’accanimento terapeutico. Che non c’è stato.

Mentre forse dovrebbero meditare anche su questo articolo dello Spectator, di cui traduciamo solo l’incipit:

“Lo scandalo Alfie Evans è accaduto in un ospedale del National Health Service con una lunga storia di negligenze clinica, fra cui il peggiore scandalo del National Health Service. La maggior parte dei media hanno coperto il caso Alfie con caratteristica disonestà, come una tragedia che è cominciata prima che il bambino fosse portato all’Alder Hey Children Hospsital. Ma secondo le testimonianze rese in tribunale dai medici del NHS che hanno accolto Alfie, la sua diagnosi iniziale riguardava una condizione piuttosto comune: “Bronchiolite virale e una possibile convulsione febbrile prolungata”. La malattia cerebrale non diagnosticata che si dice abbia ucciso Alfie non è apparsa se non dopo che è entrato in questo pericoloso ospedale”.

