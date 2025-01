Fabrizio Corona, il Falò delle Vanità, i Ferragnez e l’Effetto Dirompente sull’Informazione. Mario Adinolfi.

Attenti a trincerarvi nell’atteggiamento snob “io non seguo Sanremo, a me non interessano i Ferragnez, a me fa schifo Fabrizio Corona” perché potrebbe sfuggirvi un cambiamento d’epoca nell’informazione e, come ogni cambiamento, non necessariamente in meglio.

Il Corriere della Sera oggi dedica una pagina intera alle vicende di Fedez e Chiara Ferragni, senza citare il programma di Corona che sta svelando tutti i dettagli della più seguita storia sentimentale italiana del XXI secolo che non a caso è diventata anche vicenda di costume con risvolti giudiziari, artistici, persino morali.

Il programma si chiama Falsissimo ed è di una potenza impressionante.

Innestate tutto questo nel festival di Sanremo che inizia tra due settimane e monopolizzerà l’attenzione del Paese perché tutti attenderanno l’incontro al dopofestival tra Fedez e la sua hater per eccellenza, Selvaggia Lucarelli, e capirete perché per quindici giorni l’Italia non parlerà d’altro.