Scroll Musicale. Resoconto del Flash Mob di Vicenza, per l’Hamburgheria in Chiesa. Alleati dell’Eucarestia

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

SCROLL MUSICALE. RESOCONTO NUMERICO FLASH MOB VICENZA

di Veronica Cireneo

📩 OMAGGIO ALLA SQUADRA MILITANTE DEGLI ALLEATI DELL’EUCARESTIA E DEL VANGELO

Si ringrazia l’amico Andrea per il montaggio del piccolo intervallo musicale, riportante in scorrimento – scroll – gran parte delle e-mail di protesta, inviate nel flash mob, contro l’iniziativa dell’hamburgata nella chiesa di San Pietro di Trissino, in provincia di Vicenza.

La lettera inviata, redatta dall’avv. Francesco Fontana, presidente di www.iustitiainveritate.org , che chiedeva al Vescovo del luogo, Monsignor Brugnotto, di sospendere l’iniziativa, è rintracciabile in questo articolo.

Lo scroll è prodotto a titolo esemplificativo. Non riporta infatti tutte le mail inviate, ma solo quelle di cui ci è stato inviato lo screenshot…

Grazie a tutti i partecipanti, per la collaborazione nella comune battaglia per la difesa dei diritti di Dio e dei nostri e contro gli abusi, gli oltraggi, i sacrilegi e le indifferenze commesse contro il Santissimo Sacramento dell’ Eucarestia, intraprese, con prudenza e con audacia, dal movimento a cui apparteniamo e di cui la sottoscritta è co-fondatrice: “Gli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo”.

Noi facciamo la nostra misera parte, per offrire a Dio i nostri quattro pani e due pesci. Con ciò Egli, Signore e Padrone di tutte le cose, faccia o non faccia il miracolo che desidera, se e quando vuole.

Deo gratias e buona visione

Laudetur Jesus Christus nunc et semper

Veronica Cireneo e collaboratori

30 gennaio 2025

