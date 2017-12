AVVENIRE, DAT E MIGRANTI – JAMES MARTIN E GUADALUPE – CHE SI INSEGNA AL CATECHISMO? – A.L. E L’IGNORANZA DEI VERTICI DELLA CHIESA – LA MOSCHEA A FIRENZE (GRAZIE DIOCESI). LA CROCE ROSSA TOGLIE LE CROCI – UNA PREGHIERA PER MARY WAGNER.

Marco Tosatti

Cari stilumcurialisti, questo è un Bestiario abbastanza variegato. In positivo e in negativo; temo più in negativo che in positivo, ma insomma…Cominciamo dalla legge sul fine vita. Vi consiglio di leggere il commento del direttore do Avvenire, Marco Tarquinio. Un “fondo” che mette insieme due cose: una legge che permette in buona sostanza l’uccisione su richiesta, e il supporto militare italiano al contrasto allo schiavismo in Africa. Vi sembrano due cose di eguale peso? A me no. La ratio di unirle in un commento? Non la conosco, ma maligno come sono posso immaginarla. Avvenire di mons. Galantino, obbligato a parlare di una legge discussa e approvata nella quasi quiete dei vescovi italiani, per non parlare del Pontefice, che di questo Paese è il primate, per non dare l’idea di dover finalmente allinearsi a quei rompiscatole dei pro-vita doveva dare un colpo anche al cerchio migrantista. Anche se non si capisce perché i cattolici dovrebbero preoccuparsi: “lo spirito di Marco (Pannella) ci aiuti a vivere in quella stessa direzione”, aveva augurato mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Accontentati: più spirito di Marco di così…Poi se volete rifarvi la bocca leggete il comunicato del vescovo di Trieste, Crepaldi, che abbiamo pubblicato ieri sera.

Ecco il link al commento di Avvenire.

James Martin e la Madonna di Guadalupe

Poi c’è James Martin, il gesuita alfiere della casua LGBT nella Chiesa. Questa volta merita una citazione per aver diffuso e lodato immagini della Madonna di Guadalupe particolari. Le vedete nella foto.

Il figlio spirituale di Sant’Ignazio dice: “Guarda! Queste belle immagini della Madonna di Guadalupe ri-immaginata come una donna contemporanea. Ricordati che Nostra Signora visse una vita normale a Nazareth”. Forse ha ragione lui, ma preferisco questa altra immagine, di Aleteia.

Che cosa si insegna al catechismo? L’ignoranza dilaga.

Il Catechismo. MI ha scritto un amico, del nord. Vi offro la sua lettera:

“Una esperienza diretta. Per l’anno di catechismo della seconda media nella mia parrocchia, anno della cresima, dobbiamo affrontare lo studio dello Spirito Santo. Durante alcune sedute per vedere insieme la Trinità mi sono accorto che i ragazzi rispondevano con sfondoni assurdi alle più elementari domande. Ad esempio, il mandato del Signore in Mt 28,19…domandavo chi stava dicendo le parole del mandato e una mi ha risposto: “il papa”.

Ho proposto, dunque, un questionario di domande elementari per valutare la preparazione basale. Ebbene, un buon 90-95% dei futuri cresimandi, alla domanda se Gesù Cristo è Dio hanno risposto ‘no’.

Questo significa che portiamo alla Cresima dei pagani e nemmeno cristiani.

Vero è che non sono, evidentemente convinti della risposta, data ovviamente in ignoranza della materia. Ci mancherebbe altro che affermassero questo convintamente!

Tuttavia, rimane il fatto che il sacramento di Dio verrà svenduto orribilmente sotto lo slogan solito che usano tutti, di questi tempi: “tanto poi ci pensa Dio”, che a me suona come una bestemmia!”.

Amoris Laetitia, e l’ignoranza dei vertici della Chiesa.

Ma forse l’ignoranza dei fondamentali è molto più diffusa di quanto si creda, e tocca anche livelli gerarchici impensabili. Avete presente il dibattito su Amoris Laetitia, e la comunione ai divorziati risposati? Ecco, vedete qua: “Il noto studioso di Diritto Canonico americano Edward N. Peters lamenta che i pastori di oggi sono piuttosto ignoranti in materia e li invita a studiare di più. Afferma, infatti, che la distribuzione dell’Eucaristia è disciplinata dal Codice 915, Codice che mai viene menzionato né in AL, né nella interpretazione dei vescovi di Buenos Aires e neppure nella mail di approvazione inviata loro dal papa. Per cui fino a quando il CIC del 1983 rimane in vigore e non viene modificato dal alcun documento pontificio, tutto resta come prima. “But what can one say? Unless Canon 915 itself is directly revoked, gutted, or neutered, it binds ministers of holy Communion to withhold that most august sacrament from, among others, divorced-and-remarried Catholics except where such couples live as brother-sister and without scandal to the community. Nothing I have seen to date, including the appearance of the pope’s and Argentine bishops’ letters in the Acta Apostolicae Sedis, makes me think that Canon 915 has suffered such a fate.” Termina aggiungendo che non sarà certo un sigillo in più su AL e gli altri due documenti a cambiare le cose”.

Opinione che è confermata da una mail ricevuta nei giorni scorsi:

“Carissimo Signore Tosatti:

Mi chiamo M. C. Sono un’avvocato e canonista portoghese.

Le scrivo questa e-mail (telegrafica) a causa di quanto se sta dicendo di “Amoris Laetitia” #305 dopo quello che fu pubblicato in AAS 10, 2016.

Non è vero che il #305 sia diventato “magistero autentico”. Un Papa non ha il potere di elevare le sue opinioni personali (cfr. “Amoris Laetitia” #3 e #4) a rango di magistero autentico.

Anche se lo avesse, il Papa non lo può fare oggi via rescritto (cfr. CIC 1983, c. 59, § 1).

Non riesco a capire perché nessuno parla di questi dati elementari di Teologia e Diritto Canonico…

Grazie mille! Buon Natale!”.

Il primato della coscienza? Ma dove?

E per chiudere questo capitoletto (anche se Kasper chiede che si smetta di discutere di Amoris Laetitia) vi offriamo questo parere sul famoso primato della coscienza personale, chiave – o una delle chiavi – del problema dell’ammissione ai sacramenti: “Continuo a sentire gente che dice che la Chiesa insegna ‘il primato della coscienza’. Ma non so di nessun punto in cui la Chiesa realmente insegni questo. (Ma so di molti punti in cui la Chiesa contraddice questo insegnamento). Da dove nell’insegnamento della Chiesa la gente ha tirato fuori questa idea?”.

La diocesi di Firenze vende il terreno per la mosche. La Croce Rossa toglie le croci.

Chiudiamo con la notizia che la diocesi di Firenze ha venduto il terreno per la costruzione di una moschea. Ecco la notizia di agenzia: “(ANSA) – FIRENZE, 14 DIC – Una nuova moschea nascerà su un terreno nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze), attualmente di proprietà della curia di Firenze. La notizia, anticipata oggi dal quotidiano La Nazione, è confermata da una nota congiunta di Comune di Sesto, Arcidiocesi di Firenze, Università di Firenze e Associazione per la Moschea di Firenze. L’operazione potrebbe dunque rappresentare una soluzione all’annosa questione della ricerca di un terreno su cui far sorgere il luogo di culto islamico, risoltasi per ora negativamente quanto a disponibilità di siti nel territorio comunale di Firenze. Un protocollo d’intesa che sarà firmato venerdì prevede che l’Arcidiocesi, ceda a titolo oneroso la proprietà dell’area alla Comunità musulmana della provincia di Firenze affinché possa realizzarvi una moschea e un centro culturale islamico. Contestualmente l’Arcidiocesi otterrà, a titolo oneroso, un altro terreno di proprietà dell’Università nell’area del Polo scientifico di Sesto sul quale realizzare un centro religioso”. Ci sembra che questa notizia possa affiancarsi senza difficoltà alla decisione della Croce Rossa di togliere i crocefissi dalle loro sedi, per non urtare sensibilità religiose diverse. In Belgio molti volontari si sono opposti. Trovo difficile non concordare con il ministro degli Affari Esteri ungherese: Péter Szijjártó: “Questi provvedimenti devono essere considerati come dei tentativi di sbarazzarsi della civiltà e della cultura del continente”.

Una preghiera per Mary Wagner, eroina anti-aborto.

La scritta dice: “Per favore pregate per Mary Wagner, che è stata arrestata di nuovo perché è entrata in una clinica di aborti portando un mazzo di rose a cui era attaccato il modello di un bimbo di dieci settimane, un biglietto per contattare le Suore della Vita e un altro biglietto con la scritta: “Puoi tenere il tuo bimbo. L’amore troverà una strada”.

