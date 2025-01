Sperare in Cristo. Il Giubileo della Speranza, Mauro Giuseppe Lepori.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa presentazione di un’opera dedicata al Giubileo, edita da Cantagalli. Buona lettura e condivisione.

§§§

Mauro Giuseppe Lepori

Cantagalli 2024 | pp. 104 | euro 12,00

Un libro dedicato al giubileo delle Speranza indetto da Papa Francesco. Un libro diverso da tutti gli altri perché le riflessioni dell’Autore, l’abate generale dei Cistercensi Mauro Giuseppe Lepori, non sono quelle potete leggere in molti altri libri dedicati al Giubileo, ma frutto di una speranza concreta, vissuta e condivisa con altri primi tra tutti i suoi confratelli monaci, frutto di una fede vissuta nella certezza che Dio esiste e che il Cristo è veramente il verbo incarnato.

Le sentinelle durante la notte attendono l’aurora (cf. Salmo 129,6-7), vivono il tempo attendendo un tempo migliore di quello che stanno vivendo. Israele, invece, è educato ad attendere il Signore, e questo cambia tutto. Il tempo non è più solo attesa di altro tempo, il tempo non attende più solo se stesso: è attesa dell’eterno. Attesa dell’eterno nel tempo. Attesa vissuta nel tempo di Qualcuno che è eterno, di un abbraccio con l’Eterno. Il tempo potrebbe restare com’è, restare faticoso, doloroso e mortale com’è, ma diventa lo spazio di una relazione, di un incontro, di una presenza eterni e infinita. Come ne’ “I primi passi” di Van Gogh: la tensione fra il bimbo e l’abbraccio del padre rende intensa tutta la realtà. La speranza in Cristo è questo, e trasforma tutta la vita.

Autore

Padre Mauro Giuseppe Lepori è nato a Lugano nel 1959 ed è cresciuto a Canobbio (Svizzera). Si è laureato in filosofia e teologia presso l’Università di Friburgo. Dal 1984 è monaco dell’abbazia di Hauterive (Svizzera), di cui è stato abate dal 1994 al 2010, quando è stato eletto abate generale dell’Ordine Cistercense e si è trasferito a Roma.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: cantagalli, giubileo, lepori



Categoria: Generale