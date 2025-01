Messaggero, la Disinformazione sul Siero. Studio Paritario Chiede Il Ritiro Immediato dal Commercio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un lettore del nostro blog ci ha scritto per far avere all’autore di un articolo del Messaggero la sua protesta. E in effetti il titolo dell’articolo e il suo contenuto sono in contrasto con quella che è la realtà sui vaccini anti-covid che è emersa, e sat ancora emergendo. Basterebbe che l’autore leggesse questo articolo pubblicato da Stilum Curiae, per rendersi conto della fallacia di quanto afferma, e di quanto gli fanno affermare le sue fonti…A Roma Il Messaggero viene chiamato familiarmente Il Menzognero. Come dar torto alla vox populi? Buona lettura e diffusione.

§§§

Gentilissimo giornalista,

sono un no vax, uno che, secondo lei, ha perso (ma era una gara? Non me ne ero accorto).

Sono in totale disaccordo con quanto ha scritto e credo che la sua narrazione sia stata scritta da un altro sceneggiatore.

In più, essendo vivo e vegeto e non morto come diceva Mario Draghi credo, nel mio piccolo, di aver vinto…

Non sono un giornalista e così mi limito a far la lista delle imprecisioni che leggo sul suo articolo.

Prima di tutto sui dati del 2024 . Lei scrive: mentre per il 2024 il dato è sovrapponibile a quello del 2019. Ho chiesto all’Istat ed ecco la risposta:

“I dati 2024 saranno disponibili il 31 marzo 2025 e saranno consultabili qui:

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,POP,1.0/POP_POPULATION

Per il 2021 e 2022 lei scrive due numeri approssimativi, circa 710 mila persone. Ma, caro signore, nel 2022 i decessi sono stati 715.077… Nel 2023 lei scrive che i morti sono stati 660 mila, ma io leggo che sono stati invece 671.000. Cioè circa 11 mila in più…

Inoltre, lei nulla dice delle età dei deceduti. Nel 2023, tanto per fare un esempio, sono morti ben 296 bambini tra 0 e 4 anni. Tanti anche i morti tra i boomers. La fascia di età che va da 54 a 69 anni presenta perdite che superano il migliaio. Inoltre l’età media degli italiani che non sono più 60 milioni, ma sono scesi a 58.971 è aumentata ancora:46,6. Nel 2002 era 41,9.

I numeri parlano da soli, non aggiungo altro.

Ai suoi “luminari” di riferimento, tipo Bassetti, poi, che parlano del siero genico come di un vaccino salvavita contrapporrei altri dottori, ce ne sono tanti in rete. Li legga.

§§§

E il karma ha voluto che proprio mentre scrivevamo queste righe trovassimo, fra le ultima ora, questo articolo pubblicato da Courageous Discourse, che vi offriamo qui sotto:

ULTIMA ORA – Uno studio sottoposto a revisione paritaria trova prove inconfutabili per il ritiro immediato dal mercato dei “vaccini” COVID-19 Oltre 81.000 medici, scienziati e cittadini preoccupati, 240 funzionari eletti, 17 organizzazioni professionali, mortalità eccessiva, efficacia negativa e contaminazione del DNA chiedono un’azione urgente. Nicolas Hulscher, MPH di Nicolas Hulscher, MPH Lo studio della Fondazione McCullough, redatto dall’epidemiologo Nicolas Hulscher, dalla Dott.ssa Mary Talley Bowden e dal Dott. Peter McCullough, intitolato ” Revisione delle richieste di rimozione dal mercato dei vaccini anti-COVID-19 si intensifica: i rischi superano di gran lunga i benefici teorici” , è stato appena pubblicato sulla rivista Science, Public Health Policy and the Law : Riepilogo: Le campagne di vaccinazione contro il COVID-19 in tutto il mondo non sono riuscite a soddisfare gli standard fondamentali di sicurezza ed efficacia, portando a crescenti prove di danni significativi. Oltre 81.000 medici, scienziati, ricercatori e cittadini interessati, 240 funzionari governativi eletti, 17 organizzazioni professionali di sanità pubblica e medici, 2 partiti repubblicani statali, 17 comitati di contea del partito repubblicano e 6 studi scientifici da tutto il mondo hanno chiesto il ritiro dal mercato dei vaccini contro il COVID-19. Al 6 settembre 2024, il CDC ha documentato 19.028 decessi negli Stati Uniti segnalati al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) da operatori sanitari o aziende farmaceutiche che ritengono che il prodotto sia correlato al decesso. Il numero totale di decessi da vaccino contro il COVID-19 segnalati al VAERS (37.544 tra tutti i paesi partecipanti) ha superato di gran lunga i limiti di richiamo dei precedenti ritiri di vaccini fino al 375.340%. I criteri per un richiamo di Classe I della FDA, che si applica ai prodotti con una ragionevole probabilità di causare gravi conseguenze negative per la salute o morte, sono stati ampiamente superati. L’eccesso di mortalità, l’efficacia negativa, la contaminazione diffusa del DNA e la mancanza di una riduzione dimostrata della trasmissione, dell’ospedalizzazione o della mortalità hanno minato la logica della continuazione della somministrazione. Queste richieste unificate di azione normativa sottolineano carenze sostanziali nel monitoraggio della sicurezza dei dati e nella mitigazione del rischio. La rimozione immediata dei vaccini COVID-19 dal mercato è essenziale per prevenire ulteriori perdite di vite umane e garantire che vengano adottati i passaggi successivi per l’assunzione di responsabilità del danno subito. Analizziamo passo dopo passo le prove chiave che abbiamo raccolto e che ci hanno portato a concludere che è necessario il ritiro immediato dal mercato dei “vaccini” contro il COVID-19: Richieste diffuse e concordi per il ritiro dal mercato dei vaccini anti-COVID-19 Oltre 81.000 medici, scienziati, ricercatori e cittadini interessati, 240 funzionari governativi eletti, 17 organizzazioni professionali di medici e sanità pubblica, 2 partiti repubblicani statali, 17 comitati di contea del partito repubblicano e 6 studi scientifici da tutto il mondo hanno chiesto il ritiro dal mercato dei vaccini COVID-19: Sistema di segnalazione degli eventi avversi dei vaccini (VAERS) Al 6 settembre 2024, il CDC ha documentato 19.028 decessi negli Stati Uniti segnalati al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) da operatori sanitari o aziende farmaceutiche che ritengono che il prodotto sia correlato al decesso. Circa 1175 decessi si sono verificati lo stesso giorno della vaccinazione e 1250 decessi il giorno successivo alla vaccinazione. Si stima che i decessi segnalati nel VAERS siano sottostimati da un moltiplicatore prudente di 31. Ciò significa che il bilancio delle vittime americane per la vaccinazione contro il COVID-19 potrebbe essere di 589.868 (19.028 x 31): Mortalità in eccesso Insieme al VAERS, 12 studi dimostrano che la vaccinazione di massa contro il COVID-19 ha probabilmente portato a un aumento della mortalità. Le autopsie indicano un’alta probabilità di un nesso causale tra i vaccini contro il COVID-19 e la morte . Il numero totale di decessi da vaccino contro il COVID-19 in tutto il mondo potrebbe essere superiore a 17 milioni : Confronti storici – Richiamo FDA Classe I indicato Il numero totale di decessi da vaccino COVID-19 segnalati al VAERS ( 37.544 tra tutti i paesi partecipanti ) ha ampiamente superato i limiti di richiamo dei ritiri di vaccini passati fino al 375.340% . Nel 1955, il vaccino antipolio Cutter è stato immediatamente ritirato dopo 10 segnalazioni di decessi . Il vaccino contro l’influenza suina del 1976 è stato ritirato dopo 53 decessi segnalati . Nel 1999, il vaccino Rotashield è stato sospeso dopo 15 casi di ostruzione intestinale . I criteri per un richiamo di Classe I della FDA, che si applica ai prodotti con una ragionevole probabilità di causare gravi conseguenze negative per la salute o morte, sono stati ampiamente superati: Efficacia negativa Numerosi studi hanno dimostrato che gli individui vaccinati contro il COVID-19 potrebbero essere esposti a un rischio di infezione più elevato rispetto agli individui non vaccinati: Eythorsson et al : hanno scoperto che gli individui vaccinati con due o più dosi avevano un rischio di reinfezione più elevato del 42% rispetto a quelli vaccinati con una dose o meno. Chemaitelly et al : hanno stimato che l’efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech (BNT162b2) e Moderna (mRNA-1273) contro le sottovarianti di Omicron è diminuita in modo significativo, raggiungendo livelli di efficacia negativi dopo sette mesi: -17,8% e -12,1% per Pfizer; -10,2% e -20,4% per Moderna. Shrestha et al : hanno riscontrato un aumento del rischio dose-dipendente di infezione da COVID-19: gli individui che hanno ricevuto più di tre dosi hanno avuto un rischio maggiore del 253% rispetto agli individui non vaccinati. Feldstein et al : hanno rivelato che i bambini vaccinati di età compresa tra 6 mesi e 4 anni senza precedenti infezioni avevano il 159% di probabilità in più di contrarre l’infezione e il 257% in più di sviluppare il COVID-19 sintomatico rispetto ai loro coetanei non vaccinati. Contaminazione del DNA La contaminazione del DNA nei vaccini anti-COVID-19, segnalata da diversi produttori, piattaforme di vaccini e regioni geografiche, supera di gran lunga le soglie raccomandate dalle agenzie di regolamentazione come l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, in genere fissate a <10 ng per dose clinica: Conclusione Ci aspettiamo che le richieste di una moratoria immediata sui vaccini COVID-19 continueranno ad aumentare fino a quando non verrà raggiunta una massa critica e i prodotti non saranno finalmente ritirati dal mercato. L’eccesso di mortalità, l’efficacia negativa e la contaminazione diffusa del DNA associate ai vaccini COVID-19 sono state sufficientemente dimostrate. I criteri della FDA per un richiamo di Classe I sono stati ampiamente superati. Nessuno studio su larga scala, conclusivo, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo ha dimostrato una riduzione della trasmissione dell’infezione, dell’ospedalizzazione o della morte come endpoint primari. Pertanto, i vaccini COVID-19 non hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre importanti esiti clinici. Una posizione a sostegno della vaccinazione COVID-19 va contro le buone pratiche mediche e viola il giuramento di Ippocrate di non arrecare danni, soprattutto. La rimozione immediata dei vaccini COVID-19 dal mercato è essenziale per prevenire ulteriori perdite di vite umane e garantire che vengano adottati i prossimi passaggi per la responsabilità. Vi preghiamo di condividere questo studio il più possibile affinché possiamo finalmente porre fine al catastrofico programma di “vaccinazione” contro il COVID-19 e avviare la fase di giustizia della pandemia. Nicolas Hulscher, MPH Epidemiologo e amministratore della fondazione, McCullough Foundation Italiano: www.mcculloughfnd.org Vi invito a seguire sia la McCullough Foundation che il mio account personale su X (ex Twitter) per ulteriori contenuti.

§§§

